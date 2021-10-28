28 октября 2021, 17:19
Фургоны Lada Largus в декабре получат новую интересную опцию
Продажи обновленного семейства Lada Largus начались весной 2021 года. Автомобили в кузове «универсал» изначально отличались продвинутым оснащением, но скоро одну интересную опцию предложат и покупателям более практичных фургонов.
Дарья Климова Фото: Lada
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Сколько придется доплатить покупателям, пока неизвестно. Сейчас фургон Lada Largus с 90-сильным мотором в комплектации Comfort стоит от 884 900 рублей, с пакетом Multimedia – от 916 900 рублей, а с пакетом Multimedia Plus – от 938 900 рублей. За фургон с более мощным мотором в исполнении Comfort просят 904 900 рублей, с пакетом Multimedia – от 936 900 рублей, а с пакетом Multimedia Plus – от 958 900 рублей.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
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