Фуру отыскали, а рыба пропала…
Мужчина заявил, что накануне в воскресенье во время перевозки на склады на Кубинской улице в Санкт-Петербурге пропала фура с прицепом. В ней находилось 25 тонн масляной рыбы. Стоимость груза составляет 5,5 млн рублей. Водитель большегруза пояснил, что транспортное средство пропало с места парковки.
Информация была передана сотрудникам региональной ГИБДД, и вскоре ее сотрудники обнаружили пропавшее транспортное средство на трассе недалеко от Тосно. Вот только контейнер, в котором должна была находиться вожделенная рыба, оказался пуст.
Пресс-служба ГИБДД информирует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России (кража в особо крупном размере). Полицейские приступили к розыску похищенного чешуйчатого груза.
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