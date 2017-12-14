14 декабря 2017, 10:23

Фуру отыскали, а рыба пропала…

В минувший понедельник, 11 декабря 2017 года, в полицию обратился 37-летний гражданин, коммерческий директор компании, занимающейся грузовыми перевозками.
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Мужчина заявил, что накануне в воскресенье во время перевозки на склады на Кубинской улице в Санкт-Петербурге пропала фура с прицепом. В ней находилось 25 тонн масляной рыбы. Стоимость груза составляет 5,5 млн рублей. Водитель большегруза пояснил, что транспортное средство пропало с места парковки.

Информация была передана сотрудникам региональной ГИБДД, и вскоре ее сотрудники  обнаружили пропавшее транспортное средство на трассе недалеко от Тосно. Вот только контейнер, в котором должна была находиться вожделенная рыба, оказался пуст.

Пресс-служба ГИБДД информирует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России (кража в особо крупном размере). Полицейские приступили к  розыску похищенного чешуйчатого груза.

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Форум Renault Premium
Подскажите ехал всё было нормально заглушил машину и больше не смог завести то есть ключом у него общение живая аккумуляторы всё вроде всё хорошо всё светится ключом туда-сюда всё не работает
Слава
Долгоиграющие автомобили?
Ну какже к гарантийщикам на сервис в центре мицубиси, задавал такой вопрос, показали мне бумагу, что машина может расходовать масло, короче так и доливал. А по Хавалу Н9, это реально внедорожник?
evgenka
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Фуру отыскали, а рыба пропала…
Мужчина заявил, что накануне в воскресенье во время перевозки на склады на Кубинской улице в Санкт-Петербурге пропала фура с прицепом. В ней находилось 25 тонн масляной рыбы. Стоимость груза составляет 5,5 млн рублей. Водитель большегруза пояснил, что транспортное средство пропало с места парковки.Информация была передана сотрудникам региональной ГИБДД, и вскоре ее сотрудники  обнаружили пропавшее транспортное средство на трассе недалеко от Тосно. Вот только контейнер, в котором должна была находиться вожделенная рыба, оказался пуст.Пресс-служба ГИБДД информирует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России (кража в особо крупном размере). Полицейские приступили к  розыску похищенного чешуйчатого груза.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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