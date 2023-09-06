Футболист турецкого «Галатасарая» купил самый дорогой в мире автомобиль

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Rolls Royce Boat Tail – не только самый дорогой автомобиль британской марки: он стоит, как 66 новейших электрокаров Rolls Royce Spectre, цены на которые начинаются от 390 тысяч евро. Каждый из трех существующих Boat Tail полностью собирали вручную, что сделало его еще и самым дорогим автомобилем в мир. Первый экземпляр приобрел некий бизнесмен, сколотивший состояние на добыче жемчуга. Второй автомобиль купили рэпер Jay-Z и певица Beyonce.

Владельцем третьего и последнего Rolls Royce Boat Tail стал 30-летний португальский футболист итальянского происхождения Мауро Икарди, который в этом году перешел из французского «Пари Сен-Жермен» в турецкий «Галатасарай». В парижском клубе Икарди зарабатывал 6 млн евро в год, плюс 750 тысяч евро ему платил «Галатасарай», арендовавший форварда в последнем сезоне. Тем не менее Икарди смог себе позволить купить самый дорогой в мире автомобиль за 26 млн евро.

Фото: Rolls-Royce

Абсолютная роскошь модели Boat Tail подчеркивается отделкой с нитями розового золота, шпоном королевского ореха и решеткой радиатора с золотой фигуркой Spirit of Ecstasy. Под капотом установлен 6,7-литровый V12, который развивает почти 600 л.с. В багажнике имеется зонт и раскладной столик для пикника, холодильник для шампанского, а также целый сервиз серебряных столовых приборов и фарфоровых тарелок от Christofle. Завистники саркастически посмеиваются, что Икарди будет не слишком удобно лавировать по узким стамбульским улочкам на своем Rolls Royce длиной 5,76 метра.

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