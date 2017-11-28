Футболистов мадридского «Реала» вновь «окольцевали»
Вместе с этим игроки получили возможность сменить футбольную форму на гоночный комбинезон и протестировать на симуляторе гоночный болид Audi e-tron FE04, подготовленный для чемпионата «Формула Е».
14 футболистов получили в пользование Q7, причем трое из них отдали предпочтение гибридной модификации Q7 e-tron quattro plug-in hybrid. Тренер Зинедин Зидан остановил свой выбор на RS 6 Avant, а Криштиану Роналду отдал предпочтение RS 7 Sportback. У капитана клуба Серхио Рамоса амбиции получились капитанские – он получил ключи от «ракеты» R8 Spyder.
Звезды титулованного испанского клуба прошли в рамках церемонии виртуальный тест-драйв Audi e-tron FE04. Напомним, что официальный дебют болида состоится 2-3 декабря 2017 года на I этапе чемпионата электромобилей «Формула Е» в Гонгконге.
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