28 ноября 2017, 09:28

Футболистов мадридского «Реала» вновь «окольцевали»

Футболисты испанского клуба «Реал Мадрид» в новом сезоне вновь получат Audi. В испанской столице прошла официальная церемония передачи автомобилей кудесникам мяча.
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Футболистов мадридского «Реала» вновь «окольцевали» Audi

Вместе с этим игроки получили возможность сменить футбольную форму на гоночный комбинезон и протестировать на симуляторе гоночный болид Audi e-tron FE04, подготовленный для чемпионата «Формула Е».

14 футболистов получили в пользование Q7, причем трое из них отдали предпочтение гибридной модификации Q7 e-tron quattro plug-in hybrid. Тренер Зинедин Зидан остановил свой выбор на RS 6 Avant, а Криштиану Роналду отдал предпочтение RS 7 Sportback. У капитана клуба Серхио Рамоса амбиции получились капитанские – он получил ключи от «ракеты» R8 Spyder.

Звезды титулованного испанского клуба прошли в рамках церемонии виртуальный тест-драйв Audi e-tron FE04. Напомним, что официальный дебют болида состоится 2-3 декабря 2017 года на I этапе чемпионата электромобилей «Формула Е» в Гонгконге.

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Футболистов мадридского «Реала» вновь «окольцевали»
Вместе с этим игроки получили возможность сменить футбольную форму на гоночный комбинезон и протестировать на симуляторе гоночный болид Audi e-tron FE04, подготовленный для чемпионата «Формула Е».14 футболистов получили в пользование Q7, причем трое из них отдали предпочтение гибридной модификации Q7 e-tron quattro plug-in hybrid. Тренер Зинедин Зидан остановил свой выбор на RS 6 Avant, а Криштиану Роналду отдал предпочтение RS 7 Sportback. У капитана клуба Серхио Рамоса амбиции получились капитанские – он получил ключи от «ракеты» R8 Spyder.Звезды титулованного испанского клуба прошли в рамках церемонии виртуальный тест-драйв Audi e-tron FE04. Напомним, что официальный дебют болида состоится 2-3 декабря 2017 года на I этапе чемпионата электромобилей «Формула Е» в Гонгконге.
2017-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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