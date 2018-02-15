15 февраля 2018, 20:26

Футболистов пустят на выделенки

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, разрешающий занимать выделенные полосы транспортным средствам, перевозящим футбольные команды и международные делегации. Но только на время проведения ЧМ-2018.
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Соответствующие изменения внесены в ПДД. С 1 июня по 17 июля в городах-участниках ЧМ-2018 разрешено выезжать на выделенные полосы, предназначенные для движения общественного транспорта, автобусам, перевозящим всех, кто принимает участие в Чемпионате мира: спортсменов, членов официальных делегаций, технический персонал, журналистов и т.д. 
 
Окончательный список транспортных средств, допущенных на «выделенки», каждый регион будет формировать самостоятельно и должен опубликовать в СМИ. Ожидается, что в первую очередь, исключение сделают для больших автобусов массой более 5 тонн и микроавтобусов с числом посадочных мест более восьми. Принятые меры позволят улучшить транспортную инфраструктуру чемпионата и обеспечить комфортную работу всех участников.

Сейчас на выделенные полосы пускают только такси, школьные автобусы и автомобили экстренных или оперативных служб – скорые, пожарные, МЧС и полицию. Всех остальных ждет внушительный штраф. В Москве и Петербурге он составляет 3 000 рублей, в других регионах – 1 500 рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.
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Футболистов пустят на выделенки
{{material_115491}}Соответствующие изменения внесены в ПДД. С 1 июня по 17 июля в городах-участниках ЧМ-2018 разрешено выезжать на выделенные полосы, предназначенные для движения общественного транспорта, автобусам, перевозящим всех, кто принимает участие в Чемпионате мира: спортсменов, членов официальных делегаций, технический персонал, журналистов и т.д.  Окончательный список транспортных средств, допущенных на «выделенки», каждый регион будет формировать самостоятельно и должен опубликовать в СМИ. Ожидается, что в первую очередь, исключение сделают для больших автобусов массой более 5 тонн и микроавтобусов с числом посадочных мест более восьми. Принятые меры позволят улучшить транспортную инфраструктуру чемпионата и обеспечить комфортную работу всех участников.Сейчас на выделенные полосы пускают только такси, школьные автобусы и автомобили экстренных или оперативных служб – скорые, пожарные, МЧС и полицию. Всех остальных ждет внушительный штраф. В Москве и Петербурге он составляет 3 000 рублей, в других регионах – 1 500 рублей.Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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