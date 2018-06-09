9 июня 2018, 12:30

«Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен

Власти Санкт-Петербурга отчитались о завершении работ на объектах улично-дорожной сети, которые планировалось отремонтировать к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
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  «Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен «Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен «Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен «Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен «Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен
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Если это вызывает у вас ухмылку, памятуя, в каком разбитом состоянии по-прежнему пребывают дороги в «спальных» окраинах и во внутридворовых территориях, не спешите выдавать эмоции. Речь в отечете Комитета по развитию транспортной инфраструктуры идет о восстановлении дорожного покрытия исключительно на маршрутах следования клиентских групп FIFA.

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Тягу к «показухе», похоже, не выжечь каленым железом. Лишь бы гостям города было комфортно, пусть у них создастся впечатление, что у нас тут с вами дорожный рай. Свои же граждане потерпят, им, как говорится, не привыкать. Правда, шаг вправо-влево от «правительственно-туристических» улиц, и привыкшие к дорожному порядку в своих отчизнах иностранцы рискуют увидеть (и, не дай Бог, запечатлеть на свои смартфоны) настоящее, неприкрытое положение дел с качеством петербургского дорожного полотна.   

Впрочем, чего охать и ахать – хотя бы так, с помощью пришедшего в наш город мундиаля, приведены в порядок центральные трассы. В официальном сообщении говорится, что подрядными организациями в кратчайшие сроки был завершен ремонт Невского пр. от Адмиралтейского пр. до пл. Восстания, Зеленогорского шоссе (в «Лесной рапсодии» 11 июня разместится сборная Хорватии), Коломяжского пр., ул. Академика Крылова, Адмиралтейского пр., участков наб. р. Фонтанки, Владимирского пр., Дворцового проезда, Миллионной ул., наб. Лебяжьей канавки, Левашовского пр., наб. р. Карповки и др.

Проведена работа по благоустройству территории площади Восстания перед выходом из Московского вокзала и ремонту подъездов к тренировочным площадкам в г. Павловск и г. Ломоносов и главному стадиону города «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

В КРТИ говорят, что работать «на иностранцев» пришлось непросто. Нужно было получать  разрешительную документацию и организовывать мероприятия, предотвращающие неудобства участников дорожного движения в ходе ремонтных работ, даже пришлось создать специальную рабочую группу.

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«В онлайн режиме осуществлялось взаимодействие с Государственной административно-технической инспекцией, СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», ГИБДД и Комитетом по транспорту».

А заодно поэкспериментировали: «практически на всех адресах, по сравнению с прошлыми годами, рецепты асфальтобетонных смесей были оптимизированы. В частности, с целью усиления прочности дорожной конструкции и повышения устойчивости к пластическим деформациям от воздействия автотранспорта выравнивающий слой выполнен на модифицированном битуме, а верхний слой уложен из асфальтобетона более износостойкого к воздействию шипованной резины».

Кроме того, к Чемпионату мира завершены ремонтные работы на центральных городских мостах, расположенных опять же на путях следования участников первенства, в местах скопления болельщиков – всего более 20 объектов.

Так, например, обновлен внешний облик 1-го и 2-го Садовых мостов, 2-го Инженерного. На них произвели очистку и окраску металлоконструкций, нанесли новый слой сусального золота на элементы декора.Фасадам Ново-Конюшенного моста также вернули парадный вид.

Асфальтобетонное покрытие было заменено на мостах: Дворцовом, Биржевом, Троицком, Литейном, Большеохтинском (и прилегающих к нему путепроводу и транспортному тоннелю), Обуховском, Измайловском, Пантелеймоновском, а также на Коломяжском и Митрофаньевском путепроводах.

Помимо ремонтов в рамках работ по содержанию на Каменноостровском и Ушаковском мостах были очищены и окрашены перила, фасады, опоры освещения. На последнем были обновлены и чугунные колонны. Абразивная очистка выборочно была проведена на участках набережных рек Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Стрелки Васильевского острова. Об этих успехах информирует пресс-служба «Мостотреста».


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На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ
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«Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен
Если это вызывает у вас ухмылку, памятуя, в каком разбитом состоянии по-прежнему пребывают дороги в «спальных» окраинах и во внутридворовых территориях, не спешите выдавать эмоции. Речь в отечете Комитета по развитию транспортной инфраструктуры идет о восстановлении дорожного покрытия исключительно на маршрутах следования клиентских групп FIFA. {{material_123037}} Тягу к «показухе», похоже, не выжечь каленым железом. Лишь бы гостям города было комфортно, пусть у них создастся впечатление, что у нас тут с вами дорожный рай. Свои же граждане потерпят, им, как говорится, не привыкать. Правда, шаг вправо-влево от «правительственно-туристических» улиц, и привыкшие к дорожному порядку в своих отчизнах иностранцы рискуют увидеть (и, не дай Бог, запечатлеть на свои смартфоны) настоящее, неприкрытое положение дел с качеством петербургского дорожного полотна.    Впрочем, чего охать и ахать – хотя бы так, с помощью пришедшего в наш город мундиаля, приведены в порядок центральные трассы. В официальном сообщении говорится, что подрядными организациями в кратчайшие сроки был завершен ремонт Невского пр. от Адмиралтейского пр. до пл. Восстания, Зеленогорского шоссе (в «Лесной рапсодии» 11 июня разместится сборная Хорватии), Коломяжского пр., ул. Академика Крылова, Адмиралтейского пр., участков наб. р. Фонтанки, Владимирского пр., Дворцового проезда, Миллионной ул., наб. Лебяжьей канавки, Левашовского пр., наб. р. Карповки и др.Проведена работа по благоустройству территории площади Восстания перед выходом из Московского вокзала и ремонту подъездов к тренировочным площадкам в г. Павловск и г. Ломоносов и главному стадиону города «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.В КРТИ говорят, что работать «на иностранцев» пришлось непросто. Нужно было получать  разрешительную документацию и организовывать мероприятия, предотвращающие неудобства участников дорожного движения в ходе ремонтных работ, даже пришлось создать специальную рабочую группу. {{material_122944}} «В онлайн режиме осуществлялось взаимодействие с Государственной административно-технической инспекцией, СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», ГИБДД и Комитетом по транспорту».А заодно поэкспериментировали: «практически на всех адресах, по сравнению с прошлыми годами, рецепты асфальтобетонных смесей были оптимизированы. В частности, с целью усиления прочности дорожной конструкции и повышения устойчивости к пластическим деформациям от воздействия автотранспорта выравнивающий слой выполнен на модифицированном битуме, а верхний слой уложен из асфальтобетона более износостойкого к воздействию шипованной резины».Кроме того, к Чемпионату мира завершены ремонтные работы на центральных городских мостах, расположенных опять же на путях следования участников первенства, в местах скопления болельщиков – всего более 20 объектов.Так, например, обновлен внешний облик 1-го и 2-го Садовых мостов, 2-го Инженерного. На них произвели очистку и окраску металлоконструкций, нанесли новый слой сусального золота на элементы декора.Фасадам Ново-Конюшенного моста также вернули парадный вид. Асфальтобетонное покрытие было заменено на мостах: Дворцовом, Биржевом, Троицком, Литейном, Большеохтинском (и прилегающих к нему путепроводу и транспортному тоннелю), Обуховском, Измайловском, Пантелеймоновском, а также на Коломяжском и Митрофаньевском путепроводах.Помимо ремонтов в рамках работ по содержанию на Каменноостровском и Ушаковском мостах были очищены и окрашены перила, фасады, опоры освещения. На последнем были обновлены и чугунные колонны. Абразивная очистка выборочно была проведена на участках набережных рек Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Стрелки Васильевского острова. Об этих успехах информирует пресс-служба «Мостотреста».
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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