Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы
Белорусы поставили пассажирскую технику в 10 российских городов, в числе которых оказались обе столицы - Москва и Санкт-Петербург. Во время футбольных баталий автобусы из Минска будут использовать исключительно для перевозки спортивных болельщиков. В дальнейшем техника переключится на обслуживание городских и пригородных маршрутов.
Ожидается, что наши крупные города будут приобретать МАЗы и к другим спортивным соревнованиям. В частности, они могут найти применение на «Зимней универсиаде», которая (если не вмешается политика) пройдет в Красноярске в 2019 году. Ранее МАЗ уже осуществлял поставки автобусов к крупным спортивным событиям в России. В частности, 230 автобусов было закуплено к Универсиаде 2013 года в Казани, 255 ед. – к Олимпиаде-2014 в Сочи.
«На крупных спортивных мероприятиях наши автобусы могут оказаться незаменимыми, - говорят представители Минского автозавода. – Российский рынок остается для МАЗа стратегическим: автобусы ценят за надежность, комфорт и технологичность».
Основу «футбольных» поставок составляют низкопольные автобусы МАЗ 206. Внутризаводская презентация новинки для руководства и работников Минского автомобильного завода прошла 14 июня 2006 года. А уже в августе того же года на Московском автосалоне МАЗ-206 был признан «Лучшим городским автобусом».
Машины оснащены 218-сильным двигателем Mercedes-Benz серии OM 904LA экокласса «Евро-5» и 6-ступенчатой коробкой передач Allison. Максимальная скорость – 90 км/ч. Полная масса – 13 200 кг. Передняя подвеска – зависимая пневматическая, двухбалонная, задняя – также зависимая пневматическая, четырехбалонная. Формула дверей - 1+2.
В салоне смонтировано 24 сиденья для пассажиров (номинальная вместимость – 72 человека), есть специальное место для инвалидной коляски, в которой можно заехать в салон с помощью выдвигающегося пандуса. Машины «для футбола» оснащают камерами видеонаблюдения, большим информационное табло в салоне и сдвижными форточками для лучшей вентиляции.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Наша страна первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мундиаля. Кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз футбольный чемпионат состоится на территории сразу двух частей света — Европы и Азии.
Проведение турнира запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону. На чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное