3 марта 2018, 16:43

Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы

Более 1000 автобусов марки МАЗ поставлено за минувшие 3 года в российские города, которым выпала честь принимать Чемпионат мира по футболу грядущим летом. Самый свежий контракт – партия из 100 «футбольных» автобусов для Самары.
^
  Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы МАЗ Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы МАЗ Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы МАЗ Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы МАЗ Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы
5
фото
  

Белорусы поставили пассажирскую технику в 10 российских городов, в числе которых оказались обе столицы - Москва и Санкт-Петербург. Во время футбольных баталий автобусы из Минска будут использовать исключительно для перевозки спортивных болельщиков. В дальнейшем техника переключится на обслуживание городских  и пригородных маршрутов.

Ожидается, что наши крупные города будут приобретать МАЗы и к другим спортивным соревнованиям. В частности, они могут найти применение на «Зимней универсиаде», которая (если не вмешается политика) пройдет в Красноярске в 2019 году. Ранее МАЗ уже осуществлял поставки автобусов к крупным спортивным событиям в России. В частности, 230 автобусов было закуплено к Универсиаде 2013 года в Казани, 255 ед. – к Олимпиаде-2014 в Сочи.

Ранее мы писали
Череповецкая Городская дума дала «добро» на приобретение новых муниципальных автобусов. Программа обновления ...
Читать далее
В муниципалитетах российских городов отмечают, что белорусские автобусы отличаются надежностью и ассоциируются с европейским комфортом, который ожидают увидеть гости финального турнира FIFA. Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области: «Автобусы МАЗ уже работают на нескольких городских маршрутах. Они надежные и комфортабельные. Это очень важная сделка для региона, особенно, когда Самарская область готовится принять гостей Чемпионата мира по футболу».

«На крупных спортивных мероприятиях наши автобусы могут оказаться незаменимыми, - говорят представители Минского автозавода. – Российский рынок остается для МАЗа стратегическим: автобусы ценят за надежность, комфорт и технологичность».

Основу «футбольных» поставок составляют низкопольные автобусы МАЗ 206. Внутризаводская презентация новинки для руководства и работников Минского автомобильного завода прошла 14 июня 2006 года. А уже в августе того же года на Московском автосалоне МАЗ-206 был признан «Лучшим городским автобусом».

Машины оснащены 218-сильным двигателем Mercedes-Benz серии OM 904LA экокласса «Евро-5» и 6-ступенчатой коробкой передач Allison. Максимальная скорость – 90 км/ч. Полная масса – 13 200 кг. Передняя подвеска – зависимая пневматическая, двухбалонная, задняя – также зависимая пневматическая, четырехбалонная. Формула дверей - 1+2.

В салоне смонтировано 24 сиденья для пассажиров (номинальная вместимость – 72 человека), есть специальное место для инвалидной коляски, в которой можно заехать в салон с помощью выдвигающегося пандуса. Машины «для футбола» оснащают камерами видеонаблюдения, большим информационное табло в салоне и сдвижными форточками для лучшей вентиляции.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Наша страна первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мундиаля. Кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз футбольный чемпионат состоится на территории сразу двух частей света — Европы и Азии.

Проведение турнира запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону. На чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.

Новости MAZ
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Автобусы МАЗ отправились на Кузбасс
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Marat_
Монголам приглянулись МАЗы
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
MGL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква МАЗ Автомудрость МАЗ АвтоПитер МАЗ Дизайн и тюнинг МАЗ Новинки и концепт кары МАЗ Новости и акции автосалонов МАЗ Автосалоны и дилеры марки МАЗ Аренда и прокат авто марки МАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки МАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки МАЗ
Главные материалы
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
Как протекают продажи Peugeot 3008
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 27 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Футбольных болельщиков Чемпионата мира будут развозить МАЗы
Белорусы поставили пассажирскую технику в 10 российских городов, в числе которых оказались обе столицы - Москва и Санкт-Петербург. Во время футбольных баталий автобусы из Минска будут использовать исключительно для перевозки спортивных болельщиков. В дальнейшем техника переключится на обслуживание городских  и пригородных маршрутов. Ожидается, что наши крупные города будут приобретать МАЗы и к другим спортивным соревнованиям. В частности, они могут найти применение на «Зимней универсиаде», которая (если не вмешается политика) пройдет в Красноярске в 2019 году. Ранее МАЗ уже осуществлял поставки автобусов к крупным спортивным событиям в России. В частности, 230 автобусов было закуплено к Универсиаде 2013 года в Казани, 255 ед. – к Олимпиаде-2014 в Сочи.{{material_119693}} В муниципалитетах российских городов отмечают, что белорусские автобусы отличаются надежностью и ассоциируются с европейским комфортом, который ожидают увидеть гости финального турнира FIFA. Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области: «Автобусы МАЗ уже работают на нескольких городских маршрутах. Они надежные и комфортабельные. Это очень важная сделка для региона, особенно, когда Самарская область готовится принять гостей Чемпионата мира по футболу».«На крупных спортивных мероприятиях наши автобусы могут оказаться незаменимыми, - говорят представители Минского автозавода. – Российский рынок остается для МАЗа стратегическим: автобусы ценят за надежность, комфорт и технологичность».Основу «футбольных» поставок составляют низкопольные автобусы МАЗ 206. Внутризаводская презентация новинки для руководства и работников Минского автомобильного завода прошла 14 июня 2006 года. А уже в августе того же года на Московском автосалоне МАЗ-206 был признан «Лучшим городским автобусом». Машины оснащены 218-сильным двигателем Mercedes-Benz серии OM 904LA экокласса «Евро-5» и 6-ступенчатой коробкой передач Allison. Максимальная скорость – 90 км/ч. Полная масса – 13 200 кг. Передняя подвеска – зависимая пневматическая, двухбалонная, задняя – также зависимая пневматическая, четырехбалонная. Формула дверей - 1+2.В салоне смонтировано 24 сиденья для пассажиров (номинальная вместимость – 72 человека), есть специальное место для инвалидной коляски, в которой можно заехать в салон с помощью выдвигающегося пандуса. Машины «для футбола» оснащают камерами видеонаблюдения, большим информационное табло в салоне и сдвижными форточками для лучшей вентиляции.Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Наша страна первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мундиаля. Кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз футбольный чемпионат состоится на территории сразу двух частей света — Европы и Азии. Проведение турнира запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону. На чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.
2018-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новокузнецк Тульская область Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG