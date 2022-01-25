Футуристический пикап Tesla готовится встать на конвейер: видео с завода
Фото: youtube.com / Cybertruck Oweners Club
Другая интересная особенность – полное отсутствие дверных ручек. По всей видимости, двери будут разблокироваться и открываться автоматически, если поднести к ним смартфон. Как попасть в автомобиль, если телефон разрядится, пока неизвестно. На ветровом стекле красуется единственный огромный стеклоочиститель. Tesla запатентовала новую технологию летом 2020 года. «Дворник» двигается по специальным направляющим в основании лобового стекла и покрывает всю его поверхность.
Первоначально серийное производство Tesla Cybertruck должно было начаться в конце 2021 года, затем срок сдвинули на 2022-й. Сейчас многие полагают, что реально первые товарные экземпляры появятся в 2023 году. В ближайшую среду, 26 января, компания должна представить очередной отчет о доходах. Возможно, тогда же появится новая официальная информация об электрическом пикапе.
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