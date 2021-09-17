Футуристический Tesla Cybertruck получит еще более необычный кемпер (видео)
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Ролик начинается с того, что все современные великие компании и изобретения, от автомобилей и электронных устройств до сервисов Amazon, зарождались в гаражах. Поэтому новый кемпер CyberLandr с революционной телескопической конструкцией также пока строится в гараже. Стенки кемпера состоят из четырех раскладывающихся вверх секций. На двух верхних уровнях есть окна. Сзади выдвигается еще одна секция с дверью. Внутри есть все необходимое для жизни: двуспальная кровать, мини-кухня, стол и стулья, санузел и даже полы с подогревом. Разработчики уже получили на кемпер более тысячи предказазов.
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