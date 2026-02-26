Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 17:12

Футуристичные грузовики КАМАЗ: студенты из Петербурга удивили жюри конкурса

Бескапотное будущее: в Петербурге показали новый облик российских грузовиков КАМАЗ

На фото показали свежие концепты КАМАЗ, созданные студентами из Петербурга. Жюри выбрало лучшие работы среди сотен заявок. Почему эти проекты важны для будущего российских грузовиков - в нашем материале.

Российский автопром вновь оказался в центре внимания благодаря неожиданным решениям молодых дизайнеров. В условиях, когда рынок грузовиков требует свежих идей, студенты из Санкт-Петербурга разработали смелые концепты перспективных автомобилей КАМАЗ. Эти работы не просто демонстрируют творческий подход — они отражают реальные ожидания отрасли и запрос на обновление облика отечественного транспорта.

В рамках федерального конкурса «Дизайн молодых» был организован специальный трек «Транспортный дизайн», ключевым партнером которого выступил КАМАЗ. Перед участниками поставили амбициозную задачу — переосмыслить внешний вид и функциональность грузовика будущего. В итоге жюри отобрало три лучших проекта, каждый из которых получил награду: первое место, серебро и почетную грамоту.

Все представленные концепты выполнены в бескапотной компоновке, что выгодно отличает их от привычных серийных моделей. Такой подход не только придает автомобилям футуристичный вид, но и потенциально улучшает эргономику и безопасность. Что касается технических деталей — в частности, типа силовой установки, — организаторы пока не раскрывают подробностей, оставляя пространство для дискуссий среди специалистов.

Первое место занял проект, который, по мнению судей, наиболее точно отражает современные мировые тенденции в дизайне грузовой техники. Второй концепт удивил экспертов необычным сочетанием форм и высокой функциональностью. Третий участник был удостоен почетной грамоты за оригинальную проработку деталей и нестандартное видение транспорта будущего.

Организаторы отмечают рекордный интерес к конкурсу: более 800 заявок поступило от студентов из 30 городов России и зарубежных стран. Это свидетельствует о том, что тема обновления отечественного автопрома волнует не только профессионалов, но и дизайнеров нового поколения, готовых предлагать свежие решения.

По информации «Российской газеты», КАМАЗ активно поддерживает подобные инициативы, видя в них необходимость для формирования современного имиджа бренда и развития отрасли в целом. В компании уверены: именно такие проекты способны вдохновить инженеров на создание серийных моделей, которые будут востребованы на рынке в ближайшие годы.

Упомянутые марки: КамАЗ
