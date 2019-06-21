21 июня 2019, 14:43

G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G-Class

  • 171
  • 0
Компания Mercedes-Benz предлагает владельцам внедорожников G-Class построить максимально персонифицированный автомобиль при помощи программы G Manufaktur.
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G Class
Mercedes G
Выпускается с 1989 г.
Новый 8 980 000 Р
Отзывов: 6
Внедорожники Mercedes-Benz G-Class – сами по себе автомобили уникальные. Но стараниями специалистов ателье G Manufaktur их можно превратить в машину, которая будет по-настоящему выделяться в потоке. Только палитра вариантов для окраски кузова здесь состоит из 23 эксклюзивных оттенков по цене от 2 000 до 5 000 евро в зависимости от цвета.

Программа G manufaktur позволяет покупателям индивидуализировать свои внедорожники G-Class с помощью миллиона возможных сочетаний стандартных и эксклюзивных опций G manufaktur. К услугам клиентов компания разработала онлайн-конфигуратор, на котором можно поиграть с различными вариантами отделки и оснащения. Уникальный цвет своего G-Class предлагают дополнить «благородными черными» акцентами, чтобы сделать квадратный внедорожник еще более непохожим на других. Кожух запасного колеса можно окрасить в цвет кузова с черной глянцевой отделкой по кругу. 

В отделке салона владелец может выбирать из 64 различных комбинаций – от роковой двухцветной темно-красной обивки сидений до экстравагантного сочетания черной и ярко-зеленой кожи. В принципе, специалисты G manufaktur готовы воплотить в реальность любую дизайнерскую фантазию автовладельца. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Программа G manufaktur распространяется на всю линейку G-Class, включая «заряженный» AMG G63


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
Морор захлебнулся завистью , судя по коментам пригожинских
укроп
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Mercedes Benz Бенц
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Выбираем Infiniti QX50: вам свежий или 2018 года?
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Mercedes G
Объявления о продаже Mercedes G
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G-Class
{{model_no_show_813}}Внедорожники Mercedes-Benz G-Class – сами по себе автомобили уникальные. Но стараниями специалистов ателье G Manufaktur их можно превратить в машину, которая будет по-настоящему выделяться в потоке. Только палитра вариантов для окраски кузова здесь состоит из 23 эксклюзивных оттенков по цене от 2 000 до 5 000 евро в зависимости от цвета.Программа G manufaktur позволяет покупателям индивидуализировать свои внедорожники G-Class с помощью миллиона возможных сочетаний стандартных и эксклюзивных опций G manufaktur. К услугам клиентов компания разработала онлайн-конфигуратор, на котором можно поиграть с различными вариантами отделки и оснащения. Уникальный цвет своего G-Class предлагают дополнить «благородными черными» акцентами, чтобы сделать квадратный внедорожник еще более непохожим на других. Кожух запасного колеса можно окрасить в цвет кузова с черной глянцевой отделкой по кругу. В отделке салона владелец может выбирать из 64 различных комбинаций – от роковой двухцветной темно-красной обивки сидений до экстравагантного сочетания черной и ярко-зеленой кожи. В принципе, специалисты G manufaktur готовы воплотить в реальность любую дизайнерскую фантазию автовладельца. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Программа G manufaktur распространяется на всю линейку G-Class, включая «заряженный» AMG G63
2019-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростовская область Московская область Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG