21 июня 2019, 14:43
G Manufaktur поможет создать персональный Mercedes G-Class
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Компания Mercedes-Benz предлагает владельцам внедорожников G-Class построить максимально персонифицированный автомобиль при помощи программы G Manufaktur.
Mercedes G
Выпускается с 1989 г.
Новый 8 980 000 Р
Отзывов: 6
Программа G manufaktur позволяет покупателям индивидуализировать свои внедорожники G-Class с помощью миллиона возможных сочетаний стандартных и эксклюзивных опций G manufaktur. К услугам клиентов компания разработала онлайн-конфигуратор, на котором можно поиграть с различными вариантами отделки и оснащения. Уникальный цвет своего G-Class предлагают дополнить «благородными черными» акцентами, чтобы сделать квадратный внедорожник еще более непохожим на других. Кожух запасного колеса можно окрасить в цвет кузова с черной глянцевой отделкой по кругу.
В отделке салона владелец может выбирать из 64 различных комбинаций – от роковой двухцветной темно-красной обивки сидений до экстравагантного сочетания черной и ярко-зеленой кожи. В принципе, специалисты G manufaktur готовы воплотить в реальность любую дизайнерскую фантазию автовладельца. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Программа G manufaktur распространяется на всю линейку G-Class, включая «заряженный» AMG G63
Комментарии
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Комментарии пользователей
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