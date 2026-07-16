Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

16 июля 2026, 17:12

GAC Aion i60 EV выходит на рынок Беларуси: особенности и первые впечатления

GAC Aion i60 EV выходит на рынок Беларуси: особенности и первые впечатления

GAC Aion i60 EV штурмует Беларусь: 650 км запаса хода и салон с массажем по цене Lada Vesta

GAC Aion i60 EV выходит на рынок Беларуси: особенности и первые впечатления

В Беларусь официально заходит бренд GAC с новым электрокроссовером Aion i60 EV. Модель уже вызвала интерес благодаря необычному сочетанию продуманного интерьера и акцента на комфорте. Что скрывается за внешней схожестью с японскими конкурентами и какие детали могут удивить даже опытных водителей - разбираемся в материале. Не прошли мимо и вопросы ценообразования, которые волнуют многих.

В Беларусь официально заходит бренд GAC с новым электрокроссовером Aion i60 EV. Модель уже вызвала интерес благодаря необычному сочетанию продуманного интерьера и акцента на комфорте. Что скрывается за внешней схожестью с японскими конкурентами и какие детали могут удивить даже опытных водителей - разбираемся в материале. Не прошли мимо и вопросы ценообразования, которые волнуют многих.

На белорусском рынке появляется новый игрок - электрокроссовер GAC Aion i60 EV. Продажи стартуют в ближайшее время, и уже сейчас автомобиль вызывает оживленное обсуждение среди автолюбителей. Внешне модель выглядит массивно, а черный цвет кузова визуально скрывает габариты. Силуэт напоминает японские кроссоверы, и это не случайно: платформа AEP 3.0, лежащая в основе Aion i60 EV, также используется в Toyota bZ3X. Однако, по мнению специалистов, экстерьер GAC выглядит более гармонично и цельно.

В Китае Aion i60 выпускается как в электрической, так и в гибридной версии, но для Беларуси пока доступна только полностью электрическая модификация, выяснили журналисты abw.by. В отличие от Toyota, здесь установлены классические дверные ручки, что добавляет привычности в эксплуатации. Особое внимание привлекает интерьер: дилер решился привезти на тест автомобиль с белой обивкой салона, что редко встречается на местном рынке. Благодаря светлой отделке салон кажется просторнее и современнее, а функционал передних кресел включает электроприводы, память, подогрев, вентиляцию и даже массаж. Однако профиль спинки может показаться не самым удобным для длительных поездок.

Второй ряд сидений также продуман: двери открываются почти на 90 градусов, а пассажиры могут регулировать наклон спинки и вытянуть ноги. Есть подлокотник, дефлекторы обдува, USB-порт и даже откидной столик для работы или перекуса в дороге. Интересная деталь - специальные хлястики с кнопками для фиксации ремней безопасности после складывания спинки, что облегчает трансформацию салона.

Фото: GAC

Багажник оснащен электроприводом и вмещает 416 литров, а при сложенных сиденьях объем увеличивается до 967 литров. Под фальшполом - вместительная ниша для необходимых вещей, хотя запасного колеса не предусмотрено. Переднего багажника нет: под капотом размещены элементы системы охлаждения и электроники.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. В топовой комплектации Advanced 650 электромотор выдает 165 кВт (224 л.с.) и 240 Нм крутящего момента, а емкость батареи составляет 75 кВт·ч. В младших версиях показатели скромнее, но даже базовая модификация обещает достойный запас хода. Производитель заявляет до 650 км по циклу CLTC, однако в реальных условиях можно рассчитывать на 500 км в городе и 350 км на трассе летом. Поддержка быстрой зарядки до 180 кВт позволяет быстро пополнять запас энергии на соответствующих станциях.

Подвеска построена по классической схеме: спереди McPherson, сзади многорычажка. Ходовая часть ориентирована на комфорт - автомобиль мягко преодолевает неровности и не создает лишнего шума даже на высокой скорости. В поворотах крены минимальны, но управляемость скорее спокойная, чем спортивная. Рулевое управление легкое, а педаль газа настроена на плавное ускорение. В спортивном режиме реакции становятся острее, но характер остается сдержанным.

Отдельно стоит отметить акустическую систему: несмотря на отсутствие громких брендов, звук чистый и сбалансированный, что редко встречается среди китайских моделей этого сегмента. Шумоизоляция также на высоте - даже на трассе в салоне сохраняется тишина, а обзорность обеспечивает уверенность при маневрах. Камеры кругового обзора и парктроники делают парковку максимально простой.

Интересно, что многие автолюбители, столкнувшись с новинкой, отмечают ее потенциал как семейного автомобиля для спокойных поездок. В условиях, когда рынок электромобилей переживает бурное развитие, а вопросы надежности и комфорта выходят на первый план, такие модели могут стать новым стандартом. К слову, ситуация на рынке электромобилей в регионе остается непростой: проблемы с запуском новых моделей и кадровые сокращения на заводах могут повлиять на доступность и развитие сегмента.

Если Вы не знали, GAC активно развивает направление электромобилей и гибридов, а бренд Aion стал флагманом в линейке экологичных моделей. В последние годы GAC расширяет присутствие на зарубежных рынках, делая ставку на современные технологии и высокий уровень оснащения.

Пока цены на GAC Aion i60 EV не объявлены окончательно, но ожидается диапазон от 55 000 до 65 000 белорусских рублей или 1,48 - 1,75 млн рублей российских. Если эти цифры подтвердятся, модель может заинтересовать широкий круг покупателей, ищущих сочетание комфорта, практичности и современных технологий в сегменте электрокроссоверов.

Упомянутые марки: GAC
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