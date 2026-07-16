GAC Aion i60 EV штурмует Беларусь: 650 км запаса хода и салон с массажем по цене Lada Vesta

16 июля 2026, 17:12
GAC Aion i60 EV выходит на рынок Беларуси: особенности и первые впечатления
GAC Aion i60 EV выходит на рынок Беларуси: особенности и первые впечатления
В Беларусь официально заходит бренд GAC с новым электрокроссовером Aion i60 EV. Модель уже вызвала интерес благодаря необычному сочетанию продуманного интерьера и акцента на комфорте. Что скрывается за внешней схожестью с японскими конкурентами и какие детали могут удивить даже опытных водителей - разбираемся в материале. Не прошли мимо и вопросы ценообразования, которые волнуют многих.
На белорусском рынке появляется новый игрок - электрокроссовер GAC Aion i60 EV. Продажи стартуют в ближайшее время, и уже сейчас автомобиль вызывает оживленное обсуждение среди автолюбителей. Внешне модель выглядит массивно, а черный цвет кузова визуально скрывает габариты. Силуэт напоминает японские кроссоверы, и это не случайно: платформа AEP 3.0, лежащая в основе Aion i60 EV, также используется в Toyota bZ3X. Однако, по мнению специалистов, экстерьер GAC выглядит более гармонично и цельно.
В Китае Aion i60 выпускается как в электрической, так и в гибридной версии, но для Беларуси пока доступна только полностью электрическая модификация, выяснили журналисты abw.by. В отличие от Toyota, здесь установлены классические дверные ручки, что добавляет привычности в эксплуатации. Особое внимание привлекает интерьер: дилер решился привезти на тест автомобиль с белой обивкой салона, что редко встречается на местном рынке. Благодаря светлой отделке салон кажется просторнее и современнее, а функционал передних кресел включает электроприводы, память, подогрев, вентиляцию и даже массаж. Однако профиль спинки может показаться не самым удобным для длительных поездок.
Второй ряд сидений также продуман: двери открываются почти на 90 градусов, а пассажиры могут регулировать наклон спинки и вытянуть ноги. Есть подлокотник, дефлекторы обдува, USB-порт и даже откидной столик для работы или перекуса в дороге. Интересная деталь - специальные хлястики с кнопками для фиксации ремней безопасности после складывания спинки, что облегчает трансформацию салона.
Багажник оснащен электроприводом и вмещает 416 литров, а при сложенных сиденьях объем увеличивается до 967 литров. Под фальшполом - вместительная ниша для необходимых вещей, хотя запасного колеса не предусмотрено. Переднего багажника нет: под капотом размещены элементы системы охлаждения и электроники.
Техническая часть заслуживает отдельного внимания. В топовой комплектации Advanced 650 электромотор выдает 165 кВт (224 л.с.) и 240 Нм крутящего момента, а емкость батареи составляет 75 кВт·ч. В младших версиях показатели скромнее, но даже базовая модификация обещает достойный запас хода. Производитель заявляет до 650 км по циклу CLTC, однако в реальных условиях можно рассчитывать на 500 км в городе и 350 км на трассе летом. Поддержка быстрой зарядки до 180 кВт позволяет быстро пополнять запас энергии на соответствующих станциях.
Подвеска построена по классической схеме: спереди McPherson, сзади многорычажка. Ходовая часть ориентирована на комфорт - автомобиль мягко преодолевает неровности и не создает лишнего шума даже на высокой скорости. В поворотах крены минимальны, но управляемость скорее спокойная, чем спортивная. Рулевое управление легкое, а педаль газа настроена на плавное ускорение. В спортивном режиме реакции становятся острее, но характер остается сдержанным.
Отдельно стоит отметить акустическую систему: несмотря на отсутствие громких брендов, звук чистый и сбалансированный, что редко встречается среди китайских моделей этого сегмента. Шумоизоляция также на высоте - даже на трассе в салоне сохраняется тишина, а обзорность обеспечивает уверенность при маневрах. Камеры кругового обзора и парктроники делают парковку максимально простой.
Интересно, что многие автолюбители, столкнувшись с новинкой, отмечают ее потенциал как семейного автомобиля для спокойных поездок. В условиях, когда рынок электромобилей переживает бурное развитие, а вопросы надежности и комфорта выходят на первый план, такие модели могут стать новым стандартом. К слову, ситуация на рынке электромобилей в регионе остается непростой: проблемы с запуском новых моделей и кадровые сокращения на заводах могут повлиять на доступность и развитие сегмента.
Если Вы не знали, GAC активно развивает направление электромобилей и гибридов, а бренд Aion стал флагманом в линейке экологичных моделей. В последние годы GAC расширяет присутствие на зарубежных рынках, делая ставку на современные технологии и высокий уровень оснащения.
Пока цены на GAC Aion i60 EV не объявлены окончательно, но ожидается диапазон от 55 000 до 65 000 белорусских рублей или 1,48 - 1,75 млн рублей российских. Если эти цифры подтвердятся, модель может заинтересовать широкий круг покупателей, ищущих сочетание комфорта, практичности и современных технологий в сегменте электрокроссоверов.
Похожие материалы ГАК
-
16.07.2026, 16:59
Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси
Мало кто знает, что в обновленном списке такси появился электромобиль «Атом». Это решение может изменить подход к перевозкам в городах и повлиять на выбор водителей. Какие преимущества и нюансы скрывает новинка, почему именно сейчас она оказалась в центре внимания - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы инфраструктуры: сервисные центры уже готовы к работе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:46
МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов
На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:43
Speed Twin 1200 TFC: лимитированный мотоцикл Triumph с уникальными деталями
Triumph расширяет линейку эксклюзивных мотоциклов, выпуская Speed Twin 1200 TFC - модель, сочетающую редкие технические решения и премиальный дизайн. Новинка выделяется на фоне конкурентов и может изменить подход к кастомизации в сегменте.Читать далее
-
16.07.2026, 16:32
Toyota Corolla 2026: юбилейная версия с новыми технологиями и дизайном
Юбилейная Toyota Corolla 2026 года удивила не только свежим обликом, но и расширенным оснащением. Модель получила новые опции, которые ранее были доступны только в премиум-сегменте. Что грозит конкурентам и почему российским автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - объяснил эксперт. От 3,4 млн иен: старт продаж уже в Японии.Читать далее
-
16.07.2026, 16:19
Toyota Crown 2027: новые детали дизайна и гибридной системы для японского рынка
Toyota представила первые изображения рестайлингового Crown 2027 года. Модель получила свежий дизайн, обновленную гибридную установку и расширенный список стандартных опций. Что изменилось в оснащении, какие новшества ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что некоторые привычные опции исчезнут, а цены могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
16.07.2026, 16:06
Крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования
В Китае автопроизводители впервые договорились о единых принципах формирования цен. Мало кто знает, что это решение может повлиять на стоимость машин и в России. Какие перемены ждут рынок, что изменится для покупателей и почему эксперты считают этот шаг судьбоносным - объясняем подробно.Читать далее
-
16.07.2026, 15:39
Tenet Plus L4 и L6: новые цвета и зимние опции для российских дорог
Мало кто знает, что Tenet Plus L4 и L6 теперь доступны в эксклюзивных цветах и с расширенным зимним пакетом. Какие опции вошли в оснащение, что изменилось в технической части и почему это важно для российских водителей - объясняем подробно. Не прошли мимо и новые детали о платформе и моторах.Читать далее
-
16.07.2026, 14:54
МАЗ 281: представительский автомобиль для аэропорта Минск передан заказчику
Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 13:56
Японцы придумали бак-душ для кроссоверов: 40 литров воды на крыше без потери места
В Японии появился необычный аксессуар для кроссоверов и внедорожников - 40-литровый бак с душем, который крепится на крышу и не занимает место в багажнике. Решение актуально на фоне роста популярности автотуризма и спроса на практичные гаджеты для отдыха.Читать далее
-
16.07.2026, 13:43
Бывший министр Венгрии переходит в BYD: новый этап для автопрома Европы
Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, неожиданно сменил политическую арену на топ-позицию в BYD. Это решение уже вызвало обсуждение среди экспертов: что стоит за этим переходом и как он повлияет на европейский автопром? Мало кто знает, что речь идет не только о карьере одного человека, но и о стратегических переменах для всей отрасли.Читать далее
Похожие материалы ГАК
-
16.07.2026, 16:59
Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси
Мало кто знает, что в обновленном списке такси появился электромобиль «Атом». Это решение может изменить подход к перевозкам в городах и повлиять на выбор водителей. Какие преимущества и нюансы скрывает новинка, почему именно сейчас она оказалась в центре внимания - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы инфраструктуры: сервисные центры уже готовы к работе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:46
МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов
На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:43
Speed Twin 1200 TFC: лимитированный мотоцикл Triumph с уникальными деталями
Triumph расширяет линейку эксклюзивных мотоциклов, выпуская Speed Twin 1200 TFC - модель, сочетающую редкие технические решения и премиальный дизайн. Новинка выделяется на фоне конкурентов и может изменить подход к кастомизации в сегменте.Читать далее
-
16.07.2026, 16:32
Toyota Corolla 2026: юбилейная версия с новыми технологиями и дизайном
Юбилейная Toyota Corolla 2026 года удивила не только свежим обликом, но и расширенным оснащением. Модель получила новые опции, которые ранее были доступны только в премиум-сегменте. Что грозит конкурентам и почему российским автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - объяснил эксперт. От 3,4 млн иен: старт продаж уже в Японии.Читать далее
-
16.07.2026, 16:19
Toyota Crown 2027: новые детали дизайна и гибридной системы для японского рынка
Toyota представила первые изображения рестайлингового Crown 2027 года. Модель получила свежий дизайн, обновленную гибридную установку и расширенный список стандартных опций. Что изменилось в оснащении, какие новшества ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что некоторые привычные опции исчезнут, а цены могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
16.07.2026, 16:06
Крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования
В Китае автопроизводители впервые договорились о единых принципах формирования цен. Мало кто знает, что это решение может повлиять на стоимость машин и в России. Какие перемены ждут рынок, что изменится для покупателей и почему эксперты считают этот шаг судьбоносным - объясняем подробно.Читать далее
-
16.07.2026, 15:39
Tenet Plus L4 и L6: новые цвета и зимние опции для российских дорог
Мало кто знает, что Tenet Plus L4 и L6 теперь доступны в эксклюзивных цветах и с расширенным зимним пакетом. Какие опции вошли в оснащение, что изменилось в технической части и почему это важно для российских водителей - объясняем подробно. Не прошли мимо и новые детали о платформе и моторах.Читать далее
-
16.07.2026, 14:54
МАЗ 281: представительский автомобиль для аэропорта Минск передан заказчику
Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 13:56
Японцы придумали бак-душ для кроссоверов: 40 литров воды на крыше без потери места
В Японии появился необычный аксессуар для кроссоверов и внедорожников - 40-литровый бак с душем, который крепится на крышу и не занимает место в багажнике. Решение актуально на фоне роста популярности автотуризма и спроса на практичные гаджеты для отдыха.Читать далее
-
16.07.2026, 13:43
Бывший министр Венгрии переходит в BYD: новый этап для автопрома Европы
Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, неожиданно сменил политическую арену на топ-позицию в BYD. Это решение уже вызвало обсуждение среди экспертов: что стоит за этим переходом и как он повлияет на европейский автопром? Мало кто знает, что речь идет не только о карьере одного человека, но и о стратегических переменах для всей отрасли.Читать далее