GAC Aion LX Plus уже в продаже: дальность хода более 1000 км, разгон до «сотни» - 2,9 секунды
Фото: GAC
Естественно, озвучена стоимость Aion LX Plus - 459 600 юаней (72 000 долларов). Электромобиль оснащен большим аккумуляторным блоком мощностью 144,4 кВт/ч, который обеспечивает дальность хода до 1 008 км.
Блок GAC Aion основан на традиционных литиевых батареях, правда, есть свои технологичные нюансы (так называемые кремниевые губки), которые делают батареи легче и компактнее, с параллельным увеличением мощности и низкотемпературных характеристик.
Хотя GAC Aion не способен похвастаться такой же простотой замены аккумуляторов, как аналогичная по характеристикам модель NIO, он, тем не менее, предлагает в специальном финансовом пакете такую услугу, как аренда аккумуляторов. Это значит, что потребители могут «арендовать» батарею на 7 лет, тем самым снизив первоначальную стоимость покупки на 18 800 долларов. Это, по сути, позволяет покупателю взять отдельный кредит на батарею.
По словам представителей компании GAC Aion, их новый продукт очень скор на разгон – заявленное автопроизводителем время достижения 100 км/ч составляет всего 2,9 секунды. У автомобиля много различных датчиков, камер и лидаров (последние расположены на крыше и по бокам), что позволяет автомобилю отлично «ориентироваться» в любом незнакомом месте.
Помимо модели с аккумуляторным блоком 144,4 кВт/ч, GAC Aion также предлагает 2 модели с дальностью 600 км (51 700 и 64 230 долларов), а также модель с дальностью 650 км.
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