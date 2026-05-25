Электрокар GAC Aion V вышел в продажу и удивил российских водителей

25 мая 2026, 12:08
GAC Aion V: первый электрокроссовер марки в России - тест-драйв, особенности и цены
GAC Aion V: первый электрокроссовер марки в России - тест-драйв, особенности и цены
В России стартовали продажи GAC Aion V - первого электрокроссовера бренда. Модель уже вызвала интерес у автолюбителей: необычный дизайн, оснащение и цена от 4,1 млн рублей. Какие плюсы и минусы скрывает новинка, чем она отличается от конкурентов и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно. Мало кто ожидал таких решений от китайского производителя.
Появление GAC Aion V на российском рынке - событие, которое может изменить отношение к электромобилям у многих водителей. В условиях, когда выбор электрических моделей в России по-прежнему ограничен, каждая новинка становится поводом для обсуждения. В апреле 2026 года продажи электрокаров выросли на 14%, и именно на этом фоне GAC решился вывести свой первый электрокроссовер. Как сообщает Autonews, интерес к сегменту растет, а конкуренция становится заметнее.
GAC Aion V - не просто очередная китайская модель. Этот кроссовер уже успел зарекомендовать себя в Китае и Европе, где его сборку наладили на заводе Magna Steyr в Австрии. Любопытно, что на той же площадке выпускают Mercedes-Benz G-класса, BMW Z4 и Toyota Supra. Архитектура AEP 3.0 (e-TNGA), на которой построен Aion V, роднит его с целым рядом моделей Toyota, включая кроссоверы bZ3X, bZ4X и седан bZ3. Под капотом - электромотор на 204 л.с. и только передний привод, хотя платформа позволяет установить и второй двигатель сзади.
Внешность Aion V сразу выделяет его среди конкурентов. Бионический дизайн с отсылками к тираннозавру, массивные рейлинги, необычные ручки дверей и панорамная стеклянная крыша - все это создает запоминающийся образ. Однако не все решения оказались практичными: чтобы открыть дверь, нужно нажать на скрытую ручку, а люка в крыше нет - только электрошторка. Зато багажник открывается «пинком» под бампером, что удобно в повседневной эксплуатации.
Салон GAC Aion V выполнен в минималистичном стиле: минимум кнопок, два экрана, парящая центральная консоль и мягкие материалы отделки. Водительское место не всем покажется идеальным - боковой поддержки может не хватать, а короткая подушка сиденья не подойдет высоким людям. Привычного блока управления зеркалами и замками на двери нет - все функции перенесены на сенсорный экран. В топовой комплектации доступны массаж кресел, вентиляция и подогрев, но управлять ими придется через меню мультимедиа.
Второй ряд удивляет простором и возможностью регулировать наклон спинки в семи положениях. Для задних пассажиров предусмотрен полноценный столик и отдельный блок управления холодильником, который встроен под передним подлокотником. Однако с местами для хранения вещей не все гладко: бардачка нет, карманы в дверях малы, а 1,5-литровую бутылку поставить некуда. Багажник объемом 427 литров не рекордный, но под полом есть ниша для запаски - редкость для электрокаров.
На дороге Aion V ведет себя уверенно. Динамика - 7,9 секунды до 100 км/ч - не поражает, но для города и трассы хватает. Три режима езды (комфорт, спорт, эко) позволяют подобрать характер под настроение, а подвеска хорошо справляется с российскими дорогами. Шумоизоляция могла бы быть лучше: в салоне отчетливо слышен свист электромотора и шум от колес, что напоминает ощущения от классических автомобилей с ДВС. Руль настроен плотно, но обратная связь не самая информативная.
Ассистенты водителя - отдельная тема. Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе не всегда корректно работают на российских дорогах с нечеткой разметкой, поэтому часть функций приходится отключать. Зато уже в базе есть семь подушек безопасности, включая центральную для первого ряда, сервисы Яндекса, Apple CarPlay и Android Auto, а также камеры кругового обзора.
Расход энергии приятно удивляет: в смешанном цикле удалось уложиться в 13,4 кВтч на 100 км. При цене электричества 25 руб. за кВтч заправка обходится дешевле, чем у бензинового кроссовера с расходом 7 л/100 км. Быстрая зарядка с 10 до 80% занимает 24 минуты, а от обычной розетки за ночь можно получить запас хода на 100 км. Зарядный порт расположен спереди, что удобно при парковке.
Комплектаций всего две, но даже базовая оснащена достойно. За доплату в 300 тыс. рублей предлагается комбинированная отделка салона, массаж кресел и другие опции. Цена стартует от 4 099 000 рублей, что делает Aion V прямым конкурентом Geely EX5. Как отмечают эксперты, модель может заинтересовать молодых водителей благодаря яркому дизайну и современным технологиям, а просторный салон и энергоемкая подвеска понравятся тем, кто ценит комфорт.
Для тех, кто рассматривает покупку электромобиля, важно учитывать не только оснащение, но и инфраструктуру зарядки, а также особенности эксплуатации зимой. В этом контексте полезно ознакомиться с опытом эксплуатации других популярных моделей, например, как устроены минивэны из Японии - об этом подробно рассказано в материале о скрытых плюсах и минусах Honda Stepwgn пятого поколения.
В целом, появление GAC Aion V на российском рынке - важный шаг для развития сегмента электромобилей. Модель сочетает в себе современные технологии, необычный дизайн и достойное оснащение, но требует привыкания к некоторым решениям. Для покупателей это шанс получить свежий взгляд на электрокроссоверы и оценить, насколько они готовы к переходу на электротягу в российских условиях.
Похожие материалы ГАК
-
21.05.2026, 15:53
GAC Aion V прошел краш-тест Euro NCAP: результаты для России
Новый электрический кроссовер GAC Aion V официально вышел на российский рынок и сразу попал под пристальное внимание экспертов. Не прошли мимо и независимые краш-тесты: специалисты оценили защиту водителя, пассажиров и пешеходов. Какие баллы получил автомобиль, что это значит для покупателей и почему сейчас важно знать реальные результаты - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.05.2026, 20:33
Автосалоны снижают цены: где найти максимальные скидки на машины весной 2026
Майские праздники принесли не только затишье на рынке, но и рекордные скидки на автомобили. Некоторые бренды готовы уступить до 800 тысяч рублей, а условия акций становятся все более необычными. Почему сейчас выгодно покупать авто - в нашем обзоре.Читать далее
-
01.04.2026, 18:57
Вызов лидерам: как китайские кроссоверы захватили российский рынок
В 2026 году китайские кроссоверы уверенно закрепились на российском рынке, предлагая современные технологии, высокий уровень безопасности и привлекательные цены. Эксперты отмечают, что эти автомобили становятся все более востребованными благодаря сочетанию доступности и продуманного оснащения.Читать далее
-
11.03.2026, 15:24
GAC Aion V выходит на российский рынок: электрокроссовер с быстрой зарядкой
В марте на российском рынке появится новый электрокроссовер GAC Aion V. Модель уже продается в Китае и Европе, а теперь готова удивить россиян необычным набором функций и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить представление о доступных электрокарах - разбираемся в деталях. Узнайте, какие опции доступны, как быстро заряжается и что еще скрывает новинка.Читать далее
-
05.03.2026, 14:23
Вслед за гибридом S7: компания GAC анонсировала выход еще трех новых моделей
В ближайшие месяцы российский рынок ждет волна премьер от GAC: электрические Aion V и Hyptec HT уже на подходе, а следом появится и топовый кроссовер S9. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки, и как изменится конкуренция среди премиальных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что недавно сняли с продажи популярный GS3, но у него есть шанс вернуться в обновленном виде.Читать далее
-
20.01.2026, 08:18
Китайский кроссовер Aion V выходит на российский рынок в 2026 году
В 2026 году в России появится электрокроссовер Aion V. Модель обещает интересные характеристики и необычные решения. Цена и оснащение могут удивить конкурентов. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
15.09.2025, 08:11
Европейцы разбили новые китайские машины и нашли серьезный дефект у хэтчбека MG 3
Европейские эксперты проверили безопасность новых машин. В свежей серии испытаний участвовали восемь моделей. Почти все показали достойные результаты. Но у одного автомобиля выявили недочет. Он оказался совершенно неожиданным для специалистов. Подробности уже известны.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее
Похожие материалы ГАК
-
21.05.2026, 15:53
GAC Aion V прошел краш-тест Euro NCAP: результаты для России
Новый электрический кроссовер GAC Aion V официально вышел на российский рынок и сразу попал под пристальное внимание экспертов. Не прошли мимо и независимые краш-тесты: специалисты оценили защиту водителя, пассажиров и пешеходов. Какие баллы получил автомобиль, что это значит для покупателей и почему сейчас важно знать реальные результаты - разбираемся подробно.Читать далее
-
04.05.2026, 20:33
Автосалоны снижают цены: где найти максимальные скидки на машины весной 2026
Майские праздники принесли не только затишье на рынке, но и рекордные скидки на автомобили. Некоторые бренды готовы уступить до 800 тысяч рублей, а условия акций становятся все более необычными. Почему сейчас выгодно покупать авто - в нашем обзоре.Читать далее
-
01.04.2026, 18:57
Вызов лидерам: как китайские кроссоверы захватили российский рынок
В 2026 году китайские кроссоверы уверенно закрепились на российском рынке, предлагая современные технологии, высокий уровень безопасности и привлекательные цены. Эксперты отмечают, что эти автомобили становятся все более востребованными благодаря сочетанию доступности и продуманного оснащения.Читать далее
-
11.03.2026, 15:24
GAC Aion V выходит на российский рынок: электрокроссовер с быстрой зарядкой
В марте на российском рынке появится новый электрокроссовер GAC Aion V. Модель уже продается в Китае и Европе, а теперь готова удивить россиян необычным набором функций и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить представление о доступных электрокарах - разбираемся в деталях. Узнайте, какие опции доступны, как быстро заряжается и что еще скрывает новинка.Читать далее
-
05.03.2026, 14:23
Вслед за гибридом S7: компания GAC анонсировала выход еще трех новых моделей
В ближайшие месяцы российский рынок ждет волна премьер от GAC: электрические Aion V и Hyptec HT уже на подходе, а следом появится и топовый кроссовер S9. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки, и как изменится конкуренция среди премиальных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что недавно сняли с продажи популярный GS3, но у него есть шанс вернуться в обновленном виде.Читать далее
-
20.01.2026, 08:18
Китайский кроссовер Aion V выходит на российский рынок в 2026 году
В 2026 году в России появится электрокроссовер Aion V. Модель обещает интересные характеристики и необычные решения. Цена и оснащение могут удивить конкурентов. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
15.09.2025, 08:11
Европейцы разбили новые китайские машины и нашли серьезный дефект у хэтчбека MG 3
Европейские эксперты проверили безопасность новых машин. В свежей серии испытаний участвовали восемь моделей. Почти все показали достойные результаты. Но у одного автомобиля выявили недочет. Он оказался совершенно неожиданным для специалистов. Подробности уже известны.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее