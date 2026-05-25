Электрокар GAC Aion V вышел в продажу и удивил российских водителей

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 12:08

GAC Aion V: первый электрокроссовер марки в России - тест-драйв, особенности и цены

В России стартовали продажи GAC Aion V - первого электрокроссовера бренда. Модель уже вызвала интерес у автолюбителей: необычный дизайн, оснащение и цена от 4,1 млн рублей. Какие плюсы и минусы скрывает новинка, чем она отличается от конкурентов и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно. Мало кто ожидал таких решений от китайского производителя.

Появление GAC Aion V на российском рынке - событие, которое может изменить отношение к электромобилям у многих водителей. В условиях, когда выбор электрических моделей в России по-прежнему ограничен, каждая новинка становится поводом для обсуждения. В апреле 2026 года продажи электрокаров выросли на 14%, и именно на этом фоне GAC решился вывести свой первый электрокроссовер. Как сообщает Autonews, интерес к сегменту растет, а конкуренция становится заметнее.

GAC Aion V - не просто очередная китайская модель. Этот кроссовер уже успел зарекомендовать себя в Китае и Европе, где его сборку наладили на заводе Magna Steyr в Австрии. Любопытно, что на той же площадке выпускают Mercedes-Benz G-класса, BMW Z4 и Toyota Supra. Архитектура AEP 3.0 (e-TNGA), на которой построен Aion V, роднит его с целым рядом моделей Toyota, включая кроссоверы bZ3X, bZ4X и седан bZ3. Под капотом - электромотор на 204 л.с. и только передний привод, хотя платформа позволяет установить и второй двигатель сзади.

Внешность Aion V сразу выделяет его среди конкурентов. Бионический дизайн с отсылками к тираннозавру, массивные рейлинги, необычные ручки дверей и панорамная стеклянная крыша - все это создает запоминающийся образ. Однако не все решения оказались практичными: чтобы открыть дверь, нужно нажать на скрытую ручку, а люка в крыше нет - только электрошторка. Зато багажник открывается «пинком» под бампером, что удобно в повседневной эксплуатации.

Салон GAC Aion V выполнен в минималистичном стиле: минимум кнопок, два экрана, парящая центральная консоль и мягкие материалы отделки. Водительское место не всем покажется идеальным - боковой поддержки может не хватать, а короткая подушка сиденья не подойдет высоким людям. Привычного блока управления зеркалами и замками на двери нет - все функции перенесены на сенсорный экран. В топовой комплектации доступны массаж кресел, вентиляция и подогрев, но управлять ими придется через меню мультимедиа.

Второй ряд удивляет простором и возможностью регулировать наклон спинки в семи положениях. Для задних пассажиров предусмотрен полноценный столик и отдельный блок управления холодильником, который встроен под передним подлокотником. Однако с местами для хранения вещей не все гладко: бардачка нет, карманы в дверях малы, а 1,5-литровую бутылку поставить некуда. Багажник объемом 427 литров не рекордный, но под полом есть ниша для запаски - редкость для электрокаров.

На дороге Aion V ведет себя уверенно. Динамика - 7,9 секунды до 100 км/ч - не поражает, но для города и трассы хватает. Три режима езды (комфорт, спорт, эко) позволяют подобрать характер под настроение, а подвеска хорошо справляется с российскими дорогами. Шумоизоляция могла бы быть лучше: в салоне отчетливо слышен свист электромотора и шум от колес, что напоминает ощущения от классических автомобилей с ДВС. Руль настроен плотно, но обратная связь не самая информативная.

Ассистенты водителя - отдельная тема. Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе не всегда корректно работают на российских дорогах с нечеткой разметкой, поэтому часть функций приходится отключать. Зато уже в базе есть семь подушек безопасности, включая центральную для первого ряда, сервисы Яндекса, Apple CarPlay и Android Auto, а также камеры кругового обзора.

Расход энергии приятно удивляет: в смешанном цикле удалось уложиться в 13,4 кВтч на 100 км. При цене электричества 25 руб. за кВтч заправка обходится дешевле, чем у бензинового кроссовера с расходом 7 л/100 км. Быстрая зарядка с 10 до 80% занимает 24 минуты, а от обычной розетки за ночь можно получить запас хода на 100 км. Зарядный порт расположен спереди, что удобно при парковке.

Комплектаций всего две, но даже базовая оснащена достойно. За доплату в 300 тыс. рублей предлагается комбинированная отделка салона, массаж кресел и другие опции. Цена стартует от 4 099 000 рублей, что делает Aion V прямым конкурентом Geely EX5. Как отмечают эксперты, модель может заинтересовать молодых водителей благодаря яркому дизайну и современным технологиям, а просторный салон и энергоемкая подвеска понравятся тем, кто ценит комфорт.

Для тех, кто рассматривает покупку электромобиля, важно учитывать не только оснащение, но и инфраструктуру зарядки, а также особенности эксплуатации зимой.

В целом, появление GAC Aion V на российском рынке - важный шаг для развития сегмента электромобилей. Модель сочетает в себе современные технологии, необычный дизайн и достойное оснащение, но требует привыкания к некоторым решениям. Для покупателей это шанс получить свежий взгляд на электрокроссоверы и оценить, насколько они готовы к переходу на электротягу в российских условиях.

