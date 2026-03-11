Китайский электрокроссовер GAC Aion V уже в России и удивляет оснащением

GAC Aion V выходит на российский рынок: электрокроссовер с быстрой зарядкой

В марте на российском рынке появится новый электрокроссовер GAC Aion V. Модель уже продается в Китае и Европе, а теперь готова удивить россиян необычным набором функций и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить представление о доступных электрокарах - разбираемся в деталях. Узнайте, какие опции доступны, как быстро заряжается и что еще скрывает новинка.

В марте на российском рынке появится новый электрокроссовер GAC Aion V. Модель уже продается в Китае и Европе, а теперь готова удивить россиян необычным набором функций и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить представление о доступных электрокарах - разбираемся в деталях. Узнайте, какие опции доступны, как быстро заряжается и что еще скрывает новинка.

Появление GAC Aion V на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на выбор автолюбителей, следящих за развитием электромобилей. В условиях, когда спрос на экологичные и технологичные машины растет, выход нового кроссовера от китайского бренда становится особенно актуальным. По информации Autonews, модель уже доступна в Китае и странах Евросоюза, а теперь готовится к старту продаж в России.

GAC Aion V построен на современной платформе Aion Electric Platform (AEP 3.0), что обеспечивает не только надежность, но и высокую производительность. Электродвигатель мощностью 204 л.с. размещен на передней оси, что позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя как в городских условиях, так и на трассе. Особое внимание заслуживает система быстрой зарядки: аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% всего за 24 минуты, а с 30 до 80% - за 16 минут. Это серьезное преимущество для тех, кто ценит время и не готов долго ждать у зарядной станции.

Комплектация GAC Aion V включает в себя широкий набор опций, которые редко встречаются в этом сегменте. В стандартное оснащение входят семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы контроля слепых зон и удержания в полосе, а также предупреждение при движении задним ходом. Для удобства парковки предусмотрены камеры кругового обзора и датчики спереди и сзади. Такой набор функций обычно встречается только у более дорогих моделей, что делает новинку особенно привлекательной для российских покупателей.

Еще одной интересной особенностью стала система кондиционирования с тепловым насосом. По заявлениям производителя, она позволяет снизить энергопотребление на 50% по сравнению с традиционными климатическими установками. Это не только экономит заряд батареи, но и увеличивает запас хода, что важно для эксплуатации электромобиля в российских климатических условиях.

Цены и подробные комплектации GAC Aion V будут объявлены ближе к началу продаж. Однако уже сейчас понятно, что новинка способна составить серьезную конкуренцию как среди электрокаров, так и среди традиционных кроссоверов. Ранее на российском рынке стартовали продажи гибридного кроссовера GAC S7, что говорит о намерении бренда укрепить свои позиции в сегменте современных автомобилей.