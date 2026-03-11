Китайский электрокроссовер GAC Aion V уже в России и удивляет оснащением

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 марта 2026, 15:24

GAC Aion V выходит на российский рынок: электрокроссовер с быстрой зарядкой

GAC Aion V выходит на российский рынок: электрокроссовер с быстрой зарядкой

Китайский электрокроссовер GAC Aion V уже в России и удивляет оснащением

GAC Aion V выходит на российский рынок: электрокроссовер с быстрой зарядкой

В марте на российском рынке появится новый электрокроссовер GAC Aion V. Модель уже продается в Китае и Европе, а теперь готова удивить россиян необычным набором функций и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить представление о доступных электрокарах - разбираемся в деталях. Узнайте, какие опции доступны, как быстро заряжается и что еще скрывает новинка.

В марте на российском рынке появится новый электрокроссовер GAC Aion V. Модель уже продается в Китае и Европе, а теперь готова удивить россиян необычным набором функций и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить представление о доступных электрокарах - разбираемся в деталях. Узнайте, какие опции доступны, как быстро заряжается и что еще скрывает новинка.

Появление GAC Aion V на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на выбор автолюбителей, следящих за развитием электромобилей. В условиях, когда спрос на экологичные и технологичные машины растет, выход нового кроссовера от китайского бренда становится особенно актуальным. По информации Autonews, модель уже доступна в Китае и странах Евросоюза, а теперь готовится к старту продаж в России.

GAC Aion V построен на современной платформе Aion Electric Platform (AEP 3.0), что обеспечивает не только надежность, но и высокую производительность. Электродвигатель мощностью 204 л.с. размещен на передней оси, что позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя как в городских условиях, так и на трассе. Особое внимание заслуживает система быстрой зарядки: аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% всего за 24 минуты, а с 30 до 80% - за 16 минут. Это серьезное преимущество для тех, кто ценит время и не готов долго ждать у зарядной станции.

Комплектация GAC Aion V включает в себя широкий набор опций, которые редко встречаются в этом сегменте. В стандартное оснащение входят семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы контроля слепых зон и удержания в полосе, а также предупреждение при движении задним ходом. Для удобства парковки предусмотрены камеры кругового обзора и датчики спереди и сзади. Такой набор функций обычно встречается только у более дорогих моделей, что делает новинку особенно привлекательной для российских покупателей.

Еще одной интересной особенностью стала система кондиционирования с тепловым насосом. По заявлениям производителя, она позволяет снизить энергопотребление на 50% по сравнению с традиционными климатическими установками. Это не только экономит заряд батареи, но и увеличивает запас хода, что важно для эксплуатации электромобиля в российских климатических условиях.

Цены и подробные комплектации GAC Aion V будут объявлены ближе к началу продаж. Однако уже сейчас понятно, что новинка способна составить серьезную конкуренцию как среди электрокаров, так и среди традиционных кроссоверов. Ранее на российском рынке стартовали продажи гибридного кроссовера GAC S7, что говорит о намерении бренда укрепить свои позиции в сегменте современных автомобилей.

Упомянутые модели: GAC Aion V
Упомянутые марки: GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК

Похожие материалы ГАК

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Владивосток Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться