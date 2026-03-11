Китайский электрокроссовер GAC Aion V уже в России и удивляет оснащением

11 марта 2026, 15:24
GAC Aion V выходит на российский рынок: электрокроссовер с быстрой зарядкой
GAC Aion V выходит на российский рынок: электрокроссовер с быстрой зарядкой
В марте на российском рынке появится новый электрокроссовер GAC Aion V. Модель уже продается в Китае и Европе, а теперь готова удивить россиян необычным набором функций и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить представление о доступных электрокарах - разбираемся в деталях. Узнайте, какие опции доступны, как быстро заряжается и что еще скрывает новинка.
Появление GAC Aion V на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на выбор автолюбителей, следящих за развитием электромобилей. В условиях, когда спрос на экологичные и технологичные машины растет, выход нового кроссовера от китайского бренда становится особенно актуальным. По информации Autonews, модель уже доступна в Китае и странах Евросоюза, а теперь готовится к старту продаж в России.
GAC Aion V построен на современной платформе Aion Electric Platform (AEP 3.0), что обеспечивает не только надежность, но и высокую производительность. Электродвигатель мощностью 204 л.с. размещен на передней оси, что позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя как в городских условиях, так и на трассе. Особое внимание заслуживает система быстрой зарядки: аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% всего за 24 минуты, а с 30 до 80% - за 16 минут. Это серьезное преимущество для тех, кто ценит время и не готов долго ждать у зарядной станции.
Комплектация GAC Aion V включает в себя широкий набор опций, которые редко встречаются в этом сегменте. В стандартное оснащение входят семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы контроля слепых зон и удержания в полосе, а также предупреждение при движении задним ходом. Для удобства парковки предусмотрены камеры кругового обзора и датчики спереди и сзади. Такой набор функций обычно встречается только у более дорогих моделей, что делает новинку особенно привлекательной для российских покупателей.
Еще одной интересной особенностью стала система кондиционирования с тепловым насосом. По заявлениям производителя, она позволяет снизить энергопотребление на 50% по сравнению с традиционными климатическими установками. Это не только экономит заряд батареи, но и увеличивает запас хода, что важно для эксплуатации электромобиля в российских климатических условиях.
Цены и подробные комплектации GAC Aion V будут объявлены ближе к началу продаж. Однако уже сейчас понятно, что новинка способна составить серьезную конкуренцию как среди электрокаров, так и среди традиционных кроссоверов. Ранее на российском рынке стартовали продажи гибридного кроссовера GAC S7, что говорит о намерении бренда укрепить свои позиции в сегменте современных автомобилей.
Похожие материалы ГАК
-
05.03.2026, 14:23
Вслед за гибридом S7: компания GAC анонсировала выход еще трех новых моделей
В ближайшие месяцы российский рынок ждет волна премьер от GAC: электрические Aion V и Hyptec HT уже на подходе, а следом появится и топовый кроссовер S9. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки, и как изменится конкуренция среди премиальных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что недавно сняли с продажи популярный GS3, но у него есть шанс вернуться в обновленном виде.Читать далее
-
20.01.2026, 08:18
Китайский кроссовер Aion V выходит на российский рынок в 2026 году
В 2026 году в России появится электрокроссовер Aion V. Модель обещает интересные характеристики и необычные решения. Цена и оснащение могут удивить конкурентов. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
15.09.2025, 08:11
Европейцы разбили новые китайские машины и нашли серьезный дефект у хэтчбека MG 3
Европейские эксперты проверили безопасность новых машин. В свежей серии испытаний участвовали восемь моделей. Почти все показали достойные результаты. Но у одного автомобиля выявили недочет. Он оказался совершенно неожиданным для специалистов. Подробности уже известны.Читать далее
-
11.03.2026, 15:34
Mercedes-Benz VLE: новый электрический минивэн с необычными фарами и камерой для звонков
Mercedes-Benz представил электрический минивэн VLE, который обещает изменить привычный взгляд на семейные автомобили. Модель появится в продаже только в 2027 году, но уже сейчас вызывает интерес благодаря необычным решениям в дизайне и технологиях. Почему эта новинка может стать трендом ближайших лет - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.03.2026, 15:07
Пять кроссоверов до 5 лет, которые выдерживают пробеги свыше 200 000 км
Эксперт Евгений Малов назвал кроссоверы и внедорожники, которые не боятся больших пробегов и сохраняют надежность даже после 200 тысяч км. В рейтинг попали не только привычные бренды, но и новые китайские модели. Почему именно эти машины оказались в списке, какие у них слабые места и сколько они стоят на вторичном рынке - разбираемся, что важно знать перед покупкой. Читать далее
-
11.03.2026, 14:22
Крупнейший автомобиль Dacia: Striker с гибридным 4x4 и новым дизайном
Dacia Striker стал самой крупной моделью бренда и первым купе-кроссовером в линейке. Новинка предлагает гибридные и 4x4 версии, а также обещает доступную цену. Это важный шаг в новой стратегии Renault Group, нацеленной на электрификацию и расширение в C-сегменте.Читать далее
-
11.03.2026, 14:08
Changan CS35 Max может начать собирать в России: обсуждается площадка «Автотор»
Changan официально подтвердил: вопрос о запуске сборки CS35 Max в России на повестке дня. Место выбрано не случайно.Почему это решение может изменить рынок, какие комплектации и цены уже известны, и что будет с поставками из Китая - разбираемся подробно. Читать далее
-
11.03.2026, 14:02
Mercedes-Benz VLE: новая электрическая платформа, 800-вольтовая архитектура и запас хода до 700 км
Mercedes-Benz удивляет рынок новым VLE - электромобилем, который сочетает комфорт лимузина с практичностью MPV. Модель построена на инновационной платформе, оснащена 800-вольтовой системой и обещает рекордный запас хода. Почему этот автомобиль может изменить представление о премиальных электрокарах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 13:56
2028 Honda S2000: альтернативный дизайн, новые цвета и возвращение легенды
Виртуальный концепт 2028 Honda S2000 от Enoch Gabriel Gonzalez предлагает смелое переосмысление культового родстера. Почему именно сейчас интерес к спортивным моделям Honda растет, и как это связано с изменениями на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 13:47
Электрический Range Rover Velar 2027: первые подробности и стратегия бренда
Land Rover готовит масштабные перемены: электрификация затрагивает все ключевые модели, включая Range Rover Velar. Компания внедряет новую стратегию суббрендов и расширяет присутствие на китайском рынке. Почему это важно для рынка и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 12:59
Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Renault представил концепт Bridger - компактный внедорожник, который уже называют соперником Suzuki Jimny. Новинка удивила не только дизайном, но и техническими решениями. Почему этот автомобиль может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - сняли на фото и разобрали детали.Читать далее
Похожие материалы ГАК
-
05.03.2026, 14:23
Вслед за гибридом S7: компания GAC анонсировала выход еще трех новых моделей
В ближайшие месяцы российский рынок ждет волна премьер от GAC: электрические Aion V и Hyptec HT уже на подходе, а следом появится и топовый кроссовер S9. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки, и как изменится конкуренция среди премиальных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что недавно сняли с продажи популярный GS3, но у него есть шанс вернуться в обновленном виде.Читать далее
-
20.01.2026, 08:18
Китайский кроссовер Aion V выходит на российский рынок в 2026 году
В 2026 году в России появится электрокроссовер Aion V. Модель обещает интересные характеристики и необычные решения. Цена и оснащение могут удивить конкурентов. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
15.09.2025, 08:11
Европейцы разбили новые китайские машины и нашли серьезный дефект у хэтчбека MG 3
Европейские эксперты проверили безопасность новых машин. В свежей серии испытаний участвовали восемь моделей. Почти все показали достойные результаты. Но у одного автомобиля выявили недочет. Он оказался совершенно неожиданным для специалистов. Подробности уже известны.Читать далее
-
11.03.2026, 15:34
Mercedes-Benz VLE: новый электрический минивэн с необычными фарами и камерой для звонков
Mercedes-Benz представил электрический минивэн VLE, который обещает изменить привычный взгляд на семейные автомобили. Модель появится в продаже только в 2027 году, но уже сейчас вызывает интерес благодаря необычным решениям в дизайне и технологиях. Почему эта новинка может стать трендом ближайших лет - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.03.2026, 15:07
Пять кроссоверов до 5 лет, которые выдерживают пробеги свыше 200 000 км
Эксперт Евгений Малов назвал кроссоверы и внедорожники, которые не боятся больших пробегов и сохраняют надежность даже после 200 тысяч км. В рейтинг попали не только привычные бренды, но и новые китайские модели. Почему именно эти машины оказались в списке, какие у них слабые места и сколько они стоят на вторичном рынке - разбираемся, что важно знать перед покупкой. Читать далее
-
11.03.2026, 14:22
Крупнейший автомобиль Dacia: Striker с гибридным 4x4 и новым дизайном
Dacia Striker стал самой крупной моделью бренда и первым купе-кроссовером в линейке. Новинка предлагает гибридные и 4x4 версии, а также обещает доступную цену. Это важный шаг в новой стратегии Renault Group, нацеленной на электрификацию и расширение в C-сегменте.Читать далее
-
11.03.2026, 14:08
Changan CS35 Max может начать собирать в России: обсуждается площадка «Автотор»
Changan официально подтвердил: вопрос о запуске сборки CS35 Max в России на повестке дня. Место выбрано не случайно.Почему это решение может изменить рынок, какие комплектации и цены уже известны, и что будет с поставками из Китая - разбираемся подробно. Читать далее
-
11.03.2026, 14:02
Mercedes-Benz VLE: новая электрическая платформа, 800-вольтовая архитектура и запас хода до 700 км
Mercedes-Benz удивляет рынок новым VLE - электромобилем, который сочетает комфорт лимузина с практичностью MPV. Модель построена на инновационной платформе, оснащена 800-вольтовой системой и обещает рекордный запас хода. Почему этот автомобиль может изменить представление о премиальных электрокарах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 13:56
2028 Honda S2000: альтернативный дизайн, новые цвета и возвращение легенды
Виртуальный концепт 2028 Honda S2000 от Enoch Gabriel Gonzalez предлагает смелое переосмысление культового родстера. Почему именно сейчас интерес к спортивным моделям Honda растет, и как это связано с изменениями на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 13:47
Электрический Range Rover Velar 2027: первые подробности и стратегия бренда
Land Rover готовит масштабные перемены: электрификация затрагивает все ключевые модели, включая Range Rover Velar. Компания внедряет новую стратегию суббрендов и расширяет присутствие на китайском рынке. Почему это важно для рынка и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 12:59
Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Renault представил концепт Bridger - компактный внедорожник, который уже называют соперником Suzuki Jimny. Новинка удивила не только дизайном, но и техническими решениями. Почему этот автомобиль может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - сняли на фото и разобрали детали.Читать далее