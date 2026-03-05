Электрическое будущее: дилеры GAC начнут прием заказов на Aion V и Hyptec HT

Вслед за гибридом S7: компания GAC анонсировала выход еще трех новых моделей

В ближайшие месяцы российский рынок ждет волна премьер от GAC: электрические Aion V и Hyptec HT уже на подходе, а следом появится и топовый кроссовер S9. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки, и как изменится конкуренция среди премиальных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что недавно сняли с продажи популярный GS3, но у него есть шанс вернуться в обновленном виде.

В ближайшие месяцы российский рынок ждет волна премьер от GAC: электрические Aion V и Hyptec HT уже на подходе, а следом появится и топовый кроссовер S9. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки, и как изменится конкуренция среди премиальных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что недавно сняли с продажи популярный GS3, но у него есть шанс вернуться в обновленном виде.

Российский рынок автомобилей готовится к серьезным переменам: компания GAC анонсировала скорый выход сразу нескольких новых моделей. Как сообщает «Российская газета», в ближайшее время дилеры начнут принимать заказы на электрические кроссоверы GAC Aion V и Hyptec HT. Эти новинки ориентированы на покупателей, ищущих современные технологии и экономию топлива.

Особое внимание привлекает анонсированный дебют флагманского кроссовера GAC S9. Модель обещает стать новым игроком в премиальном сегменте и составит конкуренцию не только китайским, но и мировым люксовым брендам. По словам представителей компании, S9 получит расширенный набор опций и передовые системы безопасности, что особенно важно для российских дорог.

Стоит напомнить, что в начале марта GAC уже вывел на рынок гибридный кроссовер S7, построенный на платформе EV+. Новинка сразу вызвала интерес у экспертов, так как позиционируется как альтернатива таким моделям, как Li Auto L6. Аналитики отмечают, что гибридные установки становятся все более востребованными в России на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. В этом контексте стоит обратить внимание на опыт других производителей: например, недавно эксперты подробно разобрали плюсы и минусы нового полноприводного гибрида в материале о неожиданном успехе Evolute i-Space.

Интересно, что на фоне расширения модельного ряда GAC принял решение временно убрать с российского рынка свой самый доступный кроссовер - GS3. Как отмечают в компании, это связано с подготовкой обновленной версии, которая может вернуться в продажу уже в ближайшем будущем. Такой шаг объясняется желанием соответствовать ожиданиям покупателей и поддерживать высокий уровень конкуренции в сегменте бюджетных кроссоверов.

В целом, активность GAC на российском рынке подтверждает тренд на рост интереса к электромобилям и гибридным моделям. Новые премьеры способны не только оживить конкуренцию, но и задать новые стандарты оснащения и комфорта. Для автолюбителей это означает больше выбора и возможность подобрать автомобиль, который отвечает современным требованиям по безопасности, экономичности и технологичности.