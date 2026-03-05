Электрическое будущее: дилеры GAC начнут прием заказов на Aion V и Hyptec HT

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

5 марта 2026, 14:23

Вслед за гибридом S7: компания GAC анонсировала выход еще трех новых моделей

Вслед за гибридом S7: компания GAC анонсировала выход еще трех новых моделей

Электрическое будущее: дилеры GAC начнут прием заказов на Aion V и Hyptec HT

Вслед за гибридом S7: компания GAC анонсировала выход еще трех новых моделей

В ближайшие месяцы российский рынок ждет волна премьер от GAC: электрические Aion V и Hyptec HT уже на подходе, а следом появится и топовый кроссовер S9. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки, и как изменится конкуренция среди премиальных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что недавно сняли с продажи популярный GS3, но у него есть шанс вернуться в обновленном виде.

В ближайшие месяцы российский рынок ждет волна премьер от GAC: электрические Aion V и Hyptec HT уже на подходе, а следом появится и топовый кроссовер S9. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти новинки, и как изменится конкуренция среди премиальных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что недавно сняли с продажи популярный GS3, но у него есть шанс вернуться в обновленном виде.

Российский рынок автомобилей готовится к серьезным переменам: компания GAC анонсировала скорый выход сразу нескольких новых моделей. Как сообщает «Российская газета», в ближайшее время дилеры начнут принимать заказы на электрические кроссоверы GAC Aion V и Hyptec HT. Эти новинки ориентированы на покупателей, ищущих современные технологии и экономию топлива.

Особое внимание привлекает анонсированный дебют флагманского кроссовера GAC S9. Модель обещает стать новым игроком в премиальном сегменте и составит конкуренцию не только китайским, но и мировым люксовым брендам. По словам представителей компании, S9 получит расширенный набор опций и передовые системы безопасности, что особенно важно для российских дорог.

Стоит напомнить, что в начале марта GAC уже вывел на рынок гибридный кроссовер S7, построенный на платформе EV+. Новинка сразу вызвала интерес у экспертов, так как позиционируется как альтернатива таким моделям, как Li Auto L6. Аналитики отмечают, что гибридные установки становятся все более востребованными в России на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. В этом контексте стоит обратить внимание на опыт других производителей: например, недавно эксперты подробно разобрали плюсы и минусы нового полноприводного гибрида в материале о неожиданном успехе Evolute i-Space.

Интересно, что на фоне расширения модельного ряда GAC принял решение временно убрать с российского рынка свой самый доступный кроссовер - GS3. Как отмечают в компании, это связано с подготовкой обновленной версии, которая может вернуться в продажу уже в ближайшем будущем. Такой шаг объясняется желанием соответствовать ожиданиям покупателей и поддерживать высокий уровень конкуренции в сегменте бюджетных кроссоверов.

В целом, активность GAC на российском рынке подтверждает тренд на рост интереса к электромобилям и гибридным моделям. Новые премьеры способны не только оживить конкуренцию, но и задать новые стандарты оснащения и комфорта. Для автолюбителей это означает больше выбора и возможность подобрать автомобиль, который отвечает современным требованиям по безопасности, экономичности и технологичности.

Упомянутые модели: GAC Aion V
Упомянутые марки: GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК

Похожие материалы ГАК

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Владивосток Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться