Яркий дизайн, турбомотор и спорные решения — стоит ли брать GAC GS3

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 08:06

GAC GS3 глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера из Китая

GAC GS3 глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера из Китая

Яркий дизайн, турбомотор и спорные решения — стоит ли брать GAC GS3

GAC GS3 глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера из Китая

GAC GS3 удивляет сочетанием динамики и внешности. Водители делятся неожиданными находками и разочарованиями. Не все решения инженеров оказались удачными. Эксперты рассказывают, что ждет владельцев этого кроссовера.

GAC GS3 удивляет сочетанием динамики и внешности. Водители делятся неожиданными находками и разочарованиями. Не все решения инженеров оказались удачными. Эксперты рассказывают, что ждет владельцев этого кроссовера.

GAC GS3 уверенно ворвался в сегмент компактных кроссоверов, где конкуренция особенно острая. Его внешний вид сразу выделяет машину в потоке: острые линии кузова, матовая краска и необычные светодиодные элементы в оптике создают ощущение дорогого и дерзкого автомобиля. Вечером, под уличными фонарями, GS3 выглядит особенно эффектно, и хочется скорее оказаться за рулем. Однако уже на первом этапе знакомства появляются нюансы - выдвижные дверные ручки требуют сноровки, и не каждый сразу оценит их эргономику. Особенно это может стать проблемой для детей или в спешке.

Несмотря на спортивный силуэт, внутри кроссовера достаточно просторно, особенно на заднем ряду. Но производитель сэкономил на комфорте: подогрев есть только у передних сидений, а руль и задний диван остались без этой опции. Еще один спорный момент - отсутствие заднего дворника. В условиях российского климата это решение вызывает вопросы, ведь чистое заднее стекло - вопрос безопасности, а не роскоши.

Зато под капотом скрывается настоящий сюрприз. Современный 1,5-литровый турбомотор выдает 170 л.с. и 250 Нм, что позволяет GS3 легко обгонять даже более крупные и мощные автомобили. Динамика разгона впечатляет: кроссовер реагирует на газ мгновенно, и по ощущениям он ближе к горячим хетчбэкам, чем к спокойным семейным моделям. В сравнении с Geely Coolray, который уже стал привычным на дорогах, GAC GS3 кажется еще более азартным и быстрым. При этом расход топлива остается на приемлемом уровне - около 6,5 литров на 100 км при спокойной езде.

Внутри салон встречает сдержанным оформлением. Синие вставки добавляют индивидуальности, но в целом интерьер не поражает воображение. Панель приборов и мультимедийный экран выглядят скромно, даже в топовой комплектации. Клавиши управления микроклиматом и селектор коробки передач могли бы быть удобнее. Впрочем, для городских поездок и коротких путешествий этого вполне достаточно.

Владельцы отмечают, что GS3 отлично подходит для молодых водителей, которым важны стиль и динамика, а не огромный багажник или премиальные материалы отделки. Багажное отделение действительно небольшое, но для повседневных нужд его хватает. Важно помнить, что мощный мотор требует аккуратного обращения: при активной езде расход топлива заметно растет.

GAC GS3 - это автомобиль, который вызывает эмоции. Он не идеален, но способен подарить удовольствие от вождения и выделить владельца на дороге. Если вы ищете яркий, динамичный и относительно доступный кроссовер, стоит обратить внимание на эту модель. Однако будьте готовы к некоторым компромиссам в оснащении и эргономике.

Упомянутые модели: GAC GS3
Упомянутые марки: GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК

Похожие материалы ГАК

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Тула Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться