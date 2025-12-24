Яркий дизайн, турбомотор и спорные решения — стоит ли брать GAC GS3

GAC GS3 глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера из Китая

GAC GS3 удивляет сочетанием динамики и внешности. Водители делятся неожиданными находками и разочарованиями. Не все решения инженеров оказались удачными. Эксперты рассказывают, что ждет владельцев этого кроссовера.

GAC GS3 уверенно ворвался в сегмент компактных кроссоверов, где конкуренция особенно острая. Его внешний вид сразу выделяет машину в потоке: острые линии кузова, матовая краска и необычные светодиодные элементы в оптике создают ощущение дорогого и дерзкого автомобиля. Вечером, под уличными фонарями, GS3 выглядит особенно эффектно, и хочется скорее оказаться за рулем. Однако уже на первом этапе знакомства появляются нюансы - выдвижные дверные ручки требуют сноровки, и не каждый сразу оценит их эргономику. Особенно это может стать проблемой для детей или в спешке.

Несмотря на спортивный силуэт, внутри кроссовера достаточно просторно, особенно на заднем ряду. Но производитель сэкономил на комфорте: подогрев есть только у передних сидений, а руль и задний диван остались без этой опции. Еще один спорный момент - отсутствие заднего дворника. В условиях российского климата это решение вызывает вопросы, ведь чистое заднее стекло - вопрос безопасности, а не роскоши.

Зато под капотом скрывается настоящий сюрприз. Современный 1,5-литровый турбомотор выдает 170 л.с. и 250 Нм, что позволяет GS3 легко обгонять даже более крупные и мощные автомобили. Динамика разгона впечатляет: кроссовер реагирует на газ мгновенно, и по ощущениям он ближе к горячим хетчбэкам, чем к спокойным семейным моделям. В сравнении с Geely Coolray, который уже стал привычным на дорогах, GAC GS3 кажется еще более азартным и быстрым. При этом расход топлива остается на приемлемом уровне - около 6,5 литров на 100 км при спокойной езде.

Внутри салон встречает сдержанным оформлением. Синие вставки добавляют индивидуальности, но в целом интерьер не поражает воображение. Панель приборов и мультимедийный экран выглядят скромно, даже в топовой комплектации. Клавиши управления микроклиматом и селектор коробки передач могли бы быть удобнее. Впрочем, для городских поездок и коротких путешествий этого вполне достаточно.

Владельцы отмечают, что GS3 отлично подходит для молодых водителей, которым важны стиль и динамика, а не огромный багажник или премиальные материалы отделки. Багажное отделение действительно небольшое, но для повседневных нужд его хватает. Важно помнить, что мощный мотор требует аккуратного обращения: при активной езде расход топлива заметно растет.

GAC GS3 - это автомобиль, который вызывает эмоции. Он не идеален, но способен подарить удовольствие от вождения и выделить владельца на дороге. Если вы ищете яркий, динамичный и относительно доступный кроссовер, стоит обратить внимание на эту модель. Однако будьте готовы к некоторым компромиссам в оснащении и эргономике.