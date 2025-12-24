Яркий дизайн, турбомотор и спорные решения — стоит ли брать GAC GS3

24 декабря 2025, 08:06
GAC GS3 глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера из Китая
GAC GS3 глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера из Китая
GAC GS3 удивляет сочетанием динамики и внешности. Водители делятся неожиданными находками и разочарованиями. Не все решения инженеров оказались удачными. Эксперты рассказывают, что ждет владельцев этого кроссовера.
GAC GS3 уверенно ворвался в сегмент компактных кроссоверов, где конкуренция особенно острая. Его внешний вид сразу выделяет машину в потоке: острые линии кузова, матовая краска и необычные светодиодные элементы в оптике создают ощущение дорогого и дерзкого автомобиля. Вечером, под уличными фонарями, GS3 выглядит особенно эффектно, и хочется скорее оказаться за рулем. Однако уже на первом этапе знакомства появляются нюансы - выдвижные дверные ручки требуют сноровки, и не каждый сразу оценит их эргономику. Особенно это может стать проблемой для детей или в спешке.
Несмотря на спортивный силуэт, внутри кроссовера достаточно просторно, особенно на заднем ряду. Но производитель сэкономил на комфорте: подогрев есть только у передних сидений, а руль и задний диван остались без этой опции. Еще один спорный момент - отсутствие заднего дворника. В условиях российского климата это решение вызывает вопросы, ведь чистое заднее стекло - вопрос безопасности, а не роскоши.
Зато под капотом скрывается настоящий сюрприз. Современный 1,5-литровый турбомотор выдает 170 л.с. и 250 Нм, что позволяет GS3 легко обгонять даже более крупные и мощные автомобили. Динамика разгона впечатляет: кроссовер реагирует на газ мгновенно, и по ощущениям он ближе к горячим хетчбэкам, чем к спокойным семейным моделям. В сравнении с Geely Coolray, который уже стал привычным на дорогах, GAC GS3 кажется еще более азартным и быстрым. При этом расход топлива остается на приемлемом уровне - около 6,5 литров на 100 км при спокойной езде.
Внутри салон встречает сдержанным оформлением. Синие вставки добавляют индивидуальности, но в целом интерьер не поражает воображение. Панель приборов и мультимедийный экран выглядят скромно, даже в топовой комплектации. Клавиши управления микроклиматом и селектор коробки передач могли бы быть удобнее. Впрочем, для городских поездок и коротких путешествий этого вполне достаточно.
Владельцы отмечают, что GS3 отлично подходит для молодых водителей, которым важны стиль и динамика, а не огромный багажник или премиальные материалы отделки. Багажное отделение действительно небольшое, но для повседневных нужд его хватает. Важно помнить, что мощный мотор требует аккуратного обращения: при активной езде расход топлива заметно растет.
GAC GS3 - это автомобиль, который вызывает эмоции. Он не идеален, но способен подарить удовольствие от вождения и выделить владельца на дороге. Если вы ищете яркий, динамичный и относительно доступный кроссовер, стоит обратить внимание на эту модель. Однако будьте готовы к некоторым компромиссам в оснащении и эргономике.
Похожие материалы ГАК
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
07.08.2025, 17:32
Концерн GAC пересмотрел прайс-листы на кроссовер GS3 в России, отменив скидку в 150 тысяч рублей на все комплектации
Китайский автопроизводитель GAC отменил специальное предложение на свой компактный кроссовер GS3, увеличив его стоимость на 150 000 рублей. Скидка действовала всего два месяца. Теперь цены на модель 2024-2025 годов выпуска варьируются от 2,45 до 2,85 млн рублей. Причины пересмотра ценовой политики не разглашаются.Читать далее
-
23.06.2025, 11:26
В Петербурге стартует сборка кроссоверов GAC
Российские автолюбители вскоре смогут приобрести автомобили китайской марки GAC, произведенные в нашей стране. На заводе «Группы АГР» в Санкт-Петербурге начнется выпуск трех моделей: двух кроссоверов и вместительного минивэна. Читать далее
-
16.02.2025, 11:59
Как изменились цены на новые автомобили в феврале 2025 года
В начале февраля на российском авторынке наблюдались противоположные тенденции. Одни автомобильные бренды снижали цены и вводили прямые скидки, другие, напротив, переписывали прайс-листы в сторону увеличения.Читать далее
-
11.09.2024, 00:15
Haval Jolion – новый лидер российского сегмента SUV: кто его главные конкуренты?
Китайский компактный кроссовер Haval Jolion уже больше года уверенно возглавляет рейтинги продаж в отечественном сегменте SUV. Рестайлинг 2024 года позволил модели еще больше укрепить свои позиции. Посмотрим, есть ли у Jolion реальные конкуренты в России?Читать далее
-
04.06.2024, 08:31
В России стартуют продажи нового компактного кроссовера за 2,3 млн рублей
Китайская компания GAC Motor представила на российском рынке компактный кроссовер GAC GS3, который по габаритам сопоставим с Hyundai Creta и поборется за клиентов с такими признанными лидерами сегмента, как Haval Jolion, Omoda C5 и Geely Coolray.Читать далее
-
31.05.2024, 11:34
Московский дилер раскрыл цены нового кроссовера GAC GS3
Официальный запуск компактного кроссовера GAC GS3 на российском рынке был запланирован на июнь. На официальном сайте производителя цен пока нет. Их раскрыл один из столичных дилеров, приглашая поближе познакомиться с новинкой.Читать далее
-
24.12.2025, 08:32
BMW M3 2027 года с электроприводом впервые показал серийную светотехнику
BMW готовит к выпуску первую электрическую M3. Прототипы уже оснащены серийными фарами и фонарями. Передняя оптика вдохновлена концептом Vision, а задние фонари напоминают iX3. Ожидается старт производства в марте 2027 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
24.12.2025, 07:59
Экспедиционный MAN TGS 18.480 4x4: дом на колесах для кругосветных путешествий
MAN TGS 18.480 4x4 — не просто грузовик, а полноценный дом на колесах. Внутри — кухня, душ, отопление и даже стиральная машина. Автомобиль полностью готов к длительным автономным поездкам. Узнайте, чем еще удивляет этот экспедиционный гигант.Читать далее
-
24.12.2025, 07:49
Tesla Model 3 2025 года не дотянула до высшей оценки IIHS по безопасности
Tesla Model 3 2025 года не смогла получить высшую награду IIHS. Причина - результаты краш-теста с умеренным перекрытием. Оценка оказалась лишь приемлемой. В чем именно были выявлены проблемы? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 07:27
Последний Land Rover Defender 90 Heritage Edition 2016 года выставлен на аукцион
На онлайн-аукционе появился уникальный Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Это последний экземпляр лимитированной серии, выпущенной к завершению производства легендарной модели. Автомобиль сохранил минимальный пробег и одного владельца. Подробности о состоянии и истории машины - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы ГАК
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
07.08.2025, 17:32
Концерн GAC пересмотрел прайс-листы на кроссовер GS3 в России, отменив скидку в 150 тысяч рублей на все комплектации
Китайский автопроизводитель GAC отменил специальное предложение на свой компактный кроссовер GS3, увеличив его стоимость на 150 000 рублей. Скидка действовала всего два месяца. Теперь цены на модель 2024-2025 годов выпуска варьируются от 2,45 до 2,85 млн рублей. Причины пересмотра ценовой политики не разглашаются.Читать далее
-
23.06.2025, 11:26
В Петербурге стартует сборка кроссоверов GAC
Российские автолюбители вскоре смогут приобрести автомобили китайской марки GAC, произведенные в нашей стране. На заводе «Группы АГР» в Санкт-Петербурге начнется выпуск трех моделей: двух кроссоверов и вместительного минивэна. Читать далее
-
16.02.2025, 11:59
Как изменились цены на новые автомобили в феврале 2025 года
В начале февраля на российском авторынке наблюдались противоположные тенденции. Одни автомобильные бренды снижали цены и вводили прямые скидки, другие, напротив, переписывали прайс-листы в сторону увеличения.Читать далее
-
11.09.2024, 00:15
Haval Jolion – новый лидер российского сегмента SUV: кто его главные конкуренты?
Китайский компактный кроссовер Haval Jolion уже больше года уверенно возглавляет рейтинги продаж в отечественном сегменте SUV. Рестайлинг 2024 года позволил модели еще больше укрепить свои позиции. Посмотрим, есть ли у Jolion реальные конкуренты в России?Читать далее
-
04.06.2024, 08:31
В России стартуют продажи нового компактного кроссовера за 2,3 млн рублей
Китайская компания GAC Motor представила на российском рынке компактный кроссовер GAC GS3, который по габаритам сопоставим с Hyundai Creta и поборется за клиентов с такими признанными лидерами сегмента, как Haval Jolion, Omoda C5 и Geely Coolray.Читать далее
-
31.05.2024, 11:34
Московский дилер раскрыл цены нового кроссовера GAC GS3
Официальный запуск компактного кроссовера GAC GS3 на российском рынке был запланирован на июнь. На официальном сайте производителя цен пока нет. Их раскрыл один из столичных дилеров, приглашая поближе познакомиться с новинкой.Читать далее
-
24.12.2025, 08:32
BMW M3 2027 года с электроприводом впервые показал серийную светотехнику
BMW готовит к выпуску первую электрическую M3. Прототипы уже оснащены серийными фарами и фонарями. Передняя оптика вдохновлена концептом Vision, а задние фонари напоминают iX3. Ожидается старт производства в марте 2027 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
24.12.2025, 07:59
Экспедиционный MAN TGS 18.480 4x4: дом на колесах для кругосветных путешествий
MAN TGS 18.480 4x4 — не просто грузовик, а полноценный дом на колесах. Внутри — кухня, душ, отопление и даже стиральная машина. Автомобиль полностью готов к длительным автономным поездкам. Узнайте, чем еще удивляет этот экспедиционный гигант.Читать далее
-
24.12.2025, 07:49
Tesla Model 3 2025 года не дотянула до высшей оценки IIHS по безопасности
Tesla Model 3 2025 года не смогла получить высшую награду IIHS. Причина - результаты краш-теста с умеренным перекрытием. Оценка оказалась лишь приемлемой. В чем именно были выявлены проблемы? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 07:27
Последний Land Rover Defender 90 Heritage Edition 2016 года выставлен на аукцион
На онлайн-аукционе появился уникальный Defender 90 Heritage Edition 2016 года. Это последний экземпляр лимитированной серии, выпущенной к завершению производства легендарной модели. Автомобиль сохранил минимальный пробег и одного владельца. Подробности о состоянии и истории машины - в нашем материале.Читать далее
- 2 140 000 РGAC GS3 2024 в Москве
- 2 359 956 РGAC GS3 2025 в Москве
- 1 840 000 РGAC GS3 2024 в Москве
- 2 125 000 РGAC GS3 2024 в Москве
- 2 335 000 РGAC GS3 2024 в Москве
- 1 924 000 РGAC GS3 2024 в Москве
- 1 850 000 РGAC GS3 2024 в Москве
- 2 200 000 РGAC GS3 2024 в Москве
- 2 270 000 РGAC GS3 2024 в Москве
- 2 320 000 РGAC GS3 2024 в Москве