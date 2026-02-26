Дешевый кроссовер GAC ушел с рынка и это может ударить по доверию к марке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

26 февраля 2026, 09:54

GAC GS3 сняли с продаж: как исчезновение доступного кроссовера повлияет на бренд

GAC GS3 сняли с продаж: как исчезновение доступного кроссовера повлияет на бренд

Кроссовер GAC GS3 неожиданно исчез из автосалонов Петербурга, оставив покупателей без самой доступной модели бренда. Почему это решение может изменить отношение к марке и что будет с ценами на оставшиеся авто - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже менее известные китайские машины задержались на рынке дольше.

Кроссовер GAC GS3, который еще недавно считался самой доступной моделью бренда в России, внезапно исчез из продажи в Петербурге. За полтора года на внутреннем рынке удалось реализовать чуть больше 600 экземпляров этой модели, что не позволило ей стать лидером по популярности среди автомобилей GAC. По итогам прошлого года GS3 занял вторую строчку в рейтинге продаж марки, уступив только более дорогому внедорожнику GS8: 428 проданных GS3 против 610 реализованных GS8. Доля GS3 в общем объеме продаж GAC в Петербурге составила 38%.

С самого начала GS3 позиционировался как бюджетный вариант для тех, кто хотел познакомиться с маркой без лишних затрат. Однако за полтора года цена на этот кроссовер выросла более чем на 10%. Сейчас в Петербурге найти новый GS3 2024 или 2025 года выпуска можно только в одном автосалоне, где за базовую комплектацию просят уже 2, 699 млн рублей. Для сравнения, на старте продаж эта же версия стоила 2, 399 миллионов рублей. Такой скачок цен обусловлен не только рыночными факторами, но и формами утилизационного сбора, что заметно сказалось на стоимости автомобилей в России.

По информации AutoRun SPb, официальное представительство GAC объяснило приостановку продаж GS3  на фоне изменений в сцене. Однако эксперты отмечают, что уход самой доступной модели может негативно сказаться на имидже бренда. Покупатели, которые рассчитывают приобрести недорогой кроссовер, теперь ищут альтернативу среди других марок. Стоит заметить, что даже менее раскрученные китайские автомобили, такие как Omoda S5 или модели Kaiyi и Livan, смогли продержаться на рынке дольше, чем GS3.

Интересно, что на фоне ухода за GS3 на рынке другие модели GAC продолжают появляться в России. Например, недавно на рынке был представлен гибридный кроссовер с рекордным запасом хода, который, по мнению аналитиков, может изменить представление о гибридных технологиях в стране. Подробнее о том, как новые гибриды GAC могут стать лидерами, можно узнать из материала о выходе в продажу GAC S7 с рекордным запасом хода .

Если рассматривать ситуацию шире, уход GS3 может стать тревожным сигналом для всей отрасли. Ведь поглощение самой доступной модели из линейки способно не только снизить интерес к бренду, но и снизить остаточную стоимость уже купленных автомобилей. Владельцы GS3 могут столкнуться с трудностями при перепродаже, а потенциальные покупатели - с недоверием к стабильности предложений марки. В условиях, когда конкуренция среди китайских брендов на российском рынке лишь ослабляется, такие решения могут быть не в пользу GAC.

Упомянутые модели: GAC GS3
Упомянутые марки: GAC
