Коррозия не страшна: GAC GS8 прошел жесткий зимний тест лучше многих конкурентов

GAC GS8 испытали в экстремальных условиях: результаты теста на коррозию удивили

Кроссовер GAC GS8 прошел редкое испытание: кузовные элементы подвергли воздействию соли, влаги и перепадов температур в течение 1000 часов. Эксперты оценили, насколько автомобиль готов к российским зимам. Какие выводы сделали специалисты и что это значит для покупателей - объясняем подробно.

Кроссовер GAC GS8 прошел редкое испытание: кузовные элементы подвергли воздействию соли, влаги и перепадов температур в течение 1000 часов. Эксперты оценили, насколько автомобиль готов к российским зимам. Какие выводы сделали специалисты и что это значит для покупателей - объясняем подробно.

Российские автолюбители всё чаще обращают внимание на устойчивость новых автомобилей к суровым погодным условиям. Это особенно актуально для тех, кто выбирает машину для зимы, когда дороги обильно посыпают реагентами, а перепады температур и высокая влажность становятся серьёзным испытанием для кузова. Именно поэтому тест GAC GS8 в соляной камере вызвал такой интерес: его результаты напрямую влияют на расходы при обслуживании и общую стоимость владения этим кроссовером.

В ходе эксперимента специалисты поместили кузовные детали GAC GS8 в камеру, где в течение 1000 часов воссоздавались условия, максимально приближённые к российской зиме. Высокая влажность, соляной туман и резкие температурные скачки — всё это должно было выявить слабые места в антикоррозионной защите. После завершения испытаний эксперты оценили состояние металла по международной шкале, где первый класс означает минимальные поражения, а пятый — сильное распространение ржавчины.

Как сообщает «Российская газета», итог оказался весьма достойным: ни один из образцов не получил оценку выше второго класса по шкале распространения коррозии. Это значит, что даже на участках с искусственно нанесёнными повреждениями лакокрасочного покрытия ржавчина проявлялась незначительно. Более того, специалисты не зафиксировали вздутий или отслоений покрытия, что подтверждает высокое качество заводской обработки кузова.

Если говорить о практической стороне, результаты теста GAC GS8 позволяют предположить, что владелец этого кроссовера может рассчитывать на долгий срок службы кузова даже при интенсивной эксплуатации зимой. По информации «Российской газеты», антикоррозионная защита соответствует заявленному стандарту, а слабое распространение ржавчины на повреждённых участках — редкость для данного сегмента. Для справки: в России требования к коррозионной стойкости автомобилей — одни из самых жёстких в мире, и далеко не все производители могут похвастаться подобными показателями. Это даёт GAC GS8 дополнительное преимущество на фоне конкурентов, особенно с учётом растущего интереса к китайским маркам.

Интересно, что подобные испытания проходят далеко не все модели, представленные на российском рынке. Для сравнения: недавно на рынке появился Mitsubishi Eclipse Cross, который также позиционируется как кроссовер для сложных условий. О том, как изменились условия его покупки и что важно знать о новых поставках, можно узнать в материале о Mitsubishi Eclipse Cross .