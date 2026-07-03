5,7 млн рублей за инновации: разбираем плюсы и минусы нового премиального кроссовера GAC Hyptec HT для России

GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями

Компания GAC представила в России новый электрический кроссовер Hyptec HT, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель выделяется не только современным дизайном, но и богатым оснащением. Цена стартует от 5,7 млн рублей - что еще скрывает новинка и какие особенности могут повлиять на рынок, рассказываем в материале. Не прошли мимо и детали, которые часто остаются за кадром.

Компания GAC представила в России новый электрический кроссовер Hyptec HT, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель выделяется не только современным дизайном, но и богатым оснащением. Цена стартует от 5,7 млн рублей - что еще скрывает новинка и какие особенности могут повлиять на рынок, рассказываем в материале. Не прошли мимо и детали, которые часто остаются за кадром.

На российском рынке стартовали продажи нового электрического кроссовера GAC Hyptec HT, который позиционируется как премиальная альтернатива привычным моделям. Как сообщили 110km.ru в пресс-службе российского офиса бренда, производитель сделал ставку на сочетание спортивного внешнего вида, технологичности и высокого уровня комфорта, что должно привлечь внимание тех, кто ищет современные электромобили с максимальным набором опций.

Экстерьер GAC Hyptec HT выделяется светодиодной головной оптикой «Звездный свет» и задними фонарями «Шесть звезд», а также безрамочными дверями и интегрированными ручками. 19-дюймовые диски с шинами 245/55 R19 подчеркивают динамичный характер автомобиля. Габариты модели - длина 4935 мм, ширина 1920 мм, высота 1700 мм, а колесная база в 2935 мм обеспечивает простор в салоне. Объем багажника - 538 литров, что позволяет использовать кроссовер как для города, так и для дальних поездок.

Внутри Hyptec HT встречает отделкой из кожи Наппа и искусственной замши. Передние кресла оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для пассажиров второго ряда предусмотрены складной столик, регулируемая спинка и оттоманка с электроприводом. Акустический комфорт достигается за счет звукоизоляции и аудиосистемы с 21 динамиком, поддержкой Dolby Atmos 7.1.2 и динамиками в подголовнике водителя.

Комплектация для России включает панорамную крышу, электропривод багажника, беспроводную зарядку на 50 Вт, мультимедийную систему с 14,6-дюймовым экраном, а также поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Встроенные сервисы VK и Яндекс Авто расширяют возможности: Яндекс Карты учитывают пробки, Яндекс Музыка и Книги доступны прямо в автомобиле, а авторизация через Яндекс ID сохраняет персональные настройки и маршруты.

Техническая часть представлена электромотором мощностью 245 л.с. (180 кВт) с задним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, что позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на трассе. Батарея типа LFP емкостью 68,8 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 км по циклу NEDC. Быстрая зарядка мощностью до 180 кВт позволяет восполнить заряд с 10% до 80% за 23 минуты, а с 30% до 80% - всего за 15 минут.

Безопасность реализована через комплекс электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, контроль слепых зон, предупреждение о фронтальном столкновении, помощь в пробках, камеры кругового обзора и датчики парковки спереди и сзади. Для российского рынка доступны три цвета кузова - белый, черный и серебристый, а интерьер - в темном или терракотовом исполнении.

Стартовая цена GAC Hyptec HT в комплектации EX Premium составляет от 5 699 000 рублей с учетом программ трейд-ин и «Второй автомобиль в семью». Судя по представленным характеристикам, новинка способна составить конкуренцию не только китайским, но и европейским электрокроссоверам, что может изменить расстановку сил на рынке.