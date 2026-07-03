5,7 млн рублей за инновации: разбираем плюсы и минусы нового премиального кроссовера GAC Hyptec HT для России

3 июля 2026, 08:17
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Компания GAC представила в России новый электрический кроссовер Hyptec HT, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель выделяется не только современным дизайном, но и богатым оснащением. Цена стартует от 5,7 млн рублей - что еще скрывает новинка и какие особенности могут повлиять на рынок, рассказываем в материале. Не прошли мимо и детали, которые часто остаются за кадром.
На российском рынке стартовали продажи нового электрического кроссовера GAC Hyptec HT, который позиционируется как премиальная альтернатива привычным моделям. Как сообщили 110km.ru в пресс-службе российского офиса бренда, производитель сделал ставку на сочетание спортивного внешнего вида, технологичности и высокого уровня комфорта, что должно привлечь внимание тех, кто ищет современные электромобили с максимальным набором опций.
Экстерьер GAC Hyptec HT выделяется светодиодной головной оптикой «Звездный свет» и задними фонарями «Шесть звезд», а также безрамочными дверями и интегрированными ручками. 19-дюймовые диски с шинами 245/55 R19 подчеркивают динамичный характер автомобиля. Габариты модели - длина 4935 мм, ширина 1920 мм, высота 1700 мм, а колесная база в 2935 мм обеспечивает простор в салоне. Объем багажника - 538 литров, что позволяет использовать кроссовер как для города, так и для дальних поездок.
Внутри Hyptec HT встречает отделкой из кожи Наппа и искусственной замши. Передние кресла оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для пассажиров второго ряда предусмотрены складной столик, регулируемая спинка и оттоманка с электроприводом. Акустический комфорт достигается за счет звукоизоляции и аудиосистемы с 21 динамиком, поддержкой Dolby Atmos 7.1.2 и динамиками в подголовнике водителя.
Комплектация для России включает панорамную крышу, электропривод багажника, беспроводную зарядку на 50 Вт, мультимедийную систему с 14,6-дюймовым экраном, а также поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Встроенные сервисы VK и Яндекс Авто расширяют возможности: Яндекс Карты учитывают пробки, Яндекс Музыка и Книги доступны прямо в автомобиле, а авторизация через Яндекс ID сохраняет персональные настройки и маршруты.
Техническая часть представлена электромотором мощностью 245 л.с. (180 кВт) с задним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, что позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на трассе. Батарея типа LFP емкостью 68,8 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 км по циклу NEDC. Быстрая зарядка мощностью до 180 кВт позволяет восполнить заряд с 10% до 80% за 23 минуты, а с 30% до 80% - всего за 15 минут.
Безопасность реализована через комплекс электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, контроль слепых зон, предупреждение о фронтальном столкновении, помощь в пробках, камеры кругового обзора и датчики парковки спереди и сзади. Для российского рынка доступны три цвета кузова - белый, черный и серебристый, а интерьер - в темном или терракотовом исполнении.
Стартовая цена GAC Hyptec HT в комплектации EX Premium составляет от 5 699 000 рублей с учетом программ трейд-ин и «Второй автомобиль в семью». Судя по представленным характеристикам, новинка способна составить конкуренцию не только китайским, но и европейским электрокроссоверам, что может изменить расстановку сил на рынке.
Похожие материалы ГАК
-
04.07.2026, 07:12
LADA Vesta 5.0: финальная версия с климат-контролем и новыми опциями уже в июле 2026
В июле 2026 года АвтоВАЗ выводит на рынок финальную версию LADA Vesta 5.0 с возвращением климат-контроля и рядом новых опций. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских моделей и изменить ожидания покупателей.Читать далее
-
04.07.2026, 07:05
BAIC BJ60 в России: новая цена, дизель и полный привод - что изменилось на рынке
BAIC BJ60 - рамный внедорожник с дизельным мотором и богатым оснащением, теперь доступен в России по сниженной цене. Разбираемся, как это повлияет на рынок, и какие особенности отличают модель на фоне конкурентов.Читать далее
-
04.07.2026, 07:00
Mercedes-Benz GLC 2027: обновленный дизайн и производство в США
Mercedes-Benz завершает испытания обновленного GLC и готовит выпуск модели в США. Важные изменения в дизайне, технологиях и силовых установках делают этот рестайлинг особенно актуальным для рынка и покупателей в 2027 году.Читать далее
-
03.07.2026, 20:04
FAA готовит новые правила для сверхзвуковых самолетов над США
Впервые за десятилетия Федеральное авиационное управление США обсуждает отмену запрета на сверхзвуковые рейсы над континентальной частью страны. Это может открыть дорогу новым технологиям и изменить подход к проектированию гражданских самолетов.Читать далее
-
03.07.2026, 19:11
XSTO M4 Pro: электроскутер с самобалансировкой и разборной конструкцией
XSTO M4 Pro - не просто очередной электроскутер, а устройство с уникальной системой самобалансировки и возможностью разбирать корпус для транспортировки. В условиях роста спроса на современные решения для мобильности такие технологии становятся особенно актуальными.Читать далее
-
03.07.2026, 18:37
Jetour сменит имя на Votour для российского рынка: детали локализации
В России готовится запуск новых моделей. Производство будет локализовано в Калининграде. Ожидаются разные варианты двигателей. Подробности о смене бренда пока не раскрываются.Читать далее
-
03.07.2026, 15:26
Belgee изменила цены на автомобили S50, X50+ и X70 в России
С 1 июля 2026 года изменились цены на автомобили Belgee. Новые условия затронули популярные модели. Изменения коснулись не всех комплектаций. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.07.2026, 15:05
Флагманский GAC S9: роскошь, экономия и неожиданные компромиссы в деталях
На российском рынке появился новый премиальный кроссовер. Модель обещает высокий уровень комфорта. Впечатляет экономичностью и необычными опциями. Но не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
03.07.2026, 14:42
Продажи BELGEE и Geely в Беларуси достигли исторического максимума за месяц
Более 4300 автомобилей BELGEE и Geely нашли своих владельцев в Беларуси за июнь - это абсолютный рекорд для местного рынка. Как изменились предпочтения покупателей, какие модели оказались в центре внимания и что стоит за этим успехом - разбираемся, почему эти цифры важны именно сейчас.Читать далее
-
03.07.2026, 14:11
Рейтинг электровелосипедов 2026: лучшие модели для города и бездорожья
В 2026 году электровелосипеды перестали быть экзотикой и стали реальной альтернативой личному транспорту. Разбираемся, какие модели подходят для города и бездорожья, на что обращать внимание при выборе и как изменились правила для владельцев в России.Читать далее
Похожие материалы ГАК
-
04.07.2026, 07:12
LADA Vesta 5.0: финальная версия с климат-контролем и новыми опциями уже в июле 2026
В июле 2026 года АвтоВАЗ выводит на рынок финальную версию LADA Vesta 5.0 с возвращением климат-контроля и рядом новых опций. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских моделей и изменить ожидания покупателей.Читать далее
-
04.07.2026, 07:05
BAIC BJ60 в России: новая цена, дизель и полный привод - что изменилось на рынке
BAIC BJ60 - рамный внедорожник с дизельным мотором и богатым оснащением, теперь доступен в России по сниженной цене. Разбираемся, как это повлияет на рынок, и какие особенности отличают модель на фоне конкурентов.Читать далее
-
04.07.2026, 07:00
Mercedes-Benz GLC 2027: обновленный дизайн и производство в США
Mercedes-Benz завершает испытания обновленного GLC и готовит выпуск модели в США. Важные изменения в дизайне, технологиях и силовых установках делают этот рестайлинг особенно актуальным для рынка и покупателей в 2027 году.Читать далее
-
03.07.2026, 20:04
FAA готовит новые правила для сверхзвуковых самолетов над США
Впервые за десятилетия Федеральное авиационное управление США обсуждает отмену запрета на сверхзвуковые рейсы над континентальной частью страны. Это может открыть дорогу новым технологиям и изменить подход к проектированию гражданских самолетов.Читать далее
-
03.07.2026, 19:11
XSTO M4 Pro: электроскутер с самобалансировкой и разборной конструкцией
XSTO M4 Pro - не просто очередной электроскутер, а устройство с уникальной системой самобалансировки и возможностью разбирать корпус для транспортировки. В условиях роста спроса на современные решения для мобильности такие технологии становятся особенно актуальными.Читать далее
-
03.07.2026, 18:37
Jetour сменит имя на Votour для российского рынка: детали локализации
В России готовится запуск новых моделей. Производство будет локализовано в Калининграде. Ожидаются разные варианты двигателей. Подробности о смене бренда пока не раскрываются.Читать далее
-
03.07.2026, 15:26
Belgee изменила цены на автомобили S50, X50+ и X70 в России
С 1 июля 2026 года изменились цены на автомобили Belgee. Новые условия затронули популярные модели. Изменения коснулись не всех комплектаций. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.07.2026, 15:05
Флагманский GAC S9: роскошь, экономия и неожиданные компромиссы в деталях
На российском рынке появился новый премиальный кроссовер. Модель обещает высокий уровень комфорта. Впечатляет экономичностью и необычными опциями. Но не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
03.07.2026, 14:42
Продажи BELGEE и Geely в Беларуси достигли исторического максимума за месяц
Более 4300 автомобилей BELGEE и Geely нашли своих владельцев в Беларуси за июнь - это абсолютный рекорд для местного рынка. Как изменились предпочтения покупателей, какие модели оказались в центре внимания и что стоит за этим успехом - разбираемся, почему эти цифры важны именно сейчас.Читать далее
-
03.07.2026, 14:11
Рейтинг электровелосипедов 2026: лучшие модели для города и бездорожья
В 2026 году электровелосипеды перестали быть экзотикой и стали реальной альтернативой личному транспорту. Разбираемся, какие модели подходят для города и бездорожья, на что обращать внимание при выборе и как изменились правила для владельцев в России.Читать далее