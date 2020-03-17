17 марта 2020, 18:06
GAC Motor переманил топ-менеджера УАЗа
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Заместителем генерального директора «ГАК Мотор Рус» назначен Андрей Дорофеев. В китайскую компанию господин Дорофеев пришел с поста директора по экспорту Ульяновского автозавода.
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В автомобильный бизнес господин Дорофеев пришел в 1997 году. Сначала он отвечал за маркетинг Mirsubishi Motors в компании «Рольф Холдинг». С 2002 по 2005 возглавлял направление продаж и маркетинга Ульяновского автозавода. С июля 2014 по май 2016 занимал должность руководителя проекта по развитию экспортных продаж в «Группе ГАЗ». С мая 2016 года занимал пост директора по экспорту УАЗа.
Предшественник Дорофеева на посту заместителя генерального директора «ГАК Мотор Рус», господин Коу Сюйгуань покинул компанию в январе текущего года. Перед новым топ-менеджером стоит задача вывести на российский рынок минивен GAC GN8 и среднеразмерный кроссовер GAC GS5, развивать дилерскую сеть и укреплять позиции китайского бренда на нашем рынке. Пока официальные дилерские центры GAC работают в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Владимире.
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Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
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