GAC Motor рассказала о новинках для России на 2024 год: два кроссовера и минивэн
Фото: GAС
Первым, в марте, в продажу поступит премиальный минивэн GAC M8, который отличается ярким дизайном и богатым оснащением. Новинку предложат в трех вариантах отделки салона и в четырех оттенках кузова на выбор. Во втором квартале на рынок выйдет современный городской кроссовер GAC GS3, построенный на новой модульной архитектуре GPMA. В третьем квартале покупателям предложат еще один кроссовер, имя которого пока держат в секрете.
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23.11.2023, 17:36
С конвейера сошла последняя Audi TT
Компания Audi официально попрощалась с легендарной моделью Tourist Trophy или ТТ. За четверть века с конвейера сошло более 650 тысяч экземпляров. Последним стал полноприводный Audi TTS c 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 320 сил.Читать далее
-
23.11.2023, 16:45
Китайский кроссовер, который хотели выпускать под брендом Lada, подорожал на 400 тысяч рублей
Пока одни китайские автопроизводители объявляют о солидных скидках на свои автомобили, другие, наоборот, резко повышают цены. Кроссоверы FAW Bestune T77 подорожали более чем на 400 тысяч рублей.Читать далее
-
23.11.2023, 15:45
Хамы за рулем: названы автомобили самых невоспитанных водителей
Взаимная вежливость на дороге – залог безопасности. Однако, далеко не все водители следуют этому простому правилу. Россияне назвали марки, за рулем которых чаще ездят автохамы.Читать далее
-
23.11.2023, 13:54
В России стартуют продажи нового китайского кроссовера
Китайская марка Kaiyi анонсировала скорое начало продаж нового среднеразмерного кроссовера X7 Kunlun. Автомобиль предложат с двумя турбомоторами на выбор: мощностью 186 и 238 лошадиных сил.Читать далее
-
23.11.2023, 10:42
Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
-
23.11.2023, 09:49
В России появился китайский Honda Civic: сколько он стоит?
У российских дилеров появились седаны Honda, оснащенные 1,5-литровыми турбомоторами, с которых удалось снять 182 л.с. Машины доступны с «механикой» или вариатором.Читать далее
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