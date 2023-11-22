GAC Motor рассказала о новинках для России на 2024 год: два кроссовера и минивэн

Ранее мы писали Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился ... Читать далее

Компания GAC планирует активно расширять свое присутствие на российском рынке, а наступающий 2024 год станет первым полном годом «нового пути». Клиентам предложат новые модели, увеличат объемы поставок, продолжат развивать дилерскую сеть и вкладывать в маркетинг. Модельный ряд пополнят три новых автомобиля, которые уже завоевали популярность у себя на родине, в Китае.

Первым, в марте, в продажу поступит премиальный минивэн GAC M8, который отличается ярким дизайном и богатым оснащением. Новинку предложат в трех вариантах отделки салона и в четырех оттенках кузова на выбор. Во втором квартале на рынок выйдет современный городской кроссовер GAC GS3, построенный на новой модульной архитектуре GPMA. В третьем квартале покупателям предложат еще один кроссовер, имя которого пока держат в секрете.

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