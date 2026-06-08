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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

8 июня 2026, 16:29

GAC начал продавать автомобили прямо на АЗС: новый формат для регионов

GAC начал продавать автомобили прямо на АЗС: новый формат для регионов

Заправился - купил машину: как GAC меняет правила автопродаж через сеть Sinopec

GAC начал продавать автомобили прямо на АЗС: новый формат для регионов

Крупнейшая в Китае сеть АЗС Sinopec и компания GAC запускают необычный проект: теперь автомобили можно приобрести прямо на заправке, а вскоре появятся и услуги автосервиса. Почему это важно для водителей из отдаленных регионов, какие перемены ждут рынок и что еще задумали участники сделки - разбираемся, как меняется привычная инфраструктура.

Крупнейшая в Китае сеть АЗС Sinopec и компания GAC запускают необычный проект: теперь автомобили можно приобрести прямо на заправке, а вскоре появятся и услуги автосервиса. Почему это важно для водителей из отдаленных регионов, какие перемены ждут рынок и что еще задумали участники сделки - разбираемся, как меняется привычная инфраструктура.

Для российских автомобилистов новость о запуске прямых продаж автомобилей GAC на заправках Sinopec может стать настоящим прорывом. В условиях, когда в отдаленных регионах не хватает дилерских центров, новый формат позволяет не только увидеть машину вживую, но и приобрести ее без лишних поездок и ожидания. Это решение особенно актуально для тех, кто ценит время и не готов тратить его на долгие визиты в автосалоны.

Вместо строительства новых шоурумов GAC решила использовать уже существующую инфраструктуру крупнейшей сети автозаправок Sinopec. На территории АЗС появляются компактные выставочные зоны, где автомобили размещены прямо рядом с топливными колонками. Такой подход обеспечивает постоянный поток потенциальных покупателей - ведь каждый водитель, заехавший заправиться, невольно обращает внимание на новые модели. Реклама здесь не нужна: машины говорят сами за себя. Первый такой интегрированный комплекс «энергия + авто» уже начал работу в городе Чжаньцзян (провинция Гуандун).

Фото: GAC

По информации Cnevpost, планы Sinopec не ограничиваются только продажей топлива и автомобилей. В ближайшее время сеть начнет открывать автосервисы прямо на своих станциях, что особенно важно для регионов, где расстояния между сервисными точками могут быть значительными. Теперь водители смогут не только заправиться, но и получить базовое обслуживание или даже провести мелкий ремонт, не выезжая за пределы привычного маршрута.

Интересно, что подобные инициативы уже обсуждаются и другими крупными игроками рынка. Например, в материале о причинах долгого запуска двигателя и расходах на ремонт, опубликованном ранее, подчеркивается, насколько важно иметь доступ к качественному сервису в любой точке страны. Подробнее об этом можно узнать в статье о главных причинах проблем с запуском мотора и расходах на ремонт.

Стоит отметить, что подобный формат может изменить привычный подход к покупке и обслуживанию автомобилей. По имеющимся данным, в Китае уже открылись первые такие автосалоны на АЗС, и если проект окажется успешным, его могут масштабировать на другие регионы. Для покупателей это означает не только экономию времени, но и возможность получить консультацию или сервис в удобном месте. Важно, что такие перемены способны сделать рынок более гибким и доступным, особенно для жителей малых городов и сельской местности.

Упомянутые марки: GAC
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