Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

30 июля 2026, 16:35

GAC представила новый суббренд Ray: когда ждать автомобили в России

GAC представила новый суббренд Ray: когда ждать автомобили в России

Ray 7 от GAC: что за новинка с LiDAR и батареей CATL - и появится ли она в России?

GAC представила новый суббренд Ray: когда ждать автомобили в России

Китайский автогигант GAC вывел на рынок новый суббренд Ray и показал первую модель, но судьба этих машин в России пока под вопросом. Мало кто знает, что интерес к новинке уже высок, а детали о возможных поставках держатся в секрете. Что известно о Ray 7, какие технологии внедрены и почему российские дилеры внимательно следят за ситуацией - объясняем подробно. От 5,99 млн рублей: как меняется рынок электрокаров и что это значит для покупателей.

Китайский автогигант GAC вывел на рынок новый суббренд Ray и показал первую модель, но судьба этих машин в России пока под вопросом. Мало кто знает, что интерес к новинке уже высок, а детали о возможных поставках держатся в секрете. Что известно о Ray 7, какие технологии внедрены и почему российские дилеры внимательно следят за ситуацией - объясняем подробно. От 5,99 млн рублей: как меняется рынок электрокаров и что это значит для покупателей.

Появление нового суббренда Ray от GAC вызвало немалый интерес среди российских автолюбителей, ведь рынок электромобилей в стране только начинает набирать обороты. В условиях, когда многие западные бренды ушли, а спрос на современные технологии растет, любые новости о возможном расширении модельного ряда воспринимаются как потенциально значимые для покупателей и дилеров.

Как сообщает «Российская Газета», концерн GAC официально представил в Китае первую модель под маркой Ray - это седан Ray 7, отличающийся аэродинамичным кузовом, современной батареей CATL, сенсором LiDAR на крыше и инновационной системой управления электроприводом. Однако представители бренда подчеркивают: на данный момент никаких решений о выходе Ray на российский рынок не принято. Если ситуация изменится, компания пообещала оперативно сообщить об этом официально.

Технические характеристики Ray 7 пока держатся в секрете, что только подогревает интерес к новинке. Известно лишь, что автомобиль ориентирован на сегмент современных электрокаров и может составить конкуренцию уже представленным в России моделям. Для сравнения, последней новинкой GAC на российском рынке стал Hyptec HT - электромобиль с мощностью 340 л.с. и задним приводом, который предлагается по цене от 5 999 000 рублей в единственной комплектации.

Стоит отметить, что российские дилеры внимательно следят за развитием ситуации вокруг Ray, ведь появление новых брендов из Китая способно изменить расстановку сил на рынке. Аналитики отмечают, что интерес к электромобилям в России постепенно растет, несмотря на инфраструктурные ограничения и высокую стоимость. В этом контексте опыт других производителей, которые уже начали локальное производство, может быть показателен - например, запуск кроссоверов Rox в Калининграде стал заметным событием для отрасли, о чем недавно рассказывалось в материале о старте новых моделей на российском заводе.

Для справки: GAC активно расширяет свое присутствие на мировых рынках, а запуск Ray в Китае может стать первым шагом к дальнейшей экспансии. Важно понимать, что появление новых моделей и брендов из Поднебесной зачастую сопровождается быстрым ростом интереса со стороны российских покупателей, особенно на фоне ограниченного выбора среди электрокаров. Если Ray 7 все же появится в России, это может стать заметным событием для сегмента доступных электромобилей и усилить конкуренцию среди китайских производителей.

Упомянутые марки: GAC
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