GAC раскрыл технические подробности нового флагмана

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Внешность кроссовера раскрыли в середине июня. Дизайн выдержан в фирменном стиле бренда с акцентами, вдохновленными чешуей дракона. Радиаторная решетка имеет граненую форму, что придает машине эффектный и запоминающийся облик. Под капотом – 2-литровый бензиновый двигатель, работающий в связке с электромотором и трансмиссией THS (Toyota Hybrid System). Общая мощность установки достигает 427 л.с., разгон до «сотни» занимает 6,9 секунды, а расход топлива остается умеренным – не более 7,8 литра на 100 км. Кроссовер рассчитан как на ежедневные поездки по городу, так и на дальние путешествия, причем заправлять его можно 92-м бензином.

Особое внимание инженеры уделили конструкции кузова. Он построен с применением стали различных прочностных классов: на долю высокопрочных сплавов приходится 42,1%, а специальных – 32,9%. Такое решение позволило добиться высокой жесткости конструкции, особенно при фронтальных и боковых ударах, сохранив при этом относительно низкий вес. Благодаря продуманному каркасу и качественной шумоизоляции, уровень шума в салоне при скорости свыше 100 км/ч оказался одним из лучших в классе. Водитель и пассажиры могут свободно общаться без необходимости повышать голос.

Фото: GAC

GAC GS8 Dragon оснащен современной мультимедийной системой с экраном диагональю 14,6 дюйма, поддерживающей Apple CarPlay, Android Auto и сервисы VK. Управление голосовое – достаточно произнести «Привет, GAC», чтобы активировать помощника. Через него можно управлять климат-контролем, мультимедиа, телефонией, а также подогревом сидений, руля и зеркал. Также доступна функция удаленного управления через фирменное приложение GAC App с такими опциями, как запуск двигателя, открытие дверей и окон, предпусковой обогрев, режим стерилизации салона, контроль заряда АКБ и многое другое.

Фото: GAC

Пока официальные данные о ценах и комплектациях модели в России не объявлены, но уже сейчас понятно: GAC GS8 Dragon HEV будет предлагаться как технологичный, экологичный и комфортабельный кроссовер в верхнем ценовом сегменте. Его главные преимущества – гибридная установка с экономичным расходом, высокий уровень оснащения, отличная шумоизоляция и богатые возможности цифрового взаимодействия. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в ближайшие недели.

Упомянутые модели: GAC GS8

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