GAC раскрыл технические подробности нового флагмана
Особое внимание инженеры уделили конструкции кузова. Он построен с применением стали различных прочностных классов: на долю высокопрочных сплавов приходится 42,1%, а специальных – 32,9%. Такое решение позволило добиться высокой жесткости конструкции, особенно при фронтальных и боковых ударах, сохранив при этом относительно низкий вес. Благодаря продуманному каркасу и качественной шумоизоляции, уровень шума в салоне при скорости свыше 100 км/ч оказался одним из лучших в классе. Водитель и пассажиры могут свободно общаться без необходимости повышать голос.
GAC GS8 Dragon оснащен современной мультимедийной системой с экраном диагональю 14,6 дюйма, поддерживающей Apple CarPlay, Android Auto и сервисы VK. Управление голосовое – достаточно произнести «Привет, GAC», чтобы активировать помощника. Через него можно управлять климат-контролем, мультимедиа, телефонией, а также подогревом сидений, руля и зеркал. Также доступна функция удаленного управления через фирменное приложение GAC App с такими опциями, как запуск двигателя, открытие дверей и окон, предпусковой обогрев, режим стерилизации салона, контроль заряда АКБ и многое другое.
Пока официальные данные о ценах и комплектациях модели в России не объявлены, но уже сейчас понятно: GAC GS8 Dragon HEV будет предлагаться как технологичный, экологичный и комфортабельный кроссовер в верхнем ценовом сегменте. Его главные преимущества – гибридная установка с экономичным расходом, высокий уровень оснащения, отличная шумоизоляция и богатые возможности цифрового взаимодействия. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в ближайшие недели.
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23.06.2025, 11:26
В Петербурге стартует сборка кроссоверов GAC
Российские автолюбители вскоре смогут приобрести автомобили китайской марки GAC, произведенные в нашей стране. На заводе «Группы АГР» в Санкт-Петербурге начнется выпуск трех моделей: двух кроссоверов и вместительного минивэна. Читать далее
-
18.06.2025, 19:19
Флагманский кроссовер GAC GS8 получил в России новую версию Dragon
На российском рынке представлено новое исполнение флагманского кроссовера GAC GS8 – Dragon, призванное подчеркнуть эксклюзивный статус модели. Обновления коснулись внешности автомобиля и деталей отделки, они должны добавить покупателям GS8 Dragon ощущение премиальности.Читать далее
-
18.04.2025, 08:01
GAC все-таки выяснил причину возгорания кроссоверов: почти 17 тысяч машин приглашают на ремонт
Компания ООО «ГАК мотор Рус», официальный дистрибьютор китайского бренда GAC в России, объявила об отзыве 16 944 автомобилей модели GS8. Склонность к самовоспламенению у кроссоверов возникла из-за особенностей ПО.Читать далее
-
04.02.2025, 07:29
Geely и Belgee возглавили список самых экономичных автомобилей в России
Эксперты крупной лизинговой компании проанализировали расходы на бензин для 20 наиболее популярных китайских автомобилей и выяснили, что лидерами стали модели Geely и родственные им белорусские Belgee.Читать далее
-
01.01.2025, 23:23
Кроссоверы GAC GS8 отзывают из-за проблем с электроникой
Китайский автопроизводитель GAC Trumpchi Automobile объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей более 74 тысяч кроссоверов GAC GS8, выпущенных с 2021 по 2023 годы. Причиной стали проблемы с отображением показаний спидометра на цифровой панели приборов.Читать далее
-
17.07.2024, 07:22
В России сгорел третий кроссовер GAC за два месяца
Очередной инцидент с китайским кроссовером GAC GS8 произошел на трассе под Краснодаром. Как и в предыдущих двух случаях, автомобиль вспыхнул во время движения. Очаг возгорания находился под капотом.Читать далее
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