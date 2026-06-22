Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

22 июня 2026, 12:43

GAC S7: гибридный кроссовер с расходом 7 л и премиальным салоном для России

GAC S7: гибридный кроссовер с расходом 7 л и премиальным салоном для России

Экономия на каждом километре: как GAC S7 стал главным гибридным открытием года в России

GAC S7: гибридный кроссовер с расходом 7 л и премиальным салоном для России

На российском рынке появился GAC S7 - гибридный кроссовер с необычной схемой работы двигателя, премиальным интерьером и низким налогом. Модель выделяется сочетанием мощности, экономичности и современных опций, что особенно актуально в условиях роста цен на топливо.

На российском рынке появился GAC S7 - гибридный кроссовер с необычной схемой работы двигателя, премиальным интерьером и низким налогом. Модель выделяется сочетанием мощности, экономичности и современных опций, что особенно актуально в условиях роста цен на топливо.

Появление GAC S7 на российском рынке привлекло внимание автолюбителей: гибридная новинка сочетает экономичность, динамику и премиальный уровень оснащения. В условиях роста цен на топливо и ужесточения налоговой нагрузки такие решения становятся особенно востребованными.

Модель построена на платформе EV+ и оснащена бензиновым двигателем объёмом 1,5 л (122 л.с.) в комплекте с двумя электромоторами, которые вместе выдают до 340 л.с. Благодаря этому массивный кроссовер весом 2,3 тонны разгоняется до 100 км/ч всего за 6,7 секунды. При этом расход топлива заявлен на уровне 7 литров, а запас хода по циклу NEDC достигает 867 км, из которых 153 км — на чистой электротяге.

Главная техническая особенность — гибридная схема, в которой бензиновый мотор работает исключительно как генератор для подзарядки аккумулятора, а движение обеспечивает электропривод. Это позволяет не только снизить расход, но и оплачивать транспортный налог только за 122 л.с., а не за всю совокупную мощность.

Внешне GAC S7 напоминает Land Rover: почти 5 метров в длину, массивные формы, широкая посадка. В салоне — кожа наппа, алькантара, массаж и вентиляция всех сидений, панорамная крыша, оттоманка для задних пассажиров. Управление функциями выведено на 15,6-дюймовый планшет, а сервисы «Яндекса» интегрированы с завода. Багажник вмещает от 720 до 2050 литров.

На дороге кроссовер ведёт себя как электромобиль: моментальная тяга 613 Нм обеспечивает быстрый старт, а подвеска с FSD-стойками мягко гасит неровности. Однако на волнистых участках возможна раскачка, и некоторые пассажиры отмечают укачивание. Шумоизоляция выполнена на высоком уровне — двухслойные стёкла эффективно гасят внешние звуки, двигатель почти не слышно.

В России GAC S7 доступен в двух комплектациях: ST (5,7 млн руб.) и SX Premium (6 млн руб.). Уже в базе — 10 подушек безопасности, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, массаж и вентиляция кресел. За доплату предлагаются интерактивные огни, доводчики дверей и премиальная акустика. Среди конкурентов — Lixiang L6 и Voyah Free, которые стоят дороже.

К плюсам модели можно отнести эффектный дизайн, производительность, экономичность и низкие налоги. Минусы — отсутствие некоторых привычных мелочей (например, подсветки бардачка), специфическая управляемость и мягкость шасси, провоцирующая укачивание. Производитель рассчитывает продавать около 300 машин в месяц, но время покажет реальную востребованность.

Гибридные кроссоверы становятся всё популярнее в России благодаря сочетанию экономии топлива, налоговых преимуществ и расширенного набора опций. Схема, применённая на GAC S7, встречается редко и может задать новую тенденцию в сегменте. Важно, что модель адаптирована под российские условия и предлагает премиальный уровень оснащения по цене ниже, чем у прямых конкурентов.

Упомянутые марки: GAC
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