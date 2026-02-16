GAC раскрыл технические подробности нового кроссовера S7 для России

16 февраля 2026, 11:17
GAC S7: гибридный кроссовер с рекордным запасом хода выходит на российский рынок
GAC S7: гибридный кроссовер с рекордным запасом хода выходит на российский рынок
Вышло исследование: GAC S7 готовится удивить российский рынок гибридных кроссоверов. Модель обещает не только впечатляющий запас хода, но и уникальные технические решения, которые редко встречаются в этом сегменте. Что скрывается за громкими цифрами и как это повлияет на выбор покупателей - разбираемся в деталях.
Компания GAC официально раскрыла технические подробности своего нового гибридного кроссовера S7, который уже в ближайшие месяцы появится в продаже на российском рынке. Как сообщает abiznews, производитель делает ставку на инновационную платформу EV+, специально разработанную для электромобилей и гибридов нового поколения. Это решение позволяет не только повысить эффективность силовой установки, но и обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для водителя и пассажиров.
В основе GAC S7 лежит последовательная гибридная схема: бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с турбонаддувом (156 л.с.) работает исключительно как генератор, заряжая литий-железо-фосфатную батарею Magazine Battery 2.0. Эта батарея отличается повышенной защитой от возгорания и способна быстро восстанавливать заряд - с 30% до 80% всего за 18 минут при использовании быстрой зарядки. Два электромотора, установленные на передней и задней осях, обеспечивают суммарную мощность 340 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 6,7 секунды.
Особое внимание уделено запасу хода: по циклу NEDC автомобиль способен преодолеть до 867 километров без подзарядки, а на одной только электротяге - до 153 километров. Это позволяет использовать кроссовер как в городских условиях, так и на дальних маршрутах, не беспокоясь о частых остановках для дозаправки или подзарядки. При этом транспортный налог рассчитывается исходя из 30-минутной мощности электромоторов - 122 л.с., что может стать приятным бонусом для будущих владельцев.
Инженеры GAC предусмотрели несколько интеллектуальных режимов движения. Водитель может выбрать приоритет электротяги для городской эксплуатации, интеллектуальный режим с автоматической адаптацией под стиль вождения или режим приоритета ДВС, поддерживающий заряд аккумулятора на стабильном уровне. Такая гибкость делает S7 универсальным решением для разных сценариев использования.
Подвеска с амортизаторами FSD, способными изменять жесткость в зависимости от дорожных условий, обеспечивает баланс между плавностью хода и управляемостью. Это особенно актуально для российских дорог, где качество покрытия часто оставляет желать лучшего. Внешний вид кроссовера также не остался без внимания: покупателям предложат восемь вариантов окраски кузова и три типа отделки салона, что позволяет подобрать автомобиль под индивидуальные предпочтения.
GAC активно расширяет свое присутствие на мировом рынке, делая ставку на современные гибридные и электрические технологии. Компания уже зарекомендовала себя как производитель, способный конкурировать с ведущими мировыми брендами по качеству и инновационности. В России GAC постепенно укрепляет позиции, предлагая автомобили с привлекательным соотношением цены и характеристик.
Интересно, что в последнее время гибридные технологии становятся все более востребованными в условиях российского климата. Например, недавно гибридный внедорожник HONGQI HS6 PHEV установил рекорд по дальности пробега в экстремальных зимних условиях, что подробно рассмотрено в материале о зимнем испытании гибридов. Это подтверждает, что современные гибриды способны справляться с суровыми погодными условиями и большими расстояниями, что особенно важно для российских автолюбителей.
Пока цены и комплектации GAC S7 для России держатся в секрете, но уже сейчас ясно: новинка может стать серьезным конкурентом в сегменте премиальных гибридных кроссоверов. Ожидается, что официальные продажи стартуют в марте, а подробности о доступных версиях и опциях будут объявлены ближе к началу поставок.
Похожие материалы ГАК
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 19:12
Porsche Cayenne Electric удивил новым интерфейсом и изогнутым Flow Display
Электрический Porsche Cayenne выходит на рынок с обновленной цифровой панелью и уникальным интерфейсом. Производитель делает ставку на новые технологии, чтобы выделиться среди конкурентов. Почему это важно для будущего премиальных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:50
Audi RS6 Avant Concept: новый взгляд на дизайн и вызов для BMW M5 Touring
Свежий рендер Audi RS6 Avant Concept демонстрирует смелое развитие фирменного стиля марки. Модель получила агрессивные арки, тонкие светодиодные фонари и намекает на будущее противостояние с BMW M5 Touring. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:32
Новый Zephyr на базе Mercedes-Benz Sprinter: роскошный дом на колесах для дальних путешествий
В 2026 году рынок автодомов пополнился необычной новинкой - Zephyr на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и удлиненной базой. Производитель обещает не только комфорт, но и множество технологичных решений для автономных поездок. Почему этот кемпер уже обсуждают эксперты и чем он отличается от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:19
Nissan Qashqai против X-Trail: что выбрать при одинаковом бюджете и разных комплектациях
Два самых популярных кроссовера Nissan в России - Qashqai и X-Trail - конкурируют не только по продажам, но и по возможностям. Разбираемся, какой из них выгоднее выбрать при одинаковом бюджете, учитывая оснащение и технические детали.Читать далее
-
16.02.2026, 18:18
Hyundai Solaris: плюсы и минусы, которые определяют выбор на вторичке и в салоне
Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.Читать далее
-
16.02.2026, 18:14
Hyundai Santa Fe снова доступен в России - выгоднее китайских конкурентов
В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале. Читать далее
-
16.02.2026, 17:39
Mercedes Sprinter превращен в дом на колесах с двумя спальнями и душем
Переоборудованный Mercedes Sprinter с двумя спальнями и полноценным душем меняет представление о семейных путешествиях. В условиях роста интереса к автодомам такие решения становятся все более актуальными для российских семей.Читать далее
-
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее
-
16.02.2026, 17:16
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года
В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
Похожие материалы ГАК
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 19:12
Porsche Cayenne Electric удивил новым интерфейсом и изогнутым Flow Display
Электрический Porsche Cayenne выходит на рынок с обновленной цифровой панелью и уникальным интерфейсом. Производитель делает ставку на новые технологии, чтобы выделиться среди конкурентов. Почему это важно для будущего премиальных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:50
Audi RS6 Avant Concept: новый взгляд на дизайн и вызов для BMW M5 Touring
Свежий рендер Audi RS6 Avant Concept демонстрирует смелое развитие фирменного стиля марки. Модель получила агрессивные арки, тонкие светодиодные фонари и намекает на будущее противостояние с BMW M5 Touring. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:32
Новый Zephyr на базе Mercedes-Benz Sprinter: роскошный дом на колесах для дальних путешествий
В 2026 году рынок автодомов пополнился необычной новинкой - Zephyr на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и удлиненной базой. Производитель обещает не только комфорт, но и множество технологичных решений для автономных поездок. Почему этот кемпер уже обсуждают эксперты и чем он отличается от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:19
Nissan Qashqai против X-Trail: что выбрать при одинаковом бюджете и разных комплектациях
Два самых популярных кроссовера Nissan в России - Qashqai и X-Trail - конкурируют не только по продажам, но и по возможностям. Разбираемся, какой из них выгоднее выбрать при одинаковом бюджете, учитывая оснащение и технические детали.Читать далее
-
16.02.2026, 18:18
Hyundai Solaris: плюсы и минусы, которые определяют выбор на вторичке и в салоне
Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.Читать далее
-
16.02.2026, 18:14
Hyundai Santa Fe снова доступен в России - выгоднее китайских конкурентов
В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале. Читать далее
-
16.02.2026, 17:39
Mercedes Sprinter превращен в дом на колесах с двумя спальнями и душем
Переоборудованный Mercedes Sprinter с двумя спальнями и полноценным душем меняет представление о семейных путешествиях. В условиях роста интереса к автодомам такие решения становятся все более актуальными для российских семей.Читать далее
-
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее
-
16.02.2026, 17:16
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года
В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.Читать далее