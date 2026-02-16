GAC раскрыл технические подробности нового кроссовера S7 для России

GAC S7: гибридный кроссовер с рекордным запасом хода выходит на российский рынок

Вышло исследование: GAC S7 готовится удивить российский рынок гибридных кроссоверов. Модель обещает не только впечатляющий запас хода, но и уникальные технические решения, которые редко встречаются в этом сегменте. Что скрывается за громкими цифрами и как это повлияет на выбор покупателей - разбираемся в деталях.

Вышло исследование: GAC S7 готовится удивить российский рынок гибридных кроссоверов. Модель обещает не только впечатляющий запас хода, но и уникальные технические решения, которые редко встречаются в этом сегменте. Что скрывается за громкими цифрами и как это повлияет на выбор покупателей - разбираемся в деталях.

Компания GAC официально раскрыла технические подробности своего нового гибридного кроссовера S7, который уже в ближайшие месяцы появится в продаже на российском рынке. Как сообщает abiznews, производитель делает ставку на инновационную платформу EV+, специально разработанную для электромобилей и гибридов нового поколения. Это решение позволяет не только повысить эффективность силовой установки, но и обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для водителя и пассажиров.

В основе GAC S7 лежит последовательная гибридная схема: бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с турбонаддувом (156 л.с.) работает исключительно как генератор, заряжая литий-железо-фосфатную батарею Magazine Battery 2.0. Эта батарея отличается повышенной защитой от возгорания и способна быстро восстанавливать заряд - с 30% до 80% всего за 18 минут при использовании быстрой зарядки. Два электромотора, установленные на передней и задней осях, обеспечивают суммарную мощность 340 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 6,7 секунды.

Фото: GAC

Особое внимание уделено запасу хода: по циклу NEDC автомобиль способен преодолеть до 867 километров без подзарядки, а на одной только электротяге - до 153 километров. Это позволяет использовать кроссовер как в городских условиях, так и на дальних маршрутах, не беспокоясь о частых остановках для дозаправки или подзарядки. При этом транспортный налог рассчитывается исходя из 30-минутной мощности электромоторов - 122 л.с., что может стать приятным бонусом для будущих владельцев.

Инженеры GAC предусмотрели несколько интеллектуальных режимов движения. Водитель может выбрать приоритет электротяги для городской эксплуатации, интеллектуальный режим с автоматической адаптацией под стиль вождения или режим приоритета ДВС, поддерживающий заряд аккумулятора на стабильном уровне. Такая гибкость делает S7 универсальным решением для разных сценариев использования.

Подвеска с амортизаторами FSD, способными изменять жесткость в зависимости от дорожных условий, обеспечивает баланс между плавностью хода и управляемостью. Это особенно актуально для российских дорог, где качество покрытия часто оставляет желать лучшего. Внешний вид кроссовера также не остался без внимания: покупателям предложат восемь вариантов окраски кузова и три типа отделки салона, что позволяет подобрать автомобиль под индивидуальные предпочтения.

Фото: GAC

GAC активно расширяет свое присутствие на мировом рынке, делая ставку на современные гибридные и электрические технологии. Компания уже зарекомендовала себя как производитель, способный конкурировать с ведущими мировыми брендами по качеству и инновационности. В России GAC постепенно укрепляет позиции, предлагая автомобили с привлекательным соотношением цены и характеристик.

Интересно, что в последнее время гибридные технологии становятся все более востребованными в условиях российского климата. Например, недавно гибридный внедорожник HONGQI HS6 PHEV установил рекорд по дальности пробега в экстремальных зимних условиях, что подробно рассмотрено в материале о зимнем испытании гибридов. Это подтверждает, что современные гибриды способны справляться с суровыми погодными условиями и большими расстояниями, что особенно важно для российских автолюбителей.

Пока цены и комплектации GAC S7 для России держатся в секрете, но уже сейчас ясно: новинка может стать серьезным конкурентом в сегменте премиальных гибридных кроссоверов. Ожидается, что официальные продажи стартуют в марте, а подробности о доступных версиях и опциях будут объявлены ближе к началу поставок.