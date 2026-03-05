Роскошный гибрид GAC S7 вышел на российский рынок: цены и комплектации

5 марта 2026, 19:35
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Китайский GAC S7 вышел на российский рынок в необычном исполнении: гибридная силовая установка, впечатляющая динамика и экономия на налогах. Почему этот кроссовер сравнивают с Land Rover и что скрывается за его премиальным салоном - разбираемся, чем он может удивить даже опытных водителей.
Российские автолюбители дождались выхода GAC S7 — гибридного кроссовера, адаптированного специально для нашего рынка. Модель построена на платформе EV+ и сочетает экономичность с современными технологиями, что особенно актуально в условиях роста цен на топливо. Автомобиль оснащается бензиновым мотором 1.5 л (122 л.с.) и двумя электродвигателями, чья суммарная отдача достигает 340 сил. Это позволяет разгонять 2,3-тонную машину до сотни за 6,7 секунды. На тестирование надежности ушло более 13 миллионов километров пробега, а передняя световая полоса с интерактивными пикселями позволяет машине «общаться» с водителями и пешеходами.
Главная особенность — последовательная гибридная схема, где ДВС работает только как генератор для подзарядки батареи. Запас хода составляет до 867 км по циклу NEDC, из которых 153 км — чисто на электротяге. Интересно, что транспортный налог платится только за 122 «бензиновые» силы, а не за реальные 340. Интеллектуальная электроника адаптируется под стиль вождения, а подзарядка с 30% до 80% от быстрой станции занимает всего 18 минут.
Внешне GAC S7 напоминает Land Rover массивными формами: длина почти 5 метров, ширина — около двух. Багажник вмещает от 720 до 2050 литров, а внутри — кожа наппа, алькантара, массаж, вентиляция и подогрев всех сидений. Для задних пассажиров предусмотрена оттоманка и панорамная крыша. Управление сосредоточено в 15,6-дюймовом планшете, а навигация и сервисы «Яндекса» работают сразу «из коробки».
На дороге кроссовер ведет себя как электрокар: 613 Нм тяги доступны мгновенно, обеспечивая резвый старт. Подвеска с FSD-стойками мягко сглаживает неровности, хотя на волнистых участках возможна раскачка, а пассажиры иногда жалуются на укачивание. Зато шумоизоляция на высоте: двухслойные стекла по кругу эффективно гасят шум, а двигателя практически не слышно.
В России модель предлагается в двух комплектациях: ST за 5,7 млн и SX Premium за 6 млн рублей. Уже в «базе» — 10 подушек безопасности, панорама, адаптивный круиз-контроль, массаж и вентиляция кресел. За доплату доступны интерактивные огни, доводчики дверей и премиальная акустика. Конкуренты — Lixiang L6 и Voyah Free, которые стоят заметно дороже.
К плюсам GAC S7 можно отнести эффектный дизайн, производительность, экономичность и низкий налог. Минусы — отсутствие привычных мелочей (подсветка бардачка, регулировка ремней), специфическая управляемость и мягкость шасси, провоцирующая укачивание. Продавать планируют по 300 машин в месяц, но успех покажет рынок.
