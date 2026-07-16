Разбираем сильные и спорные стороны нового GAC S9: стоит ли он своих денег?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 июля 2026, 11:23

GAC S9: новый гибридный кроссовер из Китая выходит на российский рынок

GAC S9: новый гибридный кроссовер из Китая выходит на российский рынок

Разбираем сильные и спорные стороны нового GAC S9: стоит ли он своих денег?

GAC S9: новый гибридный кроссовер из Китая выходит на российский рынок

На российском рынке появился полноразмерный гибридный кроссовер GAC S9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель сочетает в себе современные технологии, необычные дизайнерские решения и расширенный запас хода. Что скрывается за эффектной внешностью и какие нюансы стоит учесть при выборе - объяснил эксперт. Мало кто знает, что гарантия на гибридную систему составляет 8 лет.

На российском рынке появился полноразмерный гибридный кроссовер GAC S9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель сочетает в себе современные технологии, необычные дизайнерские решения и расширенный запас хода. Что скрывается за эффектной внешностью и какие нюансы стоит учесть при выборе - объяснил эксперт. Мало кто знает, что гарантия на гибридную систему составляет 8 лет.

Появление GAC S9 на российском рынке - событие, которое может повлиять на выбор многих автомобилистов, ищущих баланс между экономичностью, технологичностью и практичностью. В условиях, когда электромобили сталкиваются с инфраструктурными ограничениями, а классические ДВС теряют актуальность, гибридные технологии становятся все более востребованными. Новый кроссовер из Китая предлагает не только интересные технические решения, но и ряд особенностей, которые могут стать определяющими для покупателей.

Внешний вид GAC S9 сразу выделяет его среди конкурентов. Дизайн сочетает строгие линии с современными деталями, а светодиодные фары с уникальной световой подписью и анимированные задние фонари добавляют автомобилю индивидуальности. Особенно необычно смотрится возможность выводить изображения на задние фонари - например, стилизованную кошку. Российский рынок стал первым зарубежным направлением для этой модели, что подчеркивает интерес китайских производителей к отечественным покупателям.

Габариты автомобиля внушительные: длина - 5060 мм, ширина - 1950 мм, высота - 1760 мм, колесная база - 2930 мм. Благодаря этому удалось создать просторный салон, где даже высоким пассажирам будет комфортно. Объем багажника варьируется от 960 до 1950 литров, в зависимости от положения третьего ряда сидений. Среди стандартных опций - трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, беспроводная зарядка с охлаждением и оттоманка для переднего пассажира.

Техническая часть построена на последовательной гибридной схеме (REEV): бензиновый турбомотор 1,5 литра (156 л.с.) работает на генератор, который питает два электромотора - передний на 170 кВт и задний на 80 кВт. Суммарный крутящий момент - 380 Нм, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,2 секунды. При этом транспортный налог рассчитывается исходя из 147 л.с., что выгодно для владельцев. Запас хода - 1019 км, причем автомобиль может использовать 92-й бензин и электричество низкой очистки. Расход топлива при разряженной батарее - 7,4 л/100 км, при заряженной - менее 2 л. Доступны режимы «Эко», «Комфорт», «Спорт» и индивидуальные настройки. Зарядка аккумулятора возможна как медленным, так и быстрым способом.

На дороге GAC S9 проявляет себя уверенно: отклик на педаль газа быстрый, ускорение начинается мгновенно, что особенно важно для полного привода. Электромоторы обеспечивают стабильную тягу даже на сложных покрытиях, а система рекуперации снижает нагрузку на тормоза. Подвеска - еще один плюс: амортизаторы адаптируются к выбранному режиму, передняя часть выполнена на сдвоенных рычагах, задняя - многорычажная. Благодаря этому кроссовер ведет себя на асфальте не хуже некоторых премиальных европейских моделей.

Рулевое управление настроено точно под характер подвески, что позволяет маневрировать активно, но без дискомфорта для пассажиров. В салоне тихо, а массажные кресла доступны не только водителю и переднему пассажиру, но и на втором ряду. Приборная панель - это ЖК-экран, а мультимедийная система построена на процессоре SnapDragon 8155 с 15,6-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Цифровая приборка - 10,25 дюйма, а проекционный дисплей - 27 дюймов. Встроены сервисы VK и «Яндекс Авто».

Комплекс систем помощи водителю ADAS включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль дистанции, предупреждение о столкновениях и автоматическую парковку. Система распознавания объектов работает достаточно точно, что повышает безопасность. Как пишет Российская Газета, инженеры GAC уделили особое внимание гармонии между поведением на дороге и уровнем оснащения, что позволило создать продукт, способный конкурировать с европейскими премиум-брендами по комфорту и технологиям.

Интерьер выполнен из комбинации перфорированной кожи Nappa, натурального шпона американского ореха и искусственных материалов с амбиентной подсветкой. Все элементы выглядят дорого, но не вызывающе. Гарантия на автомобиль - 5 лет или 150 000 км, на гибридную систему - 8 лет или 150 000 км, а программа помощи на дороге действует 5 лет. В России GAC S9 доступен только в комплектации SX Premium по цене от 6 499 000 рублей.

Для сравнения, интерес к новым кроссоверам в регионе растет: недавно в Узбекистане стартовали продажи Hyundai Mufasa, который также предлагает расширенный набор опций и длительную гарантию - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Hyundai Mufasa в Ташкенте. Это подтверждает, что российский и соседние рынки становятся все более привлекательными для производителей современных кроссоверов.

В целом, появление GAC S9 в России может стать важным этапом для развития сегмента гибридных автомобилей. Модель сочетает в себе продуманный дизайн, технологичную начинку и высокий уровень комфорта, а также предлагает длительную гарантию и расширенный запас хода. Это создает новые стандарты для конкурентов и расширяет выбор для покупателей, которые ищут современные решения без компромиссов по практичности.

Упомянутые модели: GAC S9
Упомянутые марки: GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК

Похожие материалы ГАК

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Брянская область Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться