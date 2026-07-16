Разбираем сильные и спорные стороны нового GAC S9: стоит ли он своих денег?

16 июля 2026, 11:23
GAC S9: новый гибридный кроссовер из Китая выходит на российский рынок
GAC S9: новый гибридный кроссовер из Китая выходит на российский рынок
На российском рынке появился полноразмерный гибридный кроссовер GAC S9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель сочетает в себе современные технологии, необычные дизайнерские решения и расширенный запас хода. Что скрывается за эффектной внешностью и какие нюансы стоит учесть при выборе - объяснил эксперт. Мало кто знает, что гарантия на гибридную систему составляет 8 лет.
Появление GAC S9 на российском рынке - событие, которое может повлиять на выбор многих автомобилистов, ищущих баланс между экономичностью, технологичностью и практичностью. В условиях, когда электромобили сталкиваются с инфраструктурными ограничениями, а классические ДВС теряют актуальность, гибридные технологии становятся все более востребованными. Новый кроссовер из Китая предлагает не только интересные технические решения, но и ряд особенностей, которые могут стать определяющими для покупателей.
Внешний вид GAC S9 сразу выделяет его среди конкурентов. Дизайн сочетает строгие линии с современными деталями, а светодиодные фары с уникальной световой подписью и анимированные задние фонари добавляют автомобилю индивидуальности. Особенно необычно смотрится возможность выводить изображения на задние фонари - например, стилизованную кошку. Российский рынок стал первым зарубежным направлением для этой модели, что подчеркивает интерес китайских производителей к отечественным покупателям.
Габариты автомобиля внушительные: длина - 5060 мм, ширина - 1950 мм, высота - 1760 мм, колесная база - 2930 мм. Благодаря этому удалось создать просторный салон, где даже высоким пассажирам будет комфортно. Объем багажника варьируется от 960 до 1950 литров, в зависимости от положения третьего ряда сидений. Среди стандартных опций - трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, беспроводная зарядка с охлаждением и оттоманка для переднего пассажира.
Техническая часть построена на последовательной гибридной схеме (REEV): бензиновый турбомотор 1,5 литра (156 л.с.) работает на генератор, который питает два электромотора - передний на 170 кВт и задний на 80 кВт. Суммарный крутящий момент - 380 Нм, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,2 секунды. При этом транспортный налог рассчитывается исходя из 147 л.с., что выгодно для владельцев. Запас хода - 1019 км, причем автомобиль может использовать 92-й бензин и электричество низкой очистки. Расход топлива при разряженной батарее - 7,4 л/100 км, при заряженной - менее 2 л. Доступны режимы «Эко», «Комфорт», «Спорт» и индивидуальные настройки. Зарядка аккумулятора возможна как медленным, так и быстрым способом.
На дороге GAC S9 проявляет себя уверенно: отклик на педаль газа быстрый, ускорение начинается мгновенно, что особенно важно для полного привода. Электромоторы обеспечивают стабильную тягу даже на сложных покрытиях, а система рекуперации снижает нагрузку на тормоза. Подвеска - еще один плюс: амортизаторы адаптируются к выбранному режиму, передняя часть выполнена на сдвоенных рычагах, задняя - многорычажная. Благодаря этому кроссовер ведет себя на асфальте не хуже некоторых премиальных европейских моделей.
Рулевое управление настроено точно под характер подвески, что позволяет маневрировать активно, но без дискомфорта для пассажиров. В салоне тихо, а массажные кресла доступны не только водителю и переднему пассажиру, но и на втором ряду. Приборная панель - это ЖК-экран, а мультимедийная система построена на процессоре SnapDragon 8155 с 15,6-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Цифровая приборка - 10,25 дюйма, а проекционный дисплей - 27 дюймов. Встроены сервисы VK и «Яндекс Авто».
Комплекс систем помощи водителю ADAS включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль дистанции, предупреждение о столкновениях и автоматическую парковку. Система распознавания объектов работает достаточно точно, что повышает безопасность. Как пишет Российская Газета, инженеры GAC уделили особое внимание гармонии между поведением на дороге и уровнем оснащения, что позволило создать продукт, способный конкурировать с европейскими премиум-брендами по комфорту и технологиям.
Интерьер выполнен из комбинации перфорированной кожи Nappa, натурального шпона американского ореха и искусственных материалов с амбиентной подсветкой. Все элементы выглядят дорого, но не вызывающе. Гарантия на автомобиль - 5 лет или 150 000 км, на гибридную систему - 8 лет или 150 000 км, а программа помощи на дороге действует 5 лет. В России GAC S9 доступен только в комплектации SX Premium по цене от 6 499 000 рублей.
Для сравнения, интерес к новым кроссоверам в регионе растет: недавно в Узбекистане стартовали продажи Hyundai Mufasa, который также предлагает расширенный набор опций и длительную гарантию - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Hyundai Mufasa в Ташкенте. Это подтверждает, что российский и соседние рынки становятся все более привлекательными для производителей современных кроссоверов.
В целом, появление GAC S9 в России может стать важным этапом для развития сегмента гибридных автомобилей. Модель сочетает в себе продуманный дизайн, технологичную начинку и высокий уровень комфорта, а также предлагает длительную гарантию и расширенный запас хода. Это создает новые стандарты для конкурентов и расширяет выбор для покупателей, которые ищут современные решения без компромиссов по практичности.
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