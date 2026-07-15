Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 12:42

GAC Smilodon Pro: новый рамный пикап с тремя моторами выходит на мировой рынок

GAC Smilodon Pro: новый рамный пикап с тремя моторами выходит на мировой рынок

Рамный пикап GAC Smilodon Pro: 5388 мм длины, 820 кг грузоподъёмности и моторы Mitsubishi с Isuzu

GAC Smilodon Pro: новый рамный пикап с тремя моторами выходит на мировой рынок

GAC запускает продажи Smilodon Pro - рамного пикапа с тремя вариантами двигателей, ориентированного на рынки Ближнего Востока, Южной Африки и Австралии. Модель выделяется собственной внешностью, крупными габаритами и широким выбором комплектаций.

GAC запускает продажи Smilodon Pro - рамного пикапа с тремя вариантами двигателей, ориентированного на рынки Ближнего Востока, Южной Африки и Австралии. Модель выделяется собственной внешностью, крупными габаритами и широким выбором комплектаций.

GAC расширяет своё присутствие на мировом рынке, выводя рамный пикап Smilodon Pro сразу на несколько ключевых направлений. Внимание уделено Ближнему Востоку, Южной Африке и Австралии — именно там спрос на подобные автомобили стабильно высок. Интерес к новинке подогревает не только выбор из трёх типов привода, но и самостоятельный дизайн, который не повторяет другие модели бренда.

Внешне Smilodon Pro выделяется массивными габаритами: длина кузова составляет 5388 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1815 мм, колёсная база достигает 3230 мм. Для сравнения, популярный JAC T9 имеет длину 5330 мм, а база у него меньше на 120 мм. Единственная деталь, роднящая с другими моделями GAC, — передняя оптика, схожая с фарами кроссовера GAC GS8. Пикап построен на лестничной раме, что обеспечивает прочность и надёжность конструкции. Грузоподъёмность Smilodon Pro составляет 820 кг в зависимости от двигателя, максимальная масса буксируемого прицепа достигает 2,5 тонны. Клиренс — 200 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье.

В салоне установлен большой 12,8-дюймовый сенсорный экран, приборная панель может быть как цифровой, так и аналоговой — в зависимости от комплектации. Центральный тоннель оснащён физическими кнопками, массивным селектором коробки передач и двумя подстаканниками. В базовое оснащение входят светодиодная оптика, легкосплавные диски на 16 или 17 дюймов, кожаный мультируль, камера заднего вида, климат-контроль и аудиосистема с оригинальными динамиками. Модель представлена в двух версиях: Elite (задний привод) и Luxury (полный привод). Внутренняя отделка меняется: в базовой версии она полностью чёрная, у топовой — комбинированная чёрно-коричневая.

Линейка включает три двигателя. Базовый — 2,4-литровый бензиновый мотор Mitsubishi мощностью 211 л.с. и 320 Нм, работающий с шестиступенчатой механикой. Второй бензиновый двигатель — двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском (197 л.с., 365 Нм), который агрегатируется восьмиступенчатым автоматом ZF. Для любителей дизеля предусмотрен 2,8-литровый турбодизель Isuzu в двух вариантах: 120 л.с. и 285 Нм (пятиступенчатая механика) или 150 л.с. и 400 Нм (восьмиступенчатый автомат). Независимо от выбранной силовой установки покупатель может выбрать как задний, так и полный привод.

Судя по комплектации и техническим характеристикам, Smilodon Pro ориентирован на практичных покупателей, для которых важны надёжность, грузоподъёмность и возможность буксировки тяжёлых прицепов. Важное замечание: использование агрегатов Mitsubishi и Isuzu может свидетельствовать о стремлении GAC повысить уровень доверия к новинке за счёт проверенных технологий. Для российского рынка подобные модели вызывают интерес прежде всего сочетанием цены, оснащения и универсальности, особенно на фоне ограниченного выбора новых пикапов в последние годы. Появление Smilodon Pro на мировом рынке может стать важным событием для сегмента пикапов, где конкуренция между китайскими и японскими брендами только нарастает. 

Упомянутые марки: GAC, JAC, Isuzu, Mitsubishi
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