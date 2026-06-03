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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 06:58

GAC Trumpchi Yue 7: новый рамный внедорожник с гибридом и запасом хода до 1537 км

GAC Trumpchi Yue 7: новый рамный внедорожник с гибридом и запасом хода до 1537 км

Китайский Yue 7 бросает вызов Land Cruiser Prado и Defender - гибридная платформа, классика и технологии

GAC Trumpchi Yue 7: новый рамный внедорожник с гибридом и запасом хода до 1537 км

Trumpchi Yue 7 - первый рамный внедорожник от GAC, который сочетает классический дизайн и современные гибридные технологии. Модель ориентирована на конкуренцию с Land Cruiser Prado и Defender, предлагая уникальные решения для российского рынка.

Trumpchi Yue 7 - первый рамный внедорожник от GAC, который сочетает классический дизайн и современные гибридные технологии. Модель ориентирована на конкуренцию с Land Cruiser Prado и Defender, предлагая уникальные решения для российского рынка.

Появление GAC Trumpchi Yue 7 на рынке внедорожников - событие, которое может изменить расстановку сил в сегменте рамных SUV. Китайский производитель впервые выходит в этот класс с моделью, способной конкурировать с такими признанными лидерами, как Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Defender. В условиях, когда цены на классические внедорожники продолжают расти, появление альтернативы с гибридной технологией выглядит особенно актуально.

Trumpchi Yue 7 построен на классической рамной платформе, что сразу выделяет его среди большинства современных кроссоверов. Внешний облик автомобиля сочетает узнаваемые черты внедорожников - массивные колесные арки, выразительные подножки, крупные дверные ручки и крепление запасного колеса на задней двери. Габариты впечатляют: длина от 4999 до 5045 мм, ширина 2030 мм, высота 1933 мм, колесная база 2900 мм. По этим параметрам Yue 7 близок к Defender 110, хотя немного уступает по базе.

Главная техническая особенность - гибридная силовая установка с возможностью подзарядки от электросети. В основе - 1,5-литровый турбомотор на 167 л.с., один или два электродвигателя и аккумулятор емкостью 28,3 или 45,9 кВт·ч. Точная суммарная мощность пока не раскрыта, но на электротяге Yue 7 способен проехать до 188 км, а общий запас хода достигает 1537 км. Это серьезный аргумент для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и путешествий.

Модель будет доступна в нескольких версиях: от базовой с задним приводом до топовой с двумя электромоторами, полным приводом и внедорожными шинами. Для Yue 7 предусмотрены пакеты Intelligent Driving с лидаром и продвинутым автопилотом, а также Off-Road/Camping с экспедиционным багажником, лестницей и функцией питания внешних устройств через V2L. Такой набор опций делает автомобиль интересным не только для города, но и для активного отдыха.

Для российского рынка появление Yue 7 может означать расширение выбора среди полноценных внедорожников с современными технологиями. Важно, что модель ориентирована на покупателей, которые ищут баланс между классическим стилем, проходимостью и экономичностью. Окончательная стоимость Yue 7 пока не объявлена, но именно цена станет ключевым фактором для тех, кто рассматривает альтернативу дорогим и хорошо известным моделям. Судя по тенденциям, китайские бренды готовы предложить не только доступность, но и высокий уровень оснащения, что может изменить предпочтения российских автолюбителей в ближайшие годы.

На фоне растущего интереса к гибридным и электрическим внедорожникам, Yue 7 становится прямым конкурентом Tank 300 и BYD Leopard 5. Китайские производители все чаще предлагают решения, которые раньше были доступны только у мировых брендов. Кстати, интерес к сегменту подтверждает и расширение линейки Toyota Land Cruiser, о чем недавно рассказывалось в материале о компактном FJ Series и электрическом Land Hopper - подробности о новых японских внедорожниках.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р), Land Rover Defender (от 10 192 000 Р), BYD FangChengBao Leopard 5
Упомянутые марки: GAC, Toyota, Land Rover, BYD
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