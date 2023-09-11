GAC вышел за пределы Китая с недорогим автомобилем: огромный экран и полноценная кровать

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GAC поможет Таиланду ускорить трансформацию и стать центром электромобилей в Юго-Восточной Азии. Первая партия из 100 электрокаров Aion Y Plus уже поступила в салоны местных дилеров. В дальнейшем китайцы рассчитывают постепенно локализовать производство своих моделей в Таиланде, пишет Carnewschina

Первой ласточкой нового бренда Aion на местном рынке стал «паркетник» Aion Y Plus. Его габаритная длина составляет 4 535 мм, ширина – 1 870 мм, высота – 1 650 мм, а расстояние между осями – 2 750 мм. В движение машину приводит электромотор мощностью 204 л.с. (225 Нм), а емкости тягового аккумулятора (70 кВт-ч) должно хватить более чем на 600 километров без подзарядки.

Фото: Aion

В оснащение вошла медиасистема с 14,6-дюймовым экраном, дополненная столь популярной в азиатских странах функцией караоке. Более того, сидения в автомобиле раскладываются в ровный пол, превращая салон в лаундж с полноценной кроватью. При желании можно закрепить над вторым рядом сидений проектор, развернуть экран во все лобовое стекло и наслаждаться любимыми фильмами в собственном импровизированном кинотеатре. Цены уже известны: от 1,1 до 1,3 млн бат или порядка 3,0 – 3,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

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