GAC вышел за пределы Китая с недорогим автомобилем: огромный экран и полноценная кровать
Фото: Aion
Первой ласточкой нового бренда Aion на местном рынке стал «паркетник» Aion Y Plus. Его габаритная длина составляет 4 535 мм, ширина – 1 870 мм, высота – 1 650 мм, а расстояние между осями – 2 750 мм. В движение машину приводит электромотор мощностью 204 л.с. (225 Нм), а емкости тягового аккумулятора (70 кВт-ч) должно хватить более чем на 600 километров без подзарядки.
В оснащение вошла медиасистема с 14,6-дюймовым экраном, дополненная столь популярной в азиатских странах функцией караоке. Более того, сидения в автомобиле раскладываются в ровный пол, превращая салон в лаундж с полноценной кроватью. При желании можно закрепить над вторым рядом сидений проектор, развернуть экран во все лобовое стекло и наслаждаться любимыми фильмами в собственном импровизированном кинотеатре. Цены уже известны: от 1,1 до 1,3 млн бат или порядка 3,0 – 3,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
-
11.09.2023, 15:35
Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
Китайская марка Jetour объявила о начале продаж более вместительной версии кроссовера X90 Plus, которая идеально подойдет для путешествий всей семьей. Теперь покупатели могут выбирать между 5- и 7-местными вариантами.Читать далее
-
11.09.2023, 14:20
В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная)
Российские дилеры начали возить в страну по схеме параллельного импорта одну из самых дорогих моделей бренда Haval – новый полноприводный кроссовер Monster, сопоставимый по размеру с Kia Sorento или Skoda Kodiaq.Читать далее
-
11.09.2023, 13:13
Журналисты рассказали, какой будет «Волга-2024» для чиновников
В начале лета глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проект возрождения «Волги» продолжает быть актуальным. Более того, серийное производство новинки стартует на нижегородском заводе ГАЗ в 2024 году.Читать далее
-
11.09.2023, 09:57
Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
-
11.09.2023, 08:26
АвтоВАЗ назвал Африку ключевым рынком для экспорта Lada
В рамках проходящего в эти дни во Владивостоке VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-презиент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал о планах по экспорту автомобилей Lada.Читать далее
-
11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
-
11.09.2023, 15:35
Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
Китайская марка Jetour объявила о начале продаж более вместительной версии кроссовера X90 Plus, которая идеально подойдет для путешествий всей семьей. Теперь покупатели могут выбирать между 5- и 7-местными вариантами.Читать далее
-
11.09.2023, 14:20
В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная)
Российские дилеры начали возить в страну по схеме параллельного импорта одну из самых дорогих моделей бренда Haval – новый полноприводный кроссовер Monster, сопоставимый по размеру с Kia Sorento или Skoda Kodiaq.Читать далее
-
11.09.2023, 13:13
Журналисты рассказали, какой будет «Волга-2024» для чиновников
В начале лета глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проект возрождения «Волги» продолжает быть актуальным. Более того, серийное производство новинки стартует на нижегородском заводе ГАЗ в 2024 году.Читать далее
-
11.09.2023, 09:57
Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
-
11.09.2023, 08:26
АвтоВАЗ назвал Африку ключевым рынком для экспорта Lada
В рамках проходящего в эти дни во Владивостоке VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-презиент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак рассказал о планах по экспорту автомобилей Lada.Читать далее
-
11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
- 21 070 000 РChangan UNI-K 2023 в Москве
- 37 460 000 РBMW 5 серии 2020 в Москве
- 4 260 000 РBMW 3-series 2021 в Москве
- 88 300 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 13 770 000 РPorsche Boxster 2012 в Москве
- 32 790 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 20 040 000 РWEY Lanshan 2023 в Москве
- 4 050 000 РBMW 6 серии 2008 в Москве
- 5 610 000 РKIA ceed 2012 в Москве
- 24 970 000 РTANK 500 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий