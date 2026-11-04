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Автор: Мария Степанова

4 ноября 2026, 19:55

GAC вывел новые машины на маркетплейсы: как это работает

GAC вывел новые машины на маркетплейсы: как это работает

GAC начал продавать машины на Ozon и Wildberries: Как это отличается от покупки в салоне?

GAC вывел новые машины на маркетплейсы: как это работает

Покупатель может выбрать GAC на Ozon или Wildberries и забронировать автомобиль, но сделка проходит у официального дилера. Марка обещает фиксированную цену, однако не уточняет условия оплаты и стоимость доставки.

Покупатель может выбрать GAC на Ozon или Wildberries и забронировать автомобиль, но сделка проходит у официального дилера. Марка обещает фиксированную цену, однако не уточняет условия оплаты и стоимость доставки.

Через все онлайн-площадки, включая сервисы банков, в России за 2026 год продали почти 11 тысяч новых автомобилей - менее 1% рынка. Так что появление машин GAC на Ozon и Wildberries пока скорее добавляет покупателю способ найти автомобиль, чем меняет саму процедуру сделки.

Онлайн-продажи автомобилей появились еще в 2023 году. В прежних предложениях на маркетплейсах встречались машины из параллельного импорта без гарантии производителя. В случае с GAC площадки используют официальные дилеры марки, а гарантия, согласно сообщению компании, такая же, как при покупке в салоне.

Роль маркетплейса здесь ограничена витриной и бронированием. В карточке автомобиля указаны контакты дилерского центра, а после заказа с покупателем связывается менеджер: он рассказывает об оснащении и помогает оформить бронь. Забрать машину можно в салоне или заказать доставку до двери.

Однако GAC заявляет, что «стоимость автомобиля фиксированная», но не сообщает, как именно проходит оплата и во сколько обойдется доставка. Значит, перед покупателем пока нет полной картины расходов: сама бронь не равна покупке, а продавцом остается дилер.

Неясно и то, что именно фиксируют в цене. Если речь об обычной стоимости по прайс-листу, в салоне автомобиль может обойтись дешевле за счет скидки или торга. В качестве примера приводился российский GAC GS3: цена по прайсу начиналась от 2,23 млн рублей, а с учетом скидок опускалась до 2 млн. Эти цифры сами по себе не показывают, какую цену увидит покупатель на маркетплейсе.

Действительно новым предложением фиксированная стоимость станет в том случае, если она уже учитывает скидку и не увеличивается из-за дополнительных товаров или услуг. Например, стоит уточнить, есть ли коврики с сигнализацией. Отдельно необходимо выяснить, включена ли страховка. В сообщении GAC таких условий нет.

Покупателю полезно заранее проверить все условия сделки - так же внимательно, как при разборе ошибочного штрафа с камеры важно выяснить, на чем основано требование. В случае с автомобилем разумно до бронирования сопоставить цену на площадке с предложением дилера и отдельно спросить о доставке и дополнительных расходах.

По описанной GAC схеме автомобиль на маркетплейсе можно забронировать, а покупка по-прежнему происходит у официального дилера.

Упомянутые модели: GAC GS3
Упомянутые марки: GAC
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