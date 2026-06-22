Новинки и скидки: что изменилось на российском авторынке в середине июня

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 июня 2026, 17:26

GAC выводит новый гибридный кроссовер, BAIC снижает цены на U5 Plus в России

GAC выводит новый гибридный кроссовер, BAIC снижает цены на U5 Plus в России

Новинки и скидки: что изменилось на российском авторынке в середине июня

GAC выводит новый гибридный кроссовер, BAIC снижает цены на U5 Plus в России

В середине июня российский авторынок удивил редкими, но заметными изменениями: один бренд представил свежую модель, другой - снизил цены на популярный седан. Почему это важно для покупателей именно сейчас, какие выгоды можно получить и что еще происходит на рынке - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: такие шаги могут повлиять на ценовую динамику ближайших месяцев.

В середине июня российский авторынок удивил редкими, но заметными изменениями: один бренд представил свежую модель, другой - снизил цены на популярный седан. Почему это важно для покупателей именно сейчас, какие выгоды можно получить и что еще происходит на рынке - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: такие шаги могут повлиять на ценовую динамику ближайших месяцев.

Для российских автолюбителей середина июня принесла сразу два важных события: на рынке появились новые условия для покупки автомобилей, которые могут изменить привычные сценарии выбора. В условиях, когда большинство брендов сохраняют стабильность цен, любые корректировки становятся особенно заметными и вызывают интерес у покупателей, следящих за динамикой рынка.

Как сообщает автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные CARgument, за неделю с 15 по 21 июня дистрибуторы автомобилей в России внесли изменения в прайс-листы всего дважды, но оба случая оказались значимыми. Во-первых, компания GAC официально представила на российском рынке гибридный кроссовер GAC S9. Новинка сразу привлекла внимание благодаря комплектации SX Premium и рекомендованной цене 6 799 000 рублей без учета акций. Это предложение ориентировано на тех, кто ищет современные технологии и готов рассматривать гибридные решения в сегменте кроссоверов.

Второе заметное изменение связано с брендом BAIC. Производитель пересмотрел стоимость седана C-класса U5 Plus для всех комплектаций 2025 года выпуска. Теперь цена на эту модель снижена на 330 000-390 000 рублей, и составляет от 1 990 000 до 2 150 000 рублей вместо прежних 2 380 000-2 480 000 рублей. Такое решение может стать сигналом для других игроков рынка, ведь снижение цен на новые автомобили встречается нечасто и способно оживить спрос в сегменте доступных седанов.

Эксперты отмечают, что подобные шаги автопроизводителей могут быть связаны с желанием укрепить позиции на российском рынке и привлечь новых покупателей в условиях высокой конкуренции. Важно, что на фоне общего роста цен в предыдущие месяцы, июньские корректировки выглядят как редкое исключение. Для сравнения, в мае сразу шесть автобрендов обновили свои прайс-листы, что подтверждает тенденцию к постоянному поиску баланса между спросом и предложением. Подробно о том, как новые бренды и ценовые стратегии влияют на рынок, можно узнать в материале о запуске новых автомобильных марок в России - разбор причин и последствий смены названий и появления новых моделей.

Если рассматривать ситуацию в целом, июньские изменения могут указывать на осторожную корректировку ценовой политики отдельных брендов. Для покупателей это шанс приобрести автомобиль на более выгодных условиях, особенно если речь идет о популярных моделях. Важно помнить, что подобные акции и новинки часто ограничены по времени или количеству, поэтому следить за обновлениями прайс-листов становится все актуальнее. Судя по имеющимся данным, рынок продолжает меняться, и даже небольшие корректировки могут повлиять на выбор россиян при покупке нового автомобиля.

Упомянутые модели: BAIC U5 Plus
Упомянутые марки: GAC, BAIC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК, БАИК

Похожие материалы ГАК, БАИК

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Оренбург Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться