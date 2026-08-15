Не просто SUV, а покоритель бездорожья: GAC Yue 7 с 536 л.с. и гигантской батареей выходит на рынок

15 августа 2026, 08:33
GAC Yue 7: крупный гибридный внедорожник с запасом хода до 188 км выходит в Китае
GAC Yue 7: крупный гибридный внедорожник с запасом хода до 188 км выходит в Китае
GAC Yue 7 - это новый крупный SUV с подключаемым гибридом, который обещает до 536 л.с. мощности и рекордный запас хода на электротяге. Модель выходит на рынок Китая в 2026 году и уже вызывает интерес благодаря сочетанию технологий и внедорожных возможностей.
Появление GAC Yue 7 на китайском рынке может изменить расстановку сил в сегменте крупных внедорожников с гибридными технологиями. Модель сочетает в себе внушительные размеры, современную силовую установку и акцент на проходимость, что делает ее заметным игроком среди новых SUV.
Автомобиль длиной 5,04 метра построен на несущем кузове и оснащен интеллектуальным полным приводом i-4WD. Габариты - 5045x2030x1933 мм, колесная база - 2900 мм. Внешний облик подчеркивают прямоугольные фары, массивные арки, крупные бамперы и запаска на распашной двери. На крыше установлен 896-линейный LiDAR от Huawei, что выделяет Yue 7 среди конкурентов по уровню оснащения.
Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор на 168 л.с. и два электродвигателя, суммарная отдача которых достигает 400 кВт (примерно 536 л.с.). Для подключаемого гибрида предусмотрены батареи на 28,3 и 46 кВт·ч, что обеспечивает до 116 и 188 км хода на электротяге без запуска ДВС. Такой запас хода заметно превосходит большинство PHEV на рынке, где обычно используются более скромные аккумуляторы.
Интеллектуальный полный привод i-4WD позволяет сохранять тягу даже при вывешивании трех колес, передавая крутящий момент на оставшееся колесо. В режиме медленного движения система может увеличивать момент в пять раз, что особенно важно для сложных дорожных условий. По концепции и техническим решениям Yue 7 ориентирован на конкуренцию с такими моделями, как Denza B5 и Tank 400.
Интересно, что в сегменте внедорожников с акцентом на автономность и комфорт уже появляются решения, сочетающие проходимость и современные технологии. Например, экспедиционный автодом MAN 4x4 Носорог также выделяется внедорожными возможностями и автономией, о чем подробно рассказывалось в материале о практических особенностях экспедиционных моделей.
Выход GAC Yue 7 на рынок Китая намечен на третий квартал 2026 года. Судя по представленным характеристикам, модель может заинтересовать не только любителей городских SUV, но и тех, кто ищет универсальный автомобиль для путешествий и сложных маршрутов. Важно отметить, что использование крупной батареи в PHEV - редкость для массового сегмента, а наличие LiDAR и интеллектуального полного привода подчеркивает технологический уровень новинки. Если тенденция сохранится, подобные решения могут появиться и на других рынках, включая Россию, где спрос на универсальные и технологичные внедорожники стабильно высок.
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