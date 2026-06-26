Как инспекторы выявляют неисправности машин с помощью чувств - неожиданные детали

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

26 июня 2026, 18:26

Госавтоинспекция начала проверять техническое состояние авто прямо на трассе без оборудования

Госавтоинспекция начала проверять техническое состояние авто прямо на трассе без оборудования

Как инспекторы выявляют неисправности машин с помощью чувств - неожиданные детали

Госавтоинспекция начала проверять техническое состояние авто прямо на трассе без оборудования

Инспекторы используют новые методы проверки. Водители удивляются их внимательности. Обычные признаки могут стать поводом для проверки. Узнайте, что важно знать каждому автомобилисту.

Инспекторы используют новые методы проверки. Водители удивляются их внимательности. Обычные признаки могут стать поводом для проверки. Узнайте, что важно знать каждому автомобилисту.

В 2026 году сотрудники ГАИ все чаще проводят экспресс-осмотр автомобилей прямо на дороге, используя только свои органы чувств. Теперь для выявления технических проблем не требуется специальное оборудование - достаточно внимательного взгляда, слуха и даже обоняния. Такой подход позволяет инспектору заметить возможные неисправности еще до того, как водитель достанет документы.

Как сообщает njcar.ru, иногда достаточно того, как транспортное средство подъезжает к месту остановки. Например, неравномерный свет фар, слишком громкий или необычный звук выхлопа, изношенные шины или специфический запах технических жидкостей сразу привлекают внимание инспектора. Эти признаки могут указывать на потенциальные проблемы, связанные с безопасностью.

Для первичной оценки состояния машины не нужны подъемники или сложные приборы. Поврежденная фара, почти стертый протектор, порез на покрышке или дефект боковины колеса - все это легко заметить невооруженным глазом. Такие дефекты напрямую влияют на безопасность движения, поэтому инспекторы не оставляют их без внимания.

Некоторые неисправности проявляются иначе. Двигатель может работать нестабильно, из-под днища слышатся посторонние звуки, а рядом с машиной ощущается запах топлива или других жидкостей. Даже если есть только один из этих признаков, инспектор может принять решение о более тщательной проверке.

Если после визуального и слухового осмотра остаются сомнения, сотрудник ГАИ может воспользоваться переносными приборами для уточнения состояния автомобиля. Однако чаще всего все начинается с обычной наблюдательности и опыта. Инспектор оценивает внешний вид машины, прислушивается к ее работе и обращает внимание на детали, которые могут указывать на неисправность еще до начала полноценной диагностики.

Слишком громкий или резкий выхлоп, отличающийся от стандартной работы системы, может стать поводом подозревать внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Внешние признаки также играют роль: поврежденный ремень безопасности, следы топлива под автомобилем, нештатные элементы кузова или другие доработки, не предусмотренные производителем, сразу бросаются в глаза.

Для выявления многих нарушений не требуется специальная техника - часть проблем видна сразу. На трассе речь идет не о полной диагностике, а о быстрой оценке состояния машины. Инспектор обращает внимание на явные дефекты, прислушивается к работе двигателя и решает, стоит ли проводить более детальную проверку.

Если нарушение подтверждается, водителю грозит ответственность по статье 12.5 КоАП РФ. В большинстве случаев штраф составляет 500 рублей. Такой подход позволяет быстро выявлять опасные автомобили и повышать безопасность на дорогах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Челябинск Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться