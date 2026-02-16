Водителей останавливают для мгновенного осмотра - и сразу штраф

ГАИ начала устраивать экспресс-проверки машин на трассе: штрафы за минуту

На дорогах появились новые методы контроля. Проверки проходят быстро и неожиданно. Водители не всегда готовы к таким осмотрам. Узнайте, что может стать причиной штрафа.

В последние месяцы сотрудники ГАИ все чаще проводят экспресс-осмотры автомобилей прямо на проезжей части. Теперь для выявления технических проблем не требуется сложное оборудование - достаточно внимательного взгляда и опыта инспектора. Как сообщает njcar.ru, такие проверки стали обычным явлением на оживленных трассах и в городах.

В первую очередь внимание привлекают очевидные неисправности: разбитые фары, поврежденные покрышки, изношенные шины. Но инспекторы не ограничиваются только внешним осмотром. Они обращают внимание на запахи, которые могут указывать на утечку масла, топлива или тормозной жидкости. Даже незначительный посторонний шум из-под капота или необычный выхлоп могут стать поводом для более тщательной проверки.

Особое внимание уделяется деталям, которые часто остаются незамеченными самими владельцами. Например, следы жидкости под автомобилем, поврежденные ремни безопасности или изменения в конструкции, не предусмотренные производителем. В случае сомнений инспекторы используют переносные приборы, но чаще всего достаточно быстрой визуальной оценки.

Если выявляются нарушения, водителю выписывают штраф по статье 12.5 КоАП РФ. Сумма взыскания составляет 500 рублей. Процедура занимает всего несколько минут, что позволяет инспекторам проверять большее количество машин за короткое время. Водители отмечают, что такие проверки проходят неожиданно и не всегда есть возможность подготовиться заранее.

Подобная практика позволяет оперативно выявлять автомобили с опасными неисправностями и повышать безопасность на дорогах. Однако многие автолюбители считают, что столь быстрые осмотры могут быть субъективными и не всегда объективно отражают состояние машины.

В любом случае, чтобы избежать неприятных ситуаций, эксперты советуют регулярно следить за техническим состоянием своего автомобиля и устранять даже незначительные поломки. Ведь теперь инспекторы могут остановить и проверить машину в любой момент, а последствия невнимательности могут обойтись не только штрафом, но и риском для безопасности.