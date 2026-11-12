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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

12 ноября 2026, 22:10

Не только алкоголь: какие привычные напитки и еда перед дорогой, по мнению ГАИ, опасны за рулем?

Не только алкоголь: какие привычные напитки и еда перед дорогой, по мнению ГАИ, опасны за рулем?

Риск лишиться прав и уснуть на трассе: что в ГАИ категорически не советуют употреблять перед поездкой?

Не только алкоголь: какие привычные напитки и еда перед дорогой, по мнению ГАИ, опасны за рулем?

ГАИ советует отказаться от энергетиков и избытка кофе перед поездкой. Тяжелая пища может ухудшить внимание. Даже малая доза алкоголя опасна: за превышение нормы грозят штраф и лишение прав. Ведомство назвало альтернативу.

ГАИ советует отказаться от энергетиков и избытка кофе перед поездкой. Тяжелая пища может ухудшить внимание. Даже малая доза алкоголя опасна: за превышение нормы грозят штраф и лишение прав. Ведомство назвало альтернативу.

Допустимый показатель алкоголя для водителя составляет менее 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха, или 0,3 промилле. Примечание к статье 12.8 КоАП РФ устанавливает ответственность при концентрации, превышающей 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха либо 0,3 г/л крови. Превышение этого предела влечет штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Те же основные меры применяются при отказе от медицинского освидетельствования. Это отдельное нарушение, предусмотренное статьей 12.26 КоАП РФ. В Госавтоинспекции напоминают: безопасной дозы спиртного для человека за рулем нет. Даже небольшое количество алкоголя снижает когнитивные способности, а остаточный эффект может повлиять на самочувствие и реакцию.

Как сообщает Autonews.ru, энергетики и чрезмерное количество кофе также не подходят перед дорогой. Они могут вызвать краткий всплеск бодрости, за которым следует спад работоспособности. Кофеин не заменяет сон и не устраняет снижение водительских навыков из-за усталости. После временного ощущения бодрости утомление может усилиться, а концентрация ухудшиться. Избыток кофеина и другие напитки с таким действием могут снизить концентрацию. Риск зависит от количества кофеина и индивидуальной чувствительности; недосып и сочетание стимуляторов также имеют значение.

Тяжелая и жирная еда может вызвать вялость, особенно во время длительной поездки. Продукты с высоким содержанием быстроусвояемых углеводов могут вызывать колебания уровня глюкозы. У некоторых людей это сопровождается снижением энергии и концентрации. Значение имеют размер порции и индивидуальная реакция; недосып также влияет. Отдельное предупреждение касается седативных лекарств: в ГАИ упомянули антигистаминные средства и снотворные, включая транквилизаторы, которые могут вызывать сонливость и заторможенность. Антигистаминные препараты первого поколения также могут замедлять реакцию и ухудшать координацию; возможны и головокружения. Перед поездкой следует проверить инструкцию к лекарству. При сонливости или заторможенности за руль садиться не следует.

Подготовка к поездке касается и состояния автомобиля: в разборе признаков износа такси перечислены следы интенсивной эксплуатации машины.

Вместо тяжелой еды ведомство рекомендует легкую пищу и умеренные порции. Из напитков подойдут обычная вода или несладкий чай.

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