Почему бумажный европротокол не обязателен и что говорят эксперты о проверках

30 июля 2026, 16:53
ГАИ объяснила, что изменится для водителей с 1 августа: новые требования не вводятся
ГАИ объяснила, что изменится для водителей с 1 августа: новые требования не вводятся
С 1 августа водителей не обяжут иметь при себе бумажный европротокол - ГАИ официально опровергла слухи о новых проверках. Мало кто знает, что перечень обязательных документов не менялся, а сообщения о нововведениях оказались недостоверными. Что грозит тем, кто поверил в фейк, и как не попасть впросак - объясняем подробно.
Для российских автомобилистов эта новость имеет прямое практическое значение: в последние недели в СМИ и соцсетях активно обсуждалась информация о якобы новых требованиях к водителям, связанных с наличием бумажного европротокола. Многие начали переживать, что с 1 августа инспекторы ГАИ будут требовать предъявлять этот документ при каждой проверке. Однако, как сообщает Autonews, Госавтоинспекция официально опровергла эти слухи, подчеркнув, что никаких изменений в правилах дорожного движения не произошло.
В ведомстве уточнили: перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и предъявлять по требованию инспектора, четко определен пунктом 2.1 ПДД. В этот список входят водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, страховка и, при необходимости, другие бумаги, но бумажный бланк европротокола туда не включен. Сообщения о том, что с августа появится новое обязательное требование, не соответствуют действительности.
По словам представителей ГАИ, распространяемая в интернете информация о проверках европротоколов - не более чем слухи. Ведомство подчеркивает: никаких изменений в законодательстве, которые бы устанавливали новые обязанности для водителей с 1 августа, не планируется. Это значит, что автомобилисты могут не опасаться штрафов или других санкций за отсутствие бумажного европротокола в машине.
Ранее некоторые СМИ, в том числе «Общественная служба новостей», публиковали материалы о возможных нововведениях, якобы направленных на ускорение оформления мелких ДТП и снижение пробок на дорогах. Однако официальные органы не подтверждают эти сведения. Как пишет Autonews, все подобные публикации не имеют под собой реальной основы.
Интересно, что подобные ситуации с появлением фейковых новостей о новых требованиях для водителей происходят не впервые. Например, недавно обсуждалась тема ограниченного выбора и отсутствия скидок на премиальные автомобили, что также вызвало волну обсуждений среди автолюбителей - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как продают новый Senat 900 в России.
Для справки: европротокол - это специальная форма, позволяющая оформить мелкое ДТП без вызова сотрудников ГАИ, если ущерб незначителен и нет разногласий между участниками аварии. Его наличие в автомобиле может быть полезным, но не является обязательным требованием закона. На практике большинство водителей по-прежнему предпочитают иметь бланк под рукой, чтобы в случае необходимости быстро заполнить его на месте происшествия. Однако отсутствие европротокола не может стать основанием для штрафа или других мер со стороны инспектора.
Таким образом, автомобилистам важно ориентироваться только на официальную информацию и не поддаваться панике из-за слухов. Проверенные данные показывают: никаких новых требований по европротоколу с 1 августа не вводится, а все разговоры о возможных проверках - не более чем очередной фейк. Следите за обновлениями законодательства и доверяйте только достоверным источникам.
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