Купил без рецепта, но лишился прав: как обычное средство от простуды может сделать из вас нарушителя ПДД

С какой температурой точно нельзя садиться за руль: в ГИБДД раскрыли жесткое правило, о котором спорят водители

Слабость и замедленная реакция за рулем повышают риск ДТП. Госавтоинспекция напомнила: ПДД запрещают поездку при болезни, если состояние угрожает безопасности. Осторожность нужна и с лекарствами, влияющими на внимание.

Слабость и замедленная реакция за рулем повышают риск ДТП. Госавтоинспекция напомнила: ПДД запрещают поездку при болезни, если состояние угрожает безопасности. Осторожность нужна и с лекарствами, влияющими на внимание.

Пункт 2.7 ПДД запрещает управлять автомобилем в болезненном или утомленном состоянии, если оно угрожает безопасности движения. Это касается и временного ухудшения самочувствия перед поездкой: правила не устанавливают конкретный порог температуры, при котором садиться за руль запрещено автоматически. Важно, может ли водитель безопасно контролировать автомобиль.

В Госавтоинспекции пояснили Autonews.ru: при гриппе или высокой температуре водителю следует отказаться от поездки. Болезнь может вызвать слабость и головную боль, добавить озноб с мышечными болями, снизить концентрацию и замедлить реакцию. Из-за этих симптомов сложнее оценивать дорожную обстановку, а риск ДТП растет. Даже если человек может начать движение, это еще не означает, что он успеет среагировать на опасность. При плохом самочувствии ведомство советует отложить поездку, взять такси или попросить здорового человека сесть за руль.

Состояние водитель оценивает сам. Перед поездкой важно понять, насколько выражены слабость и сонливость, не кружится ли голова, удается ли сосредоточиться и быстро реагировать. Важна не сама простуда или температура, а то, мешает ли самочувствие безопасно управлять автомобилем.

Та же норма запрещает садиться за руль под воздействием лекарств, которые ухудшают внимание или реакцию. Речь может идти о седативных препаратах, включая снотворные и транквилизаторы, а также о некоторых обезболивающих и антигистаминных средствах. В эту группу входят и комбинированные лекарства от простуды. То, что препарат продается без рецепта, само по себе не означает, что после его приема можно безопасно вести машину. Перед поездкой следует проверить, предупреждает ли маркировка о сонливости, головокружении, снижении внимания или ограничении работы с механизмами. Однако лекарства от простуды действуют по-разному: важны состав, рекомендуемая дозировка и самочувствие человека. О другой ситуации, связанной с безопасностью машины, редакция рассказывала в материале о вибрации при торможении.

Если человек плохо себя чувствует или принимает подобные препараты, Госавтоинспекция советует не садиться за руль. Правило касается и личных легковых машин: ПДД не устанавливают для них универсальное количество часов, после которого водитель автоматически считается уставшим. Ориентироваться необходимо на реальное состояние.