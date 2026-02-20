Весна приходит — рейды ГАИ усиливают и штрафы растут для всех водителей

ГАИ ужесточает контроль: какие штрафы ждут водителей весной 2026 года

С наступлением весны ГАИ запускает масштабные рейды и усиливает контроль за водителями. Какие нарушения чаще всего фиксируют, почему штрафы выросли и что грозит за привычные ошибки - объясняем, почему это важно именно сейчас.

С приходом ранней весны для российских автомобилистов наступает период повышенного внимания со стороны ГАИ. Как только сходит снег и дороги становятся проходимее, инспекторы начинают массовые проверки, а количество рейдов резко увеличивается. Это не просто сезонная активность - именно в это время года водители чаще всего сталкиваются с неожиданными штрафами, которые могут серьезно ударить по кошельку. Причина проста: весной на дорогах появляются типичные нарушения, которые в другое время года встречаются реже, а значит, и шансы попасться на них возрастают.

По информации Autonews, в 2026 году ГАИ делает ставку на борьбу с грязными номерами, неправильной перевозкой детей и грузов, а также с лихачами и любителями объезжать пробки по обочине. Важно понимать: инспекторы не ограничиваются предупреждениями - за каждое из этих нарушений предусмотрены конкретные штрафы, а в ряде случаев можно даже лишиться прав.

Грязные номера: штрафы и рейды «Чистый автомобиль»

Весенние лужи и грязь на дорогах - привычная картина для большинства регионов России. Даже короткая поездка может привести к тому, что номерные знаки окажутся полностью заляпаны. Если водитель не позаботился о чистоте номеров, инспектор вправе выписать штраф в 500 рублей. Но если сотрудник ГАИ решит, что номер был намеренно скрыт, чтобы избежать фиксации камерой, сумма вырастет до 5 тысяч рублей, а в некоторых случаях грозит лишение прав на срок до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП).

Камеры пока не умеют определять грязные номера, поэтому весной инспекторы проводят специальные рейды под названием «Чистый автомобиль». Водителям стоит помнить: номер считается нечитаемым, если хотя бы одна буква или цифра не видна с 20 метров в темное время суток или с любого расстояния днем. Такие проверки особенно активны в марте и апреле, когда дороги только начинают подсыхать.

Дети в машине: новые правила и ужесточение штрафов

С наступлением тепла многие семьи отправляются на дачи, часто с детьми. Однако не все помнят о строгих правилах перевозки маленьких пассажиров. С января 2026 года штраф за неправильную перевозку детей вырос до 5 тысяч рублей. Это касается не только случаев, когда ребенок едет на руках, но и неправильного использования автокресел или ремней безопасности.

Для малышей до шести лет обязательна специальная удерживающая система, соответствующая росту и весу. Дети от семи до одиннадцати лет могут ехать на переднем сиденье только в кресле, а на заднем - с ремнем. С двенадцати лет - только с пристегнутым ремнем, независимо от места в салоне. Нарушение этих правил фиксируется за каждую поездку, и если водитель попадается несколько раз в день, штраф выписывается за каждый случай.

Обочина и груз: рейды против нарушителей

Весенние пробки на выездах из города - обычное дело. Некоторые водители пытаются объехать затор по обочине, рискуя получить штраф 2250 рублей. Если при этом создаются помехи пешеходам, сумма увеличивается до 2,5 тысяч рублей. ГАИ традиционно усиливает рейды «Обочина» именно в начале дачного сезона, а камеры также фиксируют такие нарушения.

Еще одна частая весенняя проблема - перевозка крупногабаритных или плохо закрепленных грузов. Если груз выступает за габариты машины или закрывает фары и поворотники, штраф составит 500 рублей. За ненадежное крепление - еще 500 рублей. Если груз выпадет и повредит чужой автомобиль, это уже полноценное ДТП со всеми вытекающими последствиями.

Скорость и лекарства: неожиданные риски

Сухой асфальт провоцирует многих водителей превышать скорость. В 2025 году штрафы за лихачество были ужесточены: за превышение на 20–40 км/ч - 750 рублей, на 40–60 км/ч - до 2250 рублей, а за более серьезные нарушения - вплоть до лишения прав на год. Повторные случаи караются еще строже.

Весной многие страдают от простуд и принимают лекарства, не подозревая, что некоторые из них могут содержать кодеин или фенобарбитал. При проверке инспектором эти вещества могут дать положительный результат на запрещенные вещества, что грозит лишением прав на срок до двух лет. Перед поездкой стоит внимательно изучить состав препаратов или проконсультироваться с врачом.

Штрафы и новые правила: что еще важно знать

По итогам 2025 года, как сообщает Autonews, количество выписанных штрафов в России превысило 136 миллионов, а общая сумма взысканий составила более 177 миллиардов рублей. Это говорит о том, что контроль становится все жестче, а инспекторы все чаще используют современные методы фиксации нарушений.

Стоит отметить, что ужесточение контроля касается не только сезонных нарушений. Например, в 2026 году вступают в силу новые правила по тюнингу автомобилей, и за неоформленные доработки теперь тоже грозят серьезные санкции. Подробнее о том, какие изменения ждут владельцев машин с нестандартными деталями, можно узнать в материале о новых штрафах за неоформленный тюнинг.

Весна - время, когда привычные мелочи могут обернуться крупными неприятностями. Водителям стоит быть особенно внимательными, чтобы не стать жертвой сезонных рейдов и не пополнить статистику штрафов.