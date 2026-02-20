Весна приходит — рейды ГАИ усиливают и штрафы растут для всех водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 февраля 2026, 20:16

ГАИ ужесточает контроль: какие штрафы ждут водителей весной 2026 года

ГАИ ужесточает контроль: какие штрафы ждут водителей весной 2026 года

Весна приходит — рейды ГАИ усиливают и штрафы растут для всех водителей

ГАИ ужесточает контроль: какие штрафы ждут водителей весной 2026 года

С наступлением весны ГАИ запускает масштабные рейды и усиливает контроль за водителями. Какие нарушения чаще всего фиксируют, почему штрафы выросли и что грозит за привычные ошибки - объясняем, почему это важно именно сейчас.

С наступлением весны ГАИ запускает масштабные рейды и усиливает контроль за водителями. Какие нарушения чаще всего фиксируют, почему штрафы выросли и что грозит за привычные ошибки - объясняем, почему это важно именно сейчас.

С приходом ранней весны для российских автомобилистов наступает период повышенного внимания со стороны ГАИ. Как только сходит снег и дороги становятся проходимее, инспекторы начинают массовые проверки, а количество рейдов резко увеличивается. Это не просто сезонная активность - именно в это время года водители чаще всего сталкиваются с неожиданными штрафами, которые могут серьезно ударить по кошельку. Причина проста: весной на дорогах появляются типичные нарушения, которые в другое время года встречаются реже, а значит, и шансы попасться на них возрастают.

По информации Autonews, в 2026 году ГАИ делает ставку на борьбу с грязными номерами, неправильной перевозкой детей и грузов, а также с лихачами и любителями объезжать пробки по обочине. Важно понимать: инспекторы не ограничиваются предупреждениями - за каждое из этих нарушений предусмотрены конкретные штрафы, а в ряде случаев можно даже лишиться прав.

Грязные номера: штрафы и рейды «Чистый автомобиль»

Весенние лужи и грязь на дорогах - привычная картина для большинства регионов России. Даже короткая поездка может привести к тому, что номерные знаки окажутся полностью заляпаны. Если водитель не позаботился о чистоте номеров, инспектор вправе выписать штраф в 500 рублей. Но если сотрудник ГАИ решит, что номер был намеренно скрыт, чтобы избежать фиксации камерой, сумма вырастет до 5 тысяч рублей, а в некоторых случаях грозит лишение прав на срок до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП).

Камеры пока не умеют определять грязные номера, поэтому весной инспекторы проводят специальные рейды под названием «Чистый автомобиль». Водителям стоит помнить: номер считается нечитаемым, если хотя бы одна буква или цифра не видна с 20 метров в темное время суток или с любого расстояния днем. Такие проверки особенно активны в марте и апреле, когда дороги только начинают подсыхать.

Дети в машине: новые правила и ужесточение штрафов

С наступлением тепла многие семьи отправляются на дачи, часто с детьми. Однако не все помнят о строгих правилах перевозки маленьких пассажиров. С января 2026 года штраф за неправильную перевозку детей вырос до 5 тысяч рублей. Это касается не только случаев, когда ребенок едет на руках, но и неправильного использования автокресел или ремней безопасности.

Для малышей до шести лет обязательна специальная удерживающая система, соответствующая росту и весу. Дети от семи до одиннадцати лет могут ехать на переднем сиденье только в кресле, а на заднем - с ремнем. С двенадцати лет - только с пристегнутым ремнем, независимо от места в салоне. Нарушение этих правил фиксируется за каждую поездку, и если водитель попадается несколько раз в день, штраф выписывается за каждый случай.

Обочина и груз: рейды против нарушителей

Весенние пробки на выездах из города - обычное дело. Некоторые водители пытаются объехать затор по обочине, рискуя получить штраф 2250 рублей. Если при этом создаются помехи пешеходам, сумма увеличивается до 2,5 тысяч рублей. ГАИ традиционно усиливает рейды «Обочина» именно в начале дачного сезона, а камеры также фиксируют такие нарушения.

Еще одна частая весенняя проблема - перевозка крупногабаритных или плохо закрепленных грузов. Если груз выступает за габариты машины или закрывает фары и поворотники, штраф составит 500 рублей. За ненадежное крепление - еще 500 рублей. Если груз выпадет и повредит чужой автомобиль, это уже полноценное ДТП со всеми вытекающими последствиями.

Скорость и лекарства: неожиданные риски

Сухой асфальт провоцирует многих водителей превышать скорость. В 2025 году штрафы за лихачество были ужесточены: за превышение на 20–40 км/ч - 750 рублей, на 40–60 км/ч - до 2250 рублей, а за более серьезные нарушения - вплоть до лишения прав на год. Повторные случаи караются еще строже.

Весной многие страдают от простуд и принимают лекарства, не подозревая, что некоторые из них могут содержать кодеин или фенобарбитал. При проверке инспектором эти вещества могут дать положительный результат на запрещенные вещества, что грозит лишением прав на срок до двух лет. Перед поездкой стоит внимательно изучить состав препаратов или проконсультироваться с врачом.

Штрафы и новые правила: что еще важно знать

По итогам 2025 года, как сообщает Autonews, количество выписанных штрафов в России превысило 136 миллионов, а общая сумма взысканий составила более 177 миллиардов рублей. Это говорит о том, что контроль становится все жестче, а инспекторы все чаще используют современные методы фиксации нарушений.

Стоит отметить, что ужесточение контроля касается не только сезонных нарушений. Например, в 2026 году вступают в силу новые правила по тюнингу автомобилей, и за неоформленные доработки теперь тоже грозят серьезные санкции. Подробнее о том, какие изменения ждут владельцев машин с нестандартными деталями, можно узнать в материале о новых штрафах за неоформленный тюнинг.

Весна - время, когда привычные мелочи могут обернуться крупными неприятностями. Водителям стоит быть особенно внимательными, чтобы не стать жертвой сезонных рейдов и не пополнить статистику штрафов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Тюмень Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться