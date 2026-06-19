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Автор: Дарья Климова

19 июня 2026, 08:11

ГАИ в Петербурге начала изымать шумные авто и мотоциклы для экспертизы

ГАИ в Петербурге начала изымать шумные авто и мотоциклы для экспертизы

Штраф 500 рублей и 30 дней на спецстоянке: как громкий выхлоп в Петербурге превращает водителя в пешехода

ГАИ в Петербурге начала изымать шумные авто и мотоциклы для экспертизы

В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ проводят масштабные рейды против водителей с громкими машинами и мотоциклами. Теперь нарушителей не только штрафуют, но и забирают транспорт на экспертизу. Почему это происходит именно сейчас, какие последствия ждут владельцев и что говорят юристы - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые меры могут коснуться даже тех, кто уверен в законности своих доработок.

В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ проводят масштабные рейды против водителей с громкими машинами и мотоциклами. Теперь нарушителей не только штрафуют, но и забирают транспорт на экспертизу. Почему это происходит именно сейчас, какие последствия ждут владельцев и что говорят юристы - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые меры могут коснуться даже тех, кто уверен в законности своих доработок.

В последние месяцы водители Санкт-Петербурга столкнулись с неожиданно жесткими мерами со стороны ГАИ: теперь за избыточный шум от автомобилей и мотоциклов не только выписывают штрафы, но и изымают транспортные средства для проверки. Эта новость важна для всех, кто любит дорабатывать свои машины или мотоциклы - последствия могут оказаться куда серьезнее, чем просто административное взыскание.

Как отмечают в ГАИ, основной акцент делается на выявление транспортных средств с нештатными выхлопными системами и изменениями конструкции. Если уровень шума превышает 96 дБ, водителю грозит штраф 500 рублей по статье 8.23 КоАП. За конструктивные изменения предусмотрено аналогичное наказание по статье 12.5 КоАП. Кроме того, инспекторы выдают предписание устранить нарушения в определенный срок, иначе регистрация автомобиля будет аннулирована.

Однако на этом санкции не заканчиваются. В ряде случаев сотрудники ГАИ отправляют автомобили и мотоциклы на специальную экспертизу. Например, недавно был задержан владелец BMW X5 с громким двигателем. Помимо стандартных штрафов, внимание инспекторов привлекли номерные знаки машины, и транспорт отправили на VIN-экспертизу. Такая проверка позволяет установить подлинность идентификационного номера и выявить возможные изменения или перебивки.

VIN-код - это уникальный идентификатор, который присваивается каждому транспортному средству на заводе. Он содержит информацию о производителе, годе выпуска, комплектации и других характеристиках. Если у инспекторов возникают подозрения в подделке или изменении VIN, они вправе изъять машину для проверки сроком до 30 дней, а иногда и дольше.

Особое внимание уделяется не только взрослым водителям, но и подросткам. В одном из рейдов в Красногвардейском районе были задержаны несовершеннолетние на шумных мопедах. По информации ГАИ, 14 подростков доставили в отдел полиции, а 28 единиц мототехники изъяли. Из них 15 отправили на спецстоянку из-за подозрений в изменении VIN-кодов.

С ноября 2025 года практика изъятия автомобилей для VIN-экспертизы стала регулярной, особенно в отношении дрифтеров и владельцев громких машин. Как отмечают эксперты, пребывание транспорта на спецстоянке может затянуться, а сама мера стала эффективным инструментом борьбы с нарушителями. По мнению автоюриста Льва Воропаева, сотрудники полиции имеют право отправлять машину на экспертизу при малейших подозрениях на подделку номеров. Оспорить такую процедуру практически невозможно, ведь инспекторы действуют в рамках закона.

Юристы подчеркивают, что отправка на экспертизу может использоваться как дополнительное наказание, особенно если водитель ведет себя вызывающе или отказывается сотрудничать. Денис Моряков, кандидат юридических наук, отмечает: слишком громкий звук может указывать на техническую неисправность, а такие машины представляют опасность на дорогах. Поэтому их отправляют на освидетельствование, и результаты часто оказываются не в пользу владельцев.

Член Палаты судебных экспертов Юрий Капштык добавляет, что экспертиза обычно занимает не более 30 дней, но на практике сроки могут увеличиваться. Это создает дополнительные неудобства для водителей, особенно если машина используется для работы или семьи.

Интересно, что подобные меры уже обсуждаются и в других регионах. Например, недавно депутаты предложили отменить штрафы за самостоятельный ремонт ям на дорогах, чтобы ускорить их устранение - подробнее об этом можно узнать в материале о новых инициативах по ремонту дорог.

Для справки: по данным на начало 2026 года, в России ужесточились требования к техническому состоянию транспорта, а контроль за шумом и изменениями конструкции усилился. Владельцам стоит помнить, что даже незначительные доработки могут привести к серьезным последствиям - от штрафа до изъятия машины на длительный срок. Важно заранее оценивать риски и следить за изменениями в законодательстве, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Упомянутые марки: BMW
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