Гаишника с зажатой стеклоподъемником рукой протащили по дороге
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В сентябре прошлого года, управляя автомобилем своего отца, молодой человек отказался предъявить документы остановившему его сотруднику ДПС ГИБДД. Более того, он зажал стеклоподъемником двери своего автомобиля руку сотрудника дорожной полиции, нажал на газ и протащил его по проезжей части…
Как сообщает MagadanMedia, в суде мужчина свою вину не признал, но это его не спасло. Были собраны разные доказательства его вины (показания гаишников, понятых, а также видеозаписи событий).
Теперь, как мы сказали, молодому человеку грозит 2 года лишения свободы. «Дело шьют» за «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
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