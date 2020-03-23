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23 марта 2020, 17:23

Гаишника с зажатой стеклоподъемником рукой протащили по дороге

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Фото из открытых источников
Два года в исправительной колонии общего режима придется провести автовладельцу из солнечного Магадана в качестве наказания за нежелание законно общаться с представителем дорожного порядка.

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Сегодня городская Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления против порядка управления.

В сентябре прошлого года, управляя автомобилем своего отца, молодой человек отказался предъявить документы остановившему его сотруднику ДПС ГИБДД. Более того, он зажал стеклоподъемником двери своего автомобиля руку сотрудника дорожной полиции, нажал на газ и протащил его по проезжей части…

Как сообщает MagadanMedia, в суде мужчина свою вину не признал, но это его не спасло. Были собраны разные доказательства его вины (показания гаишников, понятых, а также видеозаписи событий).

Теперь, как мы сказали, молодому человеку грозит 2 года лишения свободы. «Дело шьют» за «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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Гаишника с зажатой стеклоподъемником рукой протащили по дороге
{{material_128720}} Сегодня городская Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления против порядка управления. В сентябре прошлого года, управляя автомобилем своего отца, молодой человек отказался предъявить документы остановившему его сотруднику ДПС ГИБДД. Более того, он зажал стеклоподъемником двери своего автомобиля руку сотрудника дорожной полиции, нажал на газ и протащил его по проезжей части… Как сообщает MagadanMedia, в суде мужчина свою вину не признал, но это его не спасло. Были собраны разные доказательства его вины (показания гаишников, понятых, а также видеозаписи событий). Теперь, как мы сказали, молодому человеку грозит 2 года лишения свободы. «Дело шьют» за «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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