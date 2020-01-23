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23 января 2020, 21:07

Гаишники проехали на красный сигнал. Это нормально?

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Фото: vk.com/kirovmp
Никто не безгрешен. И на старуху бывает проруха. Те, кто по своей службе обязан следить за исполнением Правил дорожного движения, сами их и нарушают. В одном из сообществ города Кирова размещен пост с видео- и фотографией, на которых очевиден «гаишный» грешок.

А точнее: на перекрестке улиц Ленина и Современной Lada с опознавательными знаками ДПС ГИБДД проезжает на красный сигнал светофора, при этом сигнальный «маячок» на крыше спецавтомобиля не включен.

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Запись также демонстрирует, что экипаж ДПС чуть не сбил пешеходов, начавших переходить проезжую часть. К счастью, подчеркивают люди в комментариях, водитель «гаишной» Lada вовремя сумел притормозить, от чего автомобиль едва не занесло.

Кировские СМИ пишут, что по данному факту в настоящее время проводится служебная проверка. Ее результаты огласят чуть позднее.

Тема нестандартная, посему комментариев много. Одни люди защищают дорожных полицейских, мол, все мы – люди и потому вправе ошибаться. Но большая часть высказываний несут на себе возмутительный окрас.

Андрей Кассин: «Всякое бывает, тоже люди, тоже могут ошибаться». Диана Лузянина: «Вот только с обычными гражданами такое не прокатит, сразу остановочка и штраф. Что за двойные стандарты»? Ирина Широкова: «Андрей, ну ничего себе ошибка»! Алексей Лялин: «Выпишут себе штраф и дальше поедут».

Напомним, что за проезд на запрещающий сигнал светофора, согласно ст. 12.12 КоАП, накладывается административный штраф в размере 1 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Гаишники проехали на красный сигнал. Это нормально?
А точнее: на перекрестке улиц Ленина и Современной Lada с опознавательными знаками ДПС ГИБДД проезжает на красный сигнал светофора, при этом сигнальный «маячок» на крыше спецавтомобиля не включен.{{material_123627}} Запись также демонстрирует, что экипаж ДПС чуть не сбил пешеходов, начавших переходить проезжую часть. К счастью, подчеркивают люди в комментариях, водитель «гаишной» Lada вовремя сумел притормозить, от чего автомобиль едва не занесло.Кировские СМИ пишут, что по данному факту в настоящее время проводится служебная проверка. Ее результаты огласят чуть позднее.Тема нестандартная, посему комментариев много. Одни люди защищают дорожных полицейских, мол, все мы – люди и потому вправе ошибаться. Но большая часть высказываний несут на себе возмутительный окрас.Андрей Кассин: «Всякое бывает, тоже люди, тоже могут ошибаться». Диана Лузянина: «Вот только с обычными гражданами такое не прокатит, сразу остановочка и штраф. Что за двойные стандарты»? Ирина Широкова: «Андрей, ну ничего себе ошибка»! Алексей Лялин: «Выпишут себе штраф и дальше поедут».Напомним, что за проезд на запрещающий сигнал светофора, согласно ст. 12.12 КоАП, накладывается административный штраф в размере 1 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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