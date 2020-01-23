Гаишники проехали на красный сигнал. Это нормально?
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А точнее: на перекрестке улиц Ленина и Современной Lada с опознавательными знаками ДПС ГИБДД проезжает на красный сигнал светофора, при этом сигнальный «маячок» на крыше спецавтомобиля не включен.
Кировские СМИ пишут, что по данному факту в настоящее время проводится служебная проверка. Ее результаты огласят чуть позднее.
Тема нестандартная, посему комментариев много. Одни люди защищают дорожных полицейских, мол, все мы – люди и потому вправе ошибаться. Но большая часть высказываний несут на себе возмутительный окрас.
Андрей Кассин: «Всякое бывает, тоже люди, тоже могут ошибаться». Диана Лузянина: «Вот только с обычными гражданами такое не прокатит, сразу остановочка и штраф. Что за двойные стандарты»? Ирина Широкова: «Андрей, ну ничего себе ошибка»! Алексей Лялин: «Выпишут себе штраф и дальше поедут».
Напомним, что за проезд на запрещающий сигнал светофора, согласно ст. 12.12 КоАП, накладывается административный штраф в размере 1 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
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