Galian Le Formidable: грузовой электровелосипед для 4 пассажиров весом до 250 кг — идеальный вариант для российских условий

7 июля 2026, 11:11
Galian Cycles Le Formidable: необычный электровелосипед-карготейл с двумя моторами
Galian Cycles Le Formidable: необычный электровелосипед-карготейл с двумя моторами
На Eurobike 2026 дебютировал Le Formidable - электровелосипед с уникальной компоновкой, сочетающей передний закрытый кофр и удлиненную заднюю часть. Такой подход может задать новый тренд в сегменте городских грузовых байков.
На выставке Eurobike 2026 французский стартап Galian Cycles вывел на рынок необычный грузовой электровелосипед Le Formidable, который сразу привлек внимание экспертов и горожан. Новинка не вписывается в привычные рамки, поскольку вместо классической передней грузовой платформы или длиннохвостой компоновки здесь используется гибридная схема, сочетающая передний закрытый кофр из АБС-пластика и удлиненную заднюю секцию. Такое решение позволяет одновременно перевозить малышей в специальных креслах спереди и детей постарше сзади, что делает велосипед универсальным как для семейных поездок, так и для решения более сложных транспортных задач.
Передний отсек оборудован двумя дверцами и рассчитан на двух маленьких пассажиров, которые фиксируются пятиточечными ремнями безопасности, а задняя часть представляет собой мягкое сиденье, где могут разместиться двое детей постарше или даже взрослые. В целях безопасности предусмотрены складные боковые поручни: они поднимаются для надежного ограждения детей и опускаются, когда необходимо облегчить посадку или высадку. При необходимости передний кофр легко трансформируется для перевозки крупногабаритного багажа или домашних животных, а максимальная грузоподъемность велосипеда достигает двухсот пятидесяти килограммов при габаритах двести пятьдесят на семьдесят сантиметров.
Покупателям предлагается выбор между двумя силовыми установками, каждая из которых имеет свои особенности. Первый вариант — это проверенная интеллектуальная система Bosch Cargo Line с крутящим моментом сто двадцать ньютон-метров, которая оснащена режимом Auto и автоматически регулирует уровень поддержки в зависимости от рельефа, а также комплектуется аккумулятором емкостью до восьмисот ватт-часов.
Второй вариант — это система Valeo Cyclee со стотридцати ньютон-метрами, которая отличается бесцепным приводом, не требующим обслуживания цепи, автоматическими передачами и специальной функцией Boost для быстрого старта при полной загрузке, при этом емкость ее батареи составляет шестьсот тридцать ватт-часов. Обе модификации обеспечивают запас хода до восьмидесяти километров, однако в стандартных условиях с полной загрузкой стоит рассчитывать на пятьдесят-шестьдесят километров.
Рама изготовлена из алюминиевого сплава серии семь тысяч, что обеспечивает дополнительную прочность по сравнению с более распространенным сплавом шесть тысяч шестьдесят один, причем производство и сварка осуществляются во Франции, а гарантия на раму составляет десять лет. За безопасность отвечает гидравлическая дисковая тормозная система с усиленными поршнями, что приобретает особую важность при полной загрузке велосипеда.
Появление Le Formidable может ознаменовать новый этап развития всего сегмента традиционных грузовых электровелосипедов, поскольку в Европе такие решения уже активно применяются для семейных поездок и малого бизнеса, а в России интерес к этому виду транспорта только начинает расти. Важно отметить, что гибридная компоновка, которую иногда называют карготейл, позволяет добиться явных преимуществ в самых разных сценариях использования, делая транспортное средство более универсальным.
Для российских покупателей по-прежнему актуальны вопросы параллельного импорта, сервисного обслуживания и совместимости с городскими инфраструктурами, однако в целом Le Formidable выглядит интересным примером того, как европейские стартапы ищут новые подходы к городскому транспорту, ориентируясь на реальные запросы пользователей.
Стоимость версии с мотором Bosch стартует от семи тысяч пятисот евро, тогда как вариант с системой Valeo оценивается примерно в восемь тысяч пятьсот евро. Официальные поставки в Россию пока не заявлены, но, как и в случае со многими европейскими грузовыми байками, модель может быть приобретена через параллельный импорт. Подобные электровелосипеды становятся все более востребованными в городах, где растет спрос на экологически чистый и маневренный транспорт, а вопросы безопасности и возможных рисков при транспортировке на вторичном рынке остаются в центре внимания на примере как не терять деньги и автомобиль при оформлении сделки .
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