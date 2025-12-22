Экологичные тормозные колодки Pro-Line: что нового приготовил Ganz – подробности для владельцев Changan и Chery

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 декабря 2025, 14:38

Ganz представил новые тормозные колодки Pro-Line для Changan, Chery и Zeekr

Ganz представил новые тормозные колодки Pro-Line для Changan, Chery и Zeekr

Экологичные тормозные колодки Pro-Line: что нового приготовил Ganz – подробности для владельцев Changan и Chery

Ganz представил новые тормозные колодки Pro-Line для Changan, Chery и Zeekr

Ganz расширил линейку тормозных колодок Pro-Line. В ассортименте появились новые артикулы для популярных моделей. Компания делает акцент на экологичности продукции. Какие автомобили теперь поддерживаются – узнайте в нашем материале.

Ganz расширил линейку тормозных колодок Pro-Line. В ассортименте появились новые артикулы для популярных моделей. Компания делает акцент на экологичности продукции. Какие автомобили теперь поддерживаются – узнайте в нашем материале.

Компания Ganz сообщила о пополнении ассортимента тормозных колодок серии Pro-Line. Теперь в каталоге бренда появились семь новых позиций, которые уже доступны для заказа. Как сообщает пресс-служба, новинки предназначены для нескольких популярных моделей китайских автомобилей, что особенно актуально на фоне растущего интереса к этим маркам в России.

В частности, задние тормозные колодки с артикулами GIJ07167 и GIJ07167C подходят для кроссовера Changan CS95 New. Для седана Changan Alsvin компания выпустила барабанные колодки под номером GIJ07165. Кроме того, владельцы Changan Uni-V теперь могут приобрести передние колодки с артикулами GIJ07161 и GIJ07161C. В список новинок также вошли передние колодки для Chery Arrizo 8 (GIJ07168) и Zeekr 001 (GIJ07159C).

Особое внимание производитель уделил составу новых колодок. В компании подчеркивают, что керамические элементы Pro-Line не содержат тяжелых металлов и меди. Такой подход позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду, что становится все более важным для современных автолюбителей. Кроме того, керамические колодки отличаются низким уровнем шума и минимальным износом, что положительно сказывается на комфорте и долговечности эксплуатации.

По информации бренда, новые артикулы уже поступили в продажу и доступны для заказа у официальных партнеров. Ganz продолжает расширять линейку Pro-Line, делая ставку на современные технологии и экологическую безопасность. Компания отмечает, что новые колодки прошли все необходимые испытания и соответствуют стандартам качества, принятым на российском рынке.

Упомянутые марки: Chery, Changan, Zeekr
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Чинган, Зикр

Похожие материалы Чери, Чинган, Зикр

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ярославль Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться