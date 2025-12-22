Экологичные тормозные колодки Pro-Line: что нового приготовил Ganz – подробности для владельцев Changan и Chery

22 декабря 2025, 14:38
Ganz представил новые тормозные колодки Pro-Line для Changan, Chery и Zeekr
Ganz расширил линейку тормозных колодок Pro-Line. В ассортименте появились новые артикулы для популярных моделей. Компания делает акцент на экологичности продукции. Какие автомобили теперь поддерживаются – узнайте в нашем материале.
Компания Ganz сообщила о пополнении ассортимента тормозных колодок серии Pro-Line. Теперь в каталоге бренда появились семь новых позиций, которые уже доступны для заказа. Как сообщает пресс-служба, новинки предназначены для нескольких популярных моделей китайских автомобилей, что особенно актуально на фоне растущего интереса к этим маркам в России.
В частности, задние тормозные колодки с артикулами GIJ07167 и GIJ07167C подходят для кроссовера Changan CS95 New. Для седана Changan Alsvin компания выпустила барабанные колодки под номером GIJ07165. Кроме того, владельцы Changan Uni-V теперь могут приобрести передние колодки с артикулами GIJ07161 и GIJ07161C. В список новинок также вошли передние колодки для Chery Arrizo 8 (GIJ07168) и Zeekr 001 (GIJ07159C).
Особое внимание производитель уделил составу новых колодок. В компании подчеркивают, что керамические элементы Pro-Line не содержат тяжелых металлов и меди. Такой подход позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду, что становится все более важным для современных автолюбителей. Кроме того, керамические колодки отличаются низким уровнем шума и минимальным износом, что положительно сказывается на комфорте и долговечности эксплуатации.
По информации бренда, новые артикулы уже поступили в продажу и доступны для заказа у официальных партнеров. Ganz продолжает расширять линейку Pro-Line, делая ставку на современные технологии и экологическую безопасность. Компания отмечает, что новые колодки прошли все необходимые испытания и соответствуют стандартам качества, принятым на российском рынке.
