Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

13 февраля 2026, 10:43

Ganz расширяет ассортимент: новые фары и фонари для популярных авто на российском рынке

Ganz расширяет ассортимент: новые фары и фонари для популярных авто на российском рынке

Какие автомобили получат новые запчасти от Ganz и почему это событие может изменить рынок автосветотехники в России

Ganz расширяет ассортимент: новые фары и фонари для популярных авто на российском рынке

Бренд Ganz начал поставки автомобильных фар и фонарей для российских, европейских и азиатских моделей. Какие автомобили уже поддерживаются, что это значит для владельцев и как изменится рынок запчастей.

Бренд Ganz начал поставки автомобильных фар и фонарей для российских, европейских и азиатских моделей. Какие автомобили уже поддерживаются, что это значит для владельцев и как изменится рынок запчастей.

Российские автомобилисты столкнулись с острой нехваткой качественных запчастей для оптики после ухода ряда зарубежных производителей. На этом фоне появление на рынке новых фар и фонарей от бренда Ganz становится заметным событием: теперь владельцы популярных моделей смогут быстрее и проще найти нужные детали, не опасаясь за совместимость и качество.

Как сообщает пресс-служба Ganz, в стартовой линейке представлены 19 позиций: основные и противотуманные фары, а также задние фонари для легковых автомобилей разных марок. В первую очередь речь идет о востребованных на российском рынке моделях - от отечественных до европейских и азиатских. Например, для Renault Sandero теперь доступны как правая, так и левая фары, что особенно актуально для владельцев этих машин, учитывая частые повреждения оптики в условиях российских дорог.

Задние фонари из новой линейки подходят для Renault Logan первого и второго поколений, а также для Nissan Almera 2012 года выпуска. Это решение закрывает одну из самых острых проблем: ранее владельцы этих моделей часто сталкивались с дефицитом оригинальных фонарей и были вынуждены искать аналоги сомнительного качества. Теперь же у них есть альтернатива с гарантией совместимости.

Противотуманные фары от Ganz рассчитаны на широкий круг автомобилей: Lada Largus, Daewoo Nexia, Nissan Tiida и Qashqai, Renault Logan и Clio, Toyota Auris, Avensis II, Corolla (E150) и RAV4 III. Такой охват моделей говорит о серьезных планах бренда занять значимую долю рынка автосветотехники в России. По информации «Движка», ранее Ganz уже расширил ассортимент тормозных колодок для популярных иномарок, что вызвало положительный отклик среди сервисных центров и частных мастеров.

Интересно, что на фоне роста спроса на качественные запчасти для иномарок, многие бренды стремятся предложить не только стандартные решения, но и расширенные комплектации. Например, в недавнем обзоре о том, как китайский кроссовер изменил рынок электромобилей и гибридов, отмечалось, что производители все чаще делают ставку на комплексный подход к оснащению автомобилей. Подробнее о влиянии новых игроков на рынок можно узнать в материале о переменах в сегменте NEV в России.

Возвращаясь к новинкам от Ganz, стоит отметить, что компания делает акцент на доступности и простоте установки своих деталей. Это особенно важно для владельцев автомобилей, которые не хотят тратить время на поиски редких запчастей или сталкиваться с проблемами несовместимости. Кроме того, расширение ассортимента светотехники может стать стимулом для других производителей активнее развивать свои предложения на российском рынке.

Упомянутые марки: Renault, Nissan, Toyota, Daewoo
Похожие материалы Рено, Ниссан, Тойота, Дэу

