Дилеры «Москвича» предлагают гарантию даже на авто с пробегом - как работает и что реально покрывает

23 июня 2026, 13:31
Гарантия на подержанные авто: «Москвич» запускает новую программу для дилеров и покупателей
Гарантия на подержанные авто: «Москвич» запускает новую программу для дилеров и покупателей
Мало кто знает, но теперь «Москвич» предлагает гарантию не только на свои подержанные машины, но и на автомобили других марок. Это может изменить подход к покупке авто с пробегом в России. Какие детали попадают под защиту, каковы ограничения и почему дилеры пока не спешат участвовать - разбираемся в деталях. Что грозит покупателям и на что стоит обратить внимание - объясняем на примерах.
Для российских автолюбителей новость о запуске программы гарантии на подержанные автомобили от «Москвича» может стать настоящим поворотным моментом. В условиях, когда рынок новых машин переживает не лучшие времена, а предложения по поддержанным авто становятся все более востребованными, появление официальной гарантии на б/у транспорт - редкость. Особенно если речь идет не только о моделях «Москвич», но и о других брендах, включая премиальные.
Программа «Москвич.Проверен» стартовала еще в конце прошлого года, но широкой огласки не получила. Теперь же завод официально разрешил дилерам оформлять гарантию на автомобили с пробегом, причем не только на свои, но и на сторонние марки. Это решение связано с тем, что на рынке пока мало подержанных «Москвичей», а дилерам нужна мотивация для участия. В результате в программу попадают даже такие машины, как Mercedes и BMW, в том числе ввезенные по параллельному импорту. Допускаются любые типы силовых агрегатов - от электромобилей до гибридов, выяснил Дром.
Автомобили могут попасть в программу двумя путями: через трейд-ин у дилера или покупку на аукционе, который организует завод. Ключевой момент - именно дилер оценивает состояние машины и определяет, на какой срок будет предоставлена гарантия: один или два года. Все гарантийные обязательства берет на себя завод, страхуя возможные убытки. Страховая сумма равна полной стоимости машины по договору купли-продажи.
Однако важно понимать, что гарантия распространяется не на все детали. Например, по двигателю под защиту попадают блок цилиндров, головка и элементы системы смазки, но не прокладки. В системе питания гарантия действует только на топливный насос, а форсунки придется менять за свой счет. По коробкам передач ограничения тоже есть: два сцепления не входят в список, хотя в отдельных случаях их могут заменить, если поломка связана с другим гарантийным узлом. Подшипники и большинство датчиков также не попадают под гарантию, за исключением датчика давления масла, датчика коленвала, систем антипробуксовки и лямбда-зонда.
Для покупателей важно знать, что программа действует только для машин не старше семи лет и с пробегом до 150 тысяч километров. Если автомобиль старше или пробег превышает лимит, гарантия не предоставляется. Кроме того, в пакет входит эвакуация до 100 км до ближайшего дилера, ремонт на месте и даже консультация по телефону.
Интересно, что подобные программы раньше были распространены среди премиальных брендов, но сейчас китайские производители не спешат их запускать, несмотря на активное продвижение в России. «Москвич» стал одним из первых, кто решился на такой шаг, предлагая самую доступную модель в сегменте кроссоверов В-класса. Для дилеров выгода пока неочевидна: на продаже нового «Москвича 3» они зарабатывают около 70 тысяч рублей, а на подержанных - еще меньше. Поэтому участие в программе пока не массовое.
Стоит отметить, что завод рассчитывает сделать «Москвич.Проверен» не расходной, а доходной статьей. Программа уже включена в бизнес-план предприятия, а отчетность перед мэрией Москвы ведется по трехлетним периодам. Важно, что заводская гарантия на новые авто и послегарантийная поддержка по этой программе - разные вещи, и покупателям стоит внимательно изучать список покрываемых деталей.
Для тех, кто задумывается о покупке подержанного авто с гарантией, полезно помнить: даже если машина прошла проверку у дилера, не все проблемы будут решены за счет завода. Например, если выйдет из строя подшипник или форсунка, расходы лягут на владельца. Впрочем, наличие официальной поддержки и возможность эвакуации - уже серьезный плюс для многих.
Кстати, если вы интересуетесь, как защитить свой автомобиль от других рисков, обратите внимание на советы по дополнительной антикоррозийной обработке - эксперты объясняют, почему заводской защиты часто недостаточно.
В целом, запуск программы гарантии на подержанные авто от «Москвича» может стать новым трендом для российского рынка. Это не только попытка поддержать дилеров, но и шаг к формированию цивилизованного рынка подержанных машин с прозрачными условиями и реальной поддержкой для покупателей. Важно внимательно изучать условия программы и не забывать о деталях, которые могут оказаться критичными при эксплуатации.
Похожие материалы Moskvich
-
23.06.2026, 20:29
Сколько реально стоит содержание Belgee X50 в Москве за 5 лет: неожиданные цифры
Владельцы Belgee X50 в столичном регионе могут столкнуться с расходами на обслуживание, которые за пять лет почти достигают половины стоимости нового автомобиля. Эксперты разобрали, из чего складывается эта сумма и почему даже доступные кроссоверы требуют серьезных вложений.Читать далее
-
23.06.2026, 19:49
Почему провалился Volga Siber: главные ошибки и уроки для российского автопрома
Volga Siber задумывался как современный и надежный седан для российского рынка, но проект завершился неудачей. Почему автомобиль с хорошими характеристиками не смог завоевать покупателей - разбор ключевых причин и последствий для отрасли.Читать далее
-
23.06.2026, 19:36
В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появился новый режим для CarPlay и Android Auto
Владельцы автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto теперь могут использовать обновленные «Яндекс Карты» и «Навигатор» с новым режимом «По шагам». Это решение особенно актуально для поездок в местах с плохим GPS-сигналом и плотной застройкой.Читать далее
-
23.06.2026, 19:07
Почему мотоблоки в СССР были массовыми, но для частников оставались недоступными
В СССР мотоблоки выпускались серийно и отличались надежностью, но купить их обычному человеку было почти невозможно. Как плановая система и дефицит повлияли на доступность техники для частных хозяйств - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.06.2026, 14:52
Lada Granta после рестайлинга: что изменилось в конструкции и оснащении
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta и выявили, какие изменения действительно важны для повседневной эксплуатации. Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как разумную покупку - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 14:39
Почему автомобили Belgee из Беларуси становятся выбором для России и СНГ
Белорусские автомобили Belgee уверенно занимают место на рынке России и СНГ благодаря доработкам под местные условия. В чем их отличия от Geely, как адаптация влияет на эксплуатацию и почему спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.06.2026, 13:42
Какие автомобили с большим пробегом остаются надежными даже спустя годы
Некоторые авто сохраняют отличное состояние даже после долгой эксплуатации. Эксперты выделили шесть моделей. Они удивляют выносливостью и простотой обслуживания. Узнайте, какие машины не боятся возраста.Читать далее
-
23.06.2026, 13:14
Пять деталей, которые выдадут машину после серьезного ДТП при осмотре
Покупка подержанного автомобиля требует внимательности. Внешний вид может быть обманчив. Некоторые признаки помогут выяснить печальное прошлое машины. Не дайте себя обмануть при выборе.Читать далее
-
23.06.2026, 12:47
Узбекистан запускает сборку белорусских комбайнов и тракторов для экспорта
Узбекистан выходит на новый уровень сотрудничества с Беларусью: теперь речь не только о закупках, но и о запуске совместных производств сельхозтехники. Почему это важно для всего региона, какие выгоды получат фермеры и как изменится рынок - объясняем, что стоит за этим шагом. Читать далее
-
23.06.2026, 12:04
Почему автоматические коробки вытесняют механику в новых авто России
Мало кто знает, но сегодня большинство новых машин оснащаются автоматической коробкой передач. Производители все чаще отказываются от механики, а электромобили и гибриды вообще не выпускаются с ручным управлением. Какие плюсы и подводные камни есть у автомата, что важно помнить при эксплуатации и как не попасть на дорогой ремонт - объясняем на примерах и с советами специалистов.Читать далее
Похожие материалы Moskvich
-
23.06.2026, 20:29
Сколько реально стоит содержание Belgee X50 в Москве за 5 лет: неожиданные цифры
Владельцы Belgee X50 в столичном регионе могут столкнуться с расходами на обслуживание, которые за пять лет почти достигают половины стоимости нового автомобиля. Эксперты разобрали, из чего складывается эта сумма и почему даже доступные кроссоверы требуют серьезных вложений.Читать далее
-
23.06.2026, 19:49
Почему провалился Volga Siber: главные ошибки и уроки для российского автопрома
Volga Siber задумывался как современный и надежный седан для российского рынка, но проект завершился неудачей. Почему автомобиль с хорошими характеристиками не смог завоевать покупателей - разбор ключевых причин и последствий для отрасли.Читать далее
-
23.06.2026, 19:36
В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появился новый режим для CarPlay и Android Auto
Владельцы автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto теперь могут использовать обновленные «Яндекс Карты» и «Навигатор» с новым режимом «По шагам». Это решение особенно актуально для поездок в местах с плохим GPS-сигналом и плотной застройкой.Читать далее
-
23.06.2026, 19:07
Почему мотоблоки в СССР были массовыми, но для частников оставались недоступными
В СССР мотоблоки выпускались серийно и отличались надежностью, но купить их обычному человеку было почти невозможно. Как плановая система и дефицит повлияли на доступность техники для частных хозяйств - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.06.2026, 14:52
Lada Granta после рестайлинга: что изменилось в конструкции и оснащении
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta и выявили, какие изменения действительно важны для повседневной эксплуатации. Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как разумную покупку - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 14:39
Почему автомобили Belgee из Беларуси становятся выбором для России и СНГ
Белорусские автомобили Belgee уверенно занимают место на рынке России и СНГ благодаря доработкам под местные условия. В чем их отличия от Geely, как адаптация влияет на эксплуатацию и почему спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.06.2026, 13:42
Какие автомобили с большим пробегом остаются надежными даже спустя годы
Некоторые авто сохраняют отличное состояние даже после долгой эксплуатации. Эксперты выделили шесть моделей. Они удивляют выносливостью и простотой обслуживания. Узнайте, какие машины не боятся возраста.Читать далее
-
23.06.2026, 13:14
Пять деталей, которые выдадут машину после серьезного ДТП при осмотре
Покупка подержанного автомобиля требует внимательности. Внешний вид может быть обманчив. Некоторые признаки помогут выяснить печальное прошлое машины. Не дайте себя обмануть при выборе.Читать далее
-
23.06.2026, 12:47
Узбекистан запускает сборку белорусских комбайнов и тракторов для экспорта
Узбекистан выходит на новый уровень сотрудничества с Беларусью: теперь речь не только о закупках, но и о запуске совместных производств сельхозтехники. Почему это важно для всего региона, какие выгоды получат фермеры и как изменится рынок - объясняем, что стоит за этим шагом. Читать далее
-
23.06.2026, 12:04
Почему автоматические коробки вытесняют механику в новых авто России
Мало кто знает, но сегодня большинство новых машин оснащаются автоматической коробкой передач. Производители все чаще отказываются от механики, а электромобили и гибриды вообще не выпускаются с ручным управлением. Какие плюсы и подводные камни есть у автомата, что важно помнить при эксплуатации и как не попасть на дорогой ремонт - объясняем на примерах и с советами специалистов.Читать далее