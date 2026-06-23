Дилеры «Москвича» предлагают гарантию даже на авто с пробегом - как работает и что реально покрывает

Гарантия на подержанные авто: «Москвич» запускает новую программу для дилеров и покупателей

Мало кто знает, но теперь «Москвич» предлагает гарантию не только на свои подержанные машины, но и на автомобили других марок. Это может изменить подход к покупке авто с пробегом в России. Какие детали попадают под защиту, каковы ограничения и почему дилеры пока не спешат участвовать - разбираемся в деталях. Что грозит покупателям и на что стоит обратить внимание - объясняем на примерах.

Мало кто знает, но теперь «Москвич» предлагает гарантию не только на свои подержанные машины, но и на автомобили других марок. Это может изменить подход к покупке авто с пробегом в России. Какие детали попадают под защиту, каковы ограничения и почему дилеры пока не спешат участвовать - разбираемся в деталях. Что грозит покупателям и на что стоит обратить внимание - объясняем на примерах.

Для российских автолюбителей новость о запуске программы гарантии на подержанные автомобили от «Москвича» может стать настоящим поворотным моментом. В условиях, когда рынок новых машин переживает не лучшие времена, а предложения по поддержанным авто становятся все более востребованными, появление официальной гарантии на б/у транспорт - редкость. Особенно если речь идет не только о моделях «Москвич», но и о других брендах, включая премиальные.

Программа «Москвич.Проверен» стартовала еще в конце прошлого года, но широкой огласки не получила. Теперь же завод официально разрешил дилерам оформлять гарантию на автомобили с пробегом, причем не только на свои, но и на сторонние марки. Это решение связано с тем, что на рынке пока мало подержанных «Москвичей», а дилерам нужна мотивация для участия. В результате в программу попадают даже такие машины, как Mercedes и BMW, в том числе ввезенные по параллельному импорту. Допускаются любые типы силовых агрегатов - от электромобилей до гибридов, выяснил Дром.

Автомобили могут попасть в программу двумя путями: через трейд-ин у дилера или покупку на аукционе, который организует завод. Ключевой момент - именно дилер оценивает состояние машины и определяет, на какой срок будет предоставлена гарантия: один или два года. Все гарантийные обязательства берет на себя завод, страхуя возможные убытки. Страховая сумма равна полной стоимости машины по договору купли-продажи.

Однако важно понимать, что гарантия распространяется не на все детали. Например, по двигателю под защиту попадают блок цилиндров, головка и элементы системы смазки, но не прокладки. В системе питания гарантия действует только на топливный насос, а форсунки придется менять за свой счет. По коробкам передач ограничения тоже есть: два сцепления не входят в список, хотя в отдельных случаях их могут заменить, если поломка связана с другим гарантийным узлом. Подшипники и большинство датчиков также не попадают под гарантию, за исключением датчика давления масла, датчика коленвала, систем антипробуксовки и лямбда-зонда.

Для покупателей важно знать, что программа действует только для машин не старше семи лет и с пробегом до 150 тысяч километров. Если автомобиль старше или пробег превышает лимит, гарантия не предоставляется. Кроме того, в пакет входит эвакуация до 100 км до ближайшего дилера, ремонт на месте и даже консультация по телефону.

Интересно, что подобные программы раньше были распространены среди премиальных брендов, но сейчас китайские производители не спешат их запускать, несмотря на активное продвижение в России. «Москвич» стал одним из первых, кто решился на такой шаг, предлагая самую доступную модель в сегменте кроссоверов В-класса. Для дилеров выгода пока неочевидна: на продаже нового «Москвича 3» они зарабатывают около 70 тысяч рублей, а на подержанных - еще меньше. Поэтому участие в программе пока не массовое.

Стоит отметить, что завод рассчитывает сделать «Москвич.Проверен» не расходной, а доходной статьей. Программа уже включена в бизнес-план предприятия, а отчетность перед мэрией Москвы ведется по трехлетним периодам. Важно, что заводская гарантия на новые авто и послегарантийная поддержка по этой программе - разные вещи, и покупателям стоит внимательно изучать список покрываемых деталей.

Для тех, кто задумывается о покупке подержанного авто с гарантией, полезно помнить: даже если машина прошла проверку у дилера, не все проблемы будут решены за счет завода. Например, если выйдет из строя подшипник или форсунка, расходы лягут на владельца. Впрочем, наличие официальной поддержки и возможность эвакуации - уже серьезный плюс для многих.

Кстати, если вы интересуетесь, как защитить свой автомобиль от других рисков, обратите внимание на советы по дополнительной антикоррозийной обработке - эксперты объясняют, почему заводской защиты часто недостаточно.

В целом, запуск программы гарантии на подержанные авто от «Москвича» может стать новым трендом для российского рынка. Это не только попытка поддержать дилеров, но и шаг к формированию цивилизованного рынка подержанных машин с прозрачными условиями и реальной поддержкой для покупателей. Важно внимательно изучать условия программы и не забывать о деталях, которые могут оказаться критичными при эксплуатации.