ГАРАЖ ФЕСТ 2026: как автоспорт, редкие авто и шоу объединили тысячи зрителей

18 и 19 июля 2026 года на «Игора Драйв» прошел юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ, собравший десятки тысяч поклонников автоспорта и автомобильной культуры. В программе - марафон «1000 километров Игора Драйв», выставка уникальных машин, дрифт, дрэг-рейсинг и масштабные концерты. Почему это событие стало главным для автолюбителей этим летом и какие сюрпризы ждали гостей - рассказываем в материале.

18 и 19 июля 2026 года на «Игора Драйв» прошел юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ, собравший десятки тысяч поклонников автоспорта и автомобильной культуры. В программе - марафон «1000 километров Игора Драйв», выставка уникальных машин, дрифт, дрэг-рейсинг и масштабные концерты. Почему это событие стало главным для автолюбителей этим летом и какие сюрпризы ждали гостей - рассказываем в материале.

18 и 19 июля 2026 года автодром «Игора Драйв» вновь стал центром притяжения для всех, кто неравнодушен к миру автомобилей. Юбилейный, пятый по счету ГАРАЖ ФЕСТ объединил сразу несколько направлений автоспорта, выставку редких машин, медийные проекты и насыщенную концертную программу. По данным 110km.ru, мероприятие посетили десятки тысяч зрителей, что подтверждает растущий интерес к автомобильной культуре в России.

Главным спортивным событием фестиваля стал марафон «1000 километров Игора Драйв». Эта гонка на выносливость собрала на старте ведущие эндуранс-команды страны. Болельщики наблюдали за напряженной борьбой на кольцевой трассе, где не обошлось без технических проблем, проколов шин, контактов и вылетов с трассы. Именно такие моменты делают гонки на выносливость зрелищными и непредсказуемыми. В воскресенье эстафету принял Кубок GT, где спорткары BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota сражались за победу в динамичном спринтерском формате.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

Параллельно на дрифт-площадке прошел этап Открытого чемпионата RDS. Легендарный «бетонный Колизей» вновь стал испытанием для пилотов и их техники. Фанаты дрифта получили возможность наблюдать за машинами буквально в нескольких метрах от трассы, а атмосфера накалялась с каждым заездом: дым, эффектные заносы, борьба за миллиметры и даже контакты со стеной. Этап RDS Open в рамках ГАРАЖ ФЕСТ стал одним из самых ярких событий уик-энда.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

Выставочная зона «Автокультура» в этом году была посвящена теме «Большое путешествие». Здесь можно было увидеть автомобили-участники легендарных пробегов, ралли-рейдов и редкие дорожные экземпляры. Особое внимание привлек суперкар Mega Track из Монако - всего пять таких машин выпущено в мире. В лектории профессиональные гонщики, путешественники, журналисты и организаторы делились опытом и отвечали на вопросы гостей.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

В зоне RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, зрители знакомились с техникой - от форсированных Toyota до 4000-сильных прототипов. Пилоты рассказывали о своих машинах, раздавали автографы и фотографировались с гостями. В воскресенье на прямой трассы прошли шоу-заезды промода и двух дрэгстеров, которыми управляла самая быстрая семья России - Константин и Евгения Найт.

Проект «Медиа Гонки» добавил фестивалю интриги: популярные блогеры Большой Русский Босс, Антон «Форсаж» Скрипников, Ян Дилан и Катя Тюрина соревновались в трех дисциплинах - тайм-атаке на «Формуле-4», парном дрифте и дрэг-заездах. Победитель определялся по сумме результатов, а все подробности тренировок и гонок, а также имя триумфатора, организаторы пообещали раскрыть в официальной группе автодрома в ВКонтакте.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

Музыкальная программа стала отдельной частью фестиваля. В субботу на сцене выступила Полина Гагарина, а в воскресенье - Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры», что стало ярким завершением уик-энда. Для гостей работали обширные фудкорты, зоны партнеров с розыгрышами и конкурсами, а также детская зона с аниматорами и талисманом автодрома - рысью Сидом. Организаторы вновь доказали, что ГАРАЖ ФЕСТ - это праздник для всей семьи, где каждый найдет занятие по душе.