Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

21 июля 2026, 08:12

ГАРАЖ ФЕСТ 2026: как автоспорт, редкие авто и шоу объединили тысячи зрителей

ГАРАЖ ФЕСТ 2026: как автоспорт, редкие авто и шоу объединили тысячи зрителей

От дрифта до дрэга: чем запомнился пятый ГАРАЖ ФЕСТ - главные события автофестиваля

ГАРАЖ ФЕСТ 2026: как автоспорт, редкие авто и шоу объединили тысячи зрителей

18 и 19 июля 2026 года на «Игора Драйв» прошел юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ, собравший десятки тысяч поклонников автоспорта и автомобильной культуры. В программе - марафон «1000 километров Игора Драйв», выставка уникальных машин, дрифт, дрэг-рейсинг и масштабные концерты. Почему это событие стало главным для автолюбителей этим летом и какие сюрпризы ждали гостей - рассказываем в материале.

18 и 19 июля 2026 года на «Игора Драйв» прошел юбилейный ГАРАЖ ФЕСТ, собравший десятки тысяч поклонников автоспорта и автомобильной культуры. В программе - марафон «1000 километров Игора Драйв», выставка уникальных машин, дрифт, дрэг-рейсинг и масштабные концерты. Почему это событие стало главным для автолюбителей этим летом и какие сюрпризы ждали гостей - рассказываем в материале.

18 и 19 июля 2026 года автодром «Игора Драйв» вновь стал центром притяжения для всех, кто неравнодушен к миру автомобилей. Юбилейный, пятый по счету ГАРАЖ ФЕСТ объединил сразу несколько направлений автоспорта, выставку редких машин, медийные проекты и насыщенную концертную программу. По данным 110km.ru, мероприятие посетили десятки тысяч зрителей, что подтверждает растущий интерес к автомобильной культуре в России.

Главным спортивным событием фестиваля стал марафон «1000 километров Игора Драйв». Эта гонка на выносливость собрала на старте ведущие эндуранс-команды страны. Болельщики наблюдали за напряженной борьбой на кольцевой трассе, где не обошлось без технических проблем, проколов шин, контактов и вылетов с трассы. Именно такие моменты делают гонки на выносливость зрелищными и непредсказуемыми. В воскресенье эстафету принял Кубок GT, где спорткары BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota сражались за победу в динамичном спринтерском формате.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

Параллельно на дрифт-площадке прошел этап Открытого чемпионата RDS. Легендарный «бетонный Колизей» вновь стал испытанием для пилотов и их техники. Фанаты дрифта получили возможность наблюдать за машинами буквально в нескольких метрах от трассы, а атмосфера накалялась с каждым заездом: дым, эффектные заносы, борьба за миллиметры и даже контакты со стеной. Этап RDS Open в рамках ГАРАЖ ФЕСТ стал одним из самых ярких событий уик-энда.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

Выставочная зона «Автокультура» в этом году была посвящена теме «Большое путешествие». Здесь можно было увидеть автомобили-участники легендарных пробегов, ралли-рейдов и редкие дорожные экземпляры. Особое внимание привлек суперкар Mega Track из Монако - всего пять таких машин выпущено в мире. В лектории профессиональные гонщики, путешественники, журналисты и организаторы делились опытом и отвечали на вопросы гостей.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

В зоне RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, зрители знакомились с техникой - от форсированных Toyota до 4000-сильных прототипов. Пилоты рассказывали о своих машинах, раздавали автографы и фотографировались с гостями. В воскресенье на прямой трассы прошли шоу-заезды промода и двух дрэгстеров, которыми управляла самая быстрая семья России - Константин и Евгения Найт.

Проект «Медиа Гонки» добавил фестивалю интриги: популярные блогеры Большой Русский Босс, Антон «Форсаж» Скрипников, Ян Дилан и Катя Тюрина соревновались в трех дисциплинах - тайм-атаке на «Формуле-4», парном дрифте и дрэг-заездах. Победитель определялся по сумме результатов, а все подробности тренировок и гонок, а также имя триумфатора, организаторы пообещали раскрыть в официальной группе автодрома в ВКонтакте.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

Музыкальная программа стала отдельной частью фестиваля. В субботу на сцене выступила Полина Гагарина, а в воскресенье - Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры», что стало ярким завершением уик-энда. Для гостей работали обширные фудкорты, зоны партнеров с розыгрышами и конкурсами, а также детская зона с аниматорами и талисманом автодрома - рысью Сидом. Организаторы вновь доказали, что ГАРАЖ ФЕСТ - это праздник для всей семьи, где каждый найдет занятие по душе.

Упомянутые марки: BMW, Mercedes, Porsche, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Мерседес, Порше, Тойота

Похожие материалы БМВ, Мерседес, Порше, Тойота

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Республика Башкортостан Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться