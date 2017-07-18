Гатчинские дороги становятся ровнее и краше
В ходе осмотра строительной площадки губернатор 47-го региона Александр Дрозденко заметил: «Мы стремимся решить одну из основных проблем транспортной доступности Гатчины, о которой жители говорили последние годы».
Ремонтные работы на въездах в город предусматривали, в частности, укладку нового асфальта, установку опор электроосвещения и нанесение новой дорожной разметки. По всем видам работ за подрядными организациями сохраняются гарантийные обязательства.
В пресс-службе регионального правительства отмечают: в связи с важностью путепровода для жителей Гатчины ранее было принято решение о его поэтапном запуске в эксплуатацию объектов. Сначала будет открыто сквозное движение, а после решения вопросов с выкупом земельных участков, продолжится строительство дорожных развязок, примыкающих к виадуку.
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