18 июля 2017, 18:50

Гатчинские дороги становятся ровнее и краше

В субботу, 29 июля 2017 года, откроется автомобильное движение по путепроводу над железной дорогой в Гатчине (Ленинградская область). На подъездах к городу со стороны Киевского шоссе и Красного села, наконец-то, выполнен комплексный ремонт.
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Гатчинские дороги становятся ровнее и краше

В ходе осмотра строительной площадки губернатор 47-го региона Александр Дрозденко заметил: «Мы стремимся решить одну из основных проблем транспортной доступности Гатчины, о которой жители говорили последние годы».

Ремонтные работы на въездах в город предусматривали, в частности, укладку нового асфальта, установку опор электроосвещения и нанесение новой дорожной разметки. По всем видам работ за подрядными организациями сохраняются гарантийные обязательства.

В пресс-службе регионального правительства отмечают: в связи с важностью путепровода для жителей Гатчины ранее было принято решение о его поэтапном запуске в эксплуатацию объектов. Сначала будет открыто сквозное движение, а после решения вопросов с выкупом земельных участков, продолжится строительство дорожных развязок, примыкающих к виадуку.

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Мощность
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Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Гатчинские дороги становятся ровнее и краше
В ходе осмотра строительной площадки губернатор 47-го региона Александр Дрозденко заметил: «Мы стремимся решить одну из основных проблем транспортной доступности Гатчины, о которой жители говорили последние годы». Ремонтные работы на въездах в город предусматривали, в частности, укладку нового асфальта, установку опор электроосвещения и нанесение новой дорожной разметки. По всем видам работ за подрядными организациями сохраняются гарантийные обязательства. В пресс-службе регионального правительства отмечают: в связи с важностью путепровода для жителей Гатчины ранее было принято решение о его поэтапном запуске в эксплуатацию объектов. Сначала будет открыто сквозное движение, а после решения вопросов с выкупом земельных участков, продолжится строительство дорожных развязок, примыкающих к виадуку.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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